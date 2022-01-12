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У пользователей системы для оплаты проезда в метро Face Pay многократно списали деньги — ВТБ пообещал всё вернуть Статьи редакции

Банк назвал причиной ошибки «проведение плановых работ в системах авторизации».

У пользователей, подключенных к системе оплаты проезда по изображению лица в московском метро, по ошибке списали деньги многократными платежами по 23 рубля, пишет Telegram-канал «Новости Москвы».

По данным издания, деньги продолжали списывать даже после отключения системы. ВТБ, ответственный за платежи в метрополитене, подтвердил проблему.

«Утром 12 января 2022 года при проведении плановых работ в системах авторизации банка ВТБ у некоторых пользователей приложения "Мосметро" произошли некорректные списания», — сообщила пресс-служба банка. В ВТБ извинились и пообещали, что после 20:00 по мск все деньги пользователям вернут.

  • Оплата проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay заработала на всех станциях московского метро в октябре 2021 года. Пассажиры могут загрузить свою фотографию, данные банковской карты или транспортной карты «Тройка» в приложение «Метро Москвы». Оплатить проезд можно проходя через турникеты, возле которых размещён круглый чёрный стикер.

#новость #втб #москва #facepay

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Dmitrii Luckyenko

Выражение "торгуешь еблом" приобретает новый смысл)

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Влад Дементьев

Надпись на первом скриншоте про защиту карты добавляет шика

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Степан Позняк

Если это из-за плановых работ (в чём я сомневаюсь), то что же произойдёт во время внеплановых?

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Кирилл Трубецкой

Пассажиры могут загрузить свою фотографию, данные банковской карты или транспортной карты «Тройка» в приложение «Метро Москвы».
В iOS только карту можно привязать, никакого «или»

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Sergei Timofeyev

Что вы забыли в метро с iOS?

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Кирилл Трубецкой

На работу езжу 😃

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Sergei Timofeyev

А где садовник? Личный водитель?

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Кирилл Трубецкой

Упразднены 😁

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Степан Позняк

Не очень понятно какую всё-таки карту

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Кирилл Трубецкой

Кстати да, у Сбера есть банковская карта «Тройка» и ещё у ВТБ подобная. Может эти карты считаются как «Транспортные карты».

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Александр Яковлев

В приложении метро Москвы на айфон эта «шляпа» не работает - тройка не привязывается и фото с данными банковской карты не сохраняются

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Юрий Другач

В ТП писали?

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Александр Яковлев

Да, только я понял, что не хочу ни, простите, еблом торговать, ни карту привязывать. По тройке как-то оно спокойнее.
Слышал, кстати, что штраф пришёл за отсутствие маски при пользовании фейс айди. Не знаю правда, или нет.

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Юрий Другач

Ну тогда радоваться надо, что криво сработало, сейчас бы расстраивались от того, что всё работало корректно)

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Эрик Овсянников

Да это очередная жертва цифровизации в дальнейшем тоже будет сбой только глобальный и все покроются язвами.!.

Лёгкие способы требуют жертв да и с точки зрения безопасной эту систему назвать язык не поворачивается 😝.

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Sergei Timofeyev

Читал как чел ходит по чужому Face. Причём ничего сделать не может, так как платит NFC, а они только там, где Face. Лицо распознаётся быстрее

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