Сервисы
Евгения Евсеева

Разработчик копии Wordle с платными функциями извинился перед пользователями Статьи редакции

Он пообещал, что больше не будет копировать чужие приложения.

  • «Я понимаю, что пересёк черту. Конечно, я больше никогда не сделаю ничего подобного. Я облажался», — написал разработчик Зак Шеккед в Twitter. Он объяснил, что слово Wordle не зарегистрировано как товарный знак, а сама игра похожа на Lingo, телешоу с похожей механикой угадывания слов.
  • Также Шеккед написал, что общался с создателем Wordle Джошем Уордлом и предлагал ему больше $100 тысяч за покупку лицензии, либо сотрудничество в разработке приложения, но тот отказался.
  • Шеккед запустил Wordle для iOS с платной версией 10 января. Она даёт возможность отгадывать бесконечное количество слов, в отличие оригинальной игры, где можно угадать только одно в день. За день количество оформлений платной подписки ($29,99 в год) выросло до 100 в час.
  • 12 января Apple удалила копии Wordle с платными сервисами из App Store, среди них — и приложение Шеккеда. Сам Шеккед столкнулся с негативной реакцией пользователей в интернете.
  • Wordle — бесплатная игра, которая стала популярной в начале января. В ней нужно отгадать загаданное слово за шесть попыток. Уордл придумал игру для своей возлюбленной, а позже сделал Wordle публичной. Зарабатывать на проекте он не собирался и считал отсутствие рекламы причиной популярности.
Офтоп
Константин Панфилов
Немного о Wordle — модной игре в слова, создатель которой не хочет на вас зарабатывать

Сотни тысяч пользователей уже обсуждают проект в соцсетях, хотя он начинался как развлечение для семьи разработчика и, судя по всему, таким и останется навсегда.

JayJay 💙 @JayJayGT2
Wordle 201 3/6

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#новость #wordle

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Шизоидная обезьяна

Зарабатывать на проекте он не собирался
 Шеккед запустил Wordle для iOS с платной версией 10 января
Ну конечно не собирался, оно само так получилось

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EPM vito

про двух разных людей идёт речь

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Шизоидная обезьяна

Блин, точно. Благодарю 🙏

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John Doe

Всё проще - 7 января кто-то зарегистрировал Wordle как trademark. Вот они и отменили.

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Шизоидная обезьяна

Я уже запутался с этими версиями)

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Илья Попов
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EPM vito

для тех кто не понял, первоначальный разработчик подал жалобу(весьма сомнительную, первоначальный разработчик не регистрировал товарный знак и тд) из за этого apple и удалила

но может быть и не так, нигде ничего не сказано точно, почему удалили приложения

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Илья Попов

Видно у него правило такое - приносит свои извинения, но когда уходит забирает и извинения и денег.

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