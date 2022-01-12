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Богдан Музыченко

Apple удалила приложения-копии Wordle с платными сервисами из App Store — The Verge Статьи редакции

Приложения распространяются без поддержки создателя оригинальной игры.

  • Некоторые разработчики разместили в App Store игры, подражающие оригинальной Wordle, разработанной Джошом Уордлом. Они копировали игровой процесс и интерфейс. Apple удалила их, утверждает The Verge.
  • Официально компания не подтвердила удаление приложений, сообщает издание. В правилах App Store есть запрет на копирование чужих идей.
  • Все копии оригинальной игры делаются без поддержки создателя Wordle. Сам он на проекте не зарабатывает, а его игра доступна только на сайте.
  • 10 января разработчик Зак Шеккед сообщил о том, что запустил Wordle для iOS. Есть бесплатная и платная версии. Если купить Pro-версию, можно отгадывать бесконечное количество слов, в бесплатной — одно в день. За день количество оформлений платной подписки ($29,99 в год) выросло до 100 в час.
  • Wordle — бесплатная игра, она стала популярной в начале января. В ней нужно отгадать загаданное слово за шесть попыток.
Офтоп
Константин Панфилов
Немного о Wordle — модной игре в слова, создатель которой не хочет на вас зарабатывать

Сотни тысяч пользователей уже обсуждают проект в соцсетях, хотя он начинался как развлечение для семьи разработчика и, судя по всему, таким и останется навсегда.

JayJay 💙 @JayJayGT2
Wordle 201 3/6

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#новость #wordle #apple

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Шизоидная обезьяна

Не могу понять ажиотажа вокруг этой игры.

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Андрей Охота

Зато поклонники кроссвордов, «Wheel of Fortune» и «Поля Чудес» точно понимают 😂

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Шизоидная обезьяна

Вот как отгадывать слово, если не подарил ведущему банку соленых огурчиков?

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7
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Кирилл Вечкасов

Подари 29,99$ лучше, чем огурцы

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Шизоидная обезьяна

Домашние бесценны, а еще воспоминания, когда вся семья смотрела по пятницам выпуск программы.

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Denis Bystruev

А попробуйте сыграть.

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Шизоидная обезьяна

Да наверное попробую, спасибо за совет)

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Стас Фарбер

пориджи придумали поле чудес

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Андрей Охота

Никаких прав на «колесо фортуны» Листьев купить не смог, поэтому он с командой просто взял концепции из известных зарубежных игр такого плана, чтобы они не пересекались с правообладателями из штатов и сделали своё «Поле Чудес»
Где в этой истории «Пориджи» я не знаю.
Кстати, ещё была группа «prodigy” и они придумали «smack my bitch up”. Но даже в этом замечательном треке сплошное семплирование. Такие дела

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Сергей Щукин

Будем откровенны - 80% любой песни Продиджи - это сэмплирование)) не умаляющее их прорыв и нашу к ним любовь ;)

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Андрей Охота

Именно так и есть! Они невероятны круты и пофиг на семплы! 🙏

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Сильвестр Иванов

Быки и коровы

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Алекс Таций

Классная игра

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Apple удалила приложения-копии Wordle с платными сервисами из App Store — The Verge Статьи редакции

Приложения распространяются без поддержки создателя оригинальной игры.

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