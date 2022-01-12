Разработчик копии Wordle с платными функциями извинился перед пользователями Статьи редакции
Он пообещал, что больше не будет копировать чужие приложения.
- «Я понимаю, что пересёк черту. Конечно, я больше никогда не сделаю ничего подобного. Я облажался», — написал разработчик Зак Шеккед в Twitter. Он объяснил, что слово Wordle не зарегистрировано как товарный знак, а сама игра похожа на Lingo, телешоу с похожей механикой угадывания слов.
- Также Шеккед написал, что общался с создателем Wordle Джошем Уордлом и предлагал ему больше $100 тысяч за покупку лицензии, либо сотрудничество в разработке приложения, но тот отказался.
- Шеккед запустил Wordle для iOS с платной версией 10 января. Она даёт возможность отгадывать бесконечное количество слов, в отличие оригинальной игры, где можно угадать только одно в день. За день количество оформлений платной подписки ($29,99 в год) выросло до 100 в час.
- 12 января Apple удалила копии Wordle с платными сервисами из App Store, среди них — и приложение Шеккеда. Сам Шеккед столкнулся с негативной реакцией пользователей в интернете.
- Wordle — бесплатная игра, которая стала популярной в начале января. В ней нужно отгадать загаданное слово за шесть попыток. Уордл придумал игру для своей возлюбленной, а позже сделал Wordle публичной. Зарабатывать на проекте он не собирался и считал отсутствие рекламы причиной популярности.
Зарабатывать на проекте он не собирался
Шеккед запустил Wordle для iOS с платной версией 10 января
Ну конечно не собирался, оно само так получилось
про двух разных людей идёт речь
Блин, точно. Благодарю 🙏
Всё проще - 7 января кто-то зарегистрировал Wordle как trademark. Вот они и отменили.
Я уже запутался с этими версиями)
для тех кто не понял, первоначальный разработчик подал жалобу(весьма сомнительную, первоначальный разработчик не регистрировал товарный знак и тд) из за этого apple и удалила
но может быть и не так, нигде ничего не сказано точно, почему удалили приложения
Видно у него правило такое - приносит свои извинения, но когда уходит забирает и извинения и денег.
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