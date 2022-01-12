У пользователей системы для оплаты проезда в метро Face Pay многократно списали деньги — ВТБ пообещал всё вернуть Статьи редакции
Банк назвал причиной ошибки «проведение плановых работ в системах авторизации».
У пользователей, подключенных к системе оплаты проезда по изображению лица в московском метро, по ошибке списали деньги многократными платежами по 23 рубля, пишет Telegram-канал «Новости Москвы».
По данным издания, деньги продолжали списывать даже после отключения системы. ВТБ, ответственный за платежи в метрополитене, подтвердил проблему.
«Утром 12 января 2022 года при проведении плановых работ в системах авторизации банка ВТБ у некоторых пользователей приложения "Мосметро" произошли некорректные списания», — сообщила пресс-служба банка. В ВТБ извинились и пообещали, что после 20:00 по мск все деньги пользователям вернут.
- Оплата проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay заработала на всех станциях московского метро в октябре 2021 года. Пассажиры могут загрузить свою фотографию, данные банковской карты или транспортной карты «Тройка» в приложение «Метро Москвы». Оплатить проезд можно проходя через турникеты, возле которых размещён круглый чёрный стикер.
Выражение "торгуешь еблом" приобретает новый смысл)
Надпись на первом скриншоте про защиту карты добавляет шика
Если это из-за плановых работ (в чём я сомневаюсь), то что же произойдёт во время внеплановых?
Пассажиры могут загрузить свою фотографию, данные банковской карты или транспортной карты «Тройка» в приложение «Метро Москвы».
В iOS только карту можно привязать, никакого «или»
Что вы забыли в метро с iOS?
На работу езжу 😃
А где садовник? Личный водитель?
Упразднены 😁
Не очень понятно какую всё-таки карту
Кстати да, у Сбера есть банковская карта «Тройка» и ещё у ВТБ подобная. Может эти карты считаются как «Транспортные карты».
В приложении метро Москвы на айфон эта «шляпа» не работает - тройка не привязывается и фото с данными банковской карты не сохраняются
В ТП писали?
Да, только я понял, что не хочу ни, простите, еблом торговать, ни карту привязывать. По тройке как-то оно спокойнее.
Слышал, кстати, что штраф пришёл за отсутствие маски при пользовании фейс айди. Не знаю правда, или нет.
Ну тогда радоваться надо, что криво сработало, сейчас бы расстраивались от того, что всё работало корректно)
Да это очередная жертва цифровизации в дальнейшем тоже будет сбой только глобальный и все покроются язвами.!.
Лёгкие способы требуют жертв да и с точки зрения безопасной эту систему назвать язык не поворачивается 😝.
Читал как чел ходит по чужому Face. Причём ничего сделать не может, так как платит NFC, а они только там, где Face. Лицо распознаётся быстрее
Без лишних слов опишу новую возможность Тинькофф. Инвестиций и ее суть. В конце 2021 года Тинькофф Инвестиции предоставила своим клиентом возможность подарить акции другу в подарок.
Анонимные транзакции привлекут преступников, а вместе с ними и властей, которые давно выступают против шифрования данных. Почему заигрывание с «криптой» может лишить пользователей приватности в целом — в пересказе колонки журналиста Кейси Ньютона.
Голосовой помощник VoiceBox от МТТ помогает российским компаниям проводить отбор сотрудников на рабочие специальности. Робот не просто оповещает по телефону об открытой вакансии, но и проводит первоначальный опрос и в виде интервью выясняет основные характеристики и данные кандидатов. В случае соответствия всем требованиям, голосовой бот передает…
В этой статье поделюсь краткими результатами продвижения нашего стартапа. Какие рекламные каналы использовали, какие эксперименты запустили, что из этого вышло.
В прошлой статье рассказал с чем столкнулся купив абонемент на искусственную волну в SurfBrothers Skolkovo за 55 тысяч рублей. В этой хочу дополнить, что произошло спустя 42 дня.
Чат-бот, управляемый искусственным интеллектом, может обеспечить исключительный клиентский опыт и удовлетворить возникший спрос в сфере e-commerce. В статье подробно рассмотрим интеграцию чат-бота и каковы его преимущества в онлайн-торговле.
Основатель компании выпускал обувь в послевоенной Японии: открыл офис у себя в гостиной и нарезал там подошвы для первых моделей. Идеи дизайнов кроссовок пришли ему, когда он ел салат или купался в ванной.
Рассказываем на примере ежегодной акции «Елочный круговорот».
По данным исследования hh.ru, с желанием сменить сферу деятельности сталкиваются 56% людей. Но это еще не повод покидать текущую компанию и отправляться в свободное плавание по рынку – подходящая вакансия может найтись и там, где человек уже работает. HRD Yota Екатерина Мельникова рассказывает о том, как сменить профессию внутри организации,…
Перед Новым годом несу пачку нала, который я хочу оцифровать в ближайшем банкомате самого прогрессивного банка страны.
В будущем ПИК планирует открывать и другие места — фитнес-студии, детские центры и кинозалы.