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Маша Цепелева

В компанию для развития Единой биометрической системы войдут «Ростелеком», ЦБ и правительство, но не банки — РБК Статьи редакции

СП планируют запустить в течение полугода, его может возглавить выходец из ФНС.

  • О новом составе совместного предприятия (СП) рассказал РБК источник, близкий к его потенциальным участникам, и два источника в банках. Один из них утверждает, что решение о составе принято, формирование СП может завершиться к лету. Второй источник уточнил, что руководителем компании может стать выходец из Федеральной налоговой службы, но имя не назвал.
  • Банкам не рассказали о причинах отказа от участия в проекте, «просто перестали приглашать на обсуждение», рассказал источник в одной из кредитных организаций. Два собеседника издания связали исключение с тем, что к формату были вопросы у ФСБ.
  • Единую биометрическую систему (ЕБС) создали в 2018 году по инициативе Минцифры и ЦБ, оператором стал «Ростелеком». Весной 2021 года обсуждался вариант перезапуска системы и создания совместного предприятия с участием «Ростелекома» и крупнейших банков — ВТБ, «Газпромбанка», «Альфа-банка», «Россельхозбанка», «Промсвязьбанка», «Тинькофф банка» и «Почта-банка».
  • В системе зарегистрировались более 236 тысяч пользователей, подключились 217 банков, приводит данные издание со ссылкой на ЦБ. В систему можно сдать слепки лица и запись голоса. Сделать это можно в некоторых отделениях банков с регистрацией на портале госуслуг.
  • До осени 2022 года власти разработают механизм передачи биометрических данных граждан от банков в ЕБС, при этом банки не смогут оставить себе копии.

#новость #ебс #биометрия #банки

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Denis Sh

ЕБС - а неплохо.
Ещё бы Ебиометрия подошло.

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ЯжПрограммист

Да, тут просторы просто космические...

ЕБИС - единая биометрическая информационная система.
ЗАЕБИС - закрытая автономная + ЕБИС
УЕБИС - универсальная + ...
Ну и т.д.

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8
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Митя Мурасов

Надёжно

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5
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Gleb Tyutikov

Не уверен. Вопрос доступа мошенников к данной системе в любом ее виде - вопрос времени. Это как с деньгами в интернет-банке.

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1
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Митя Мурасов

С сарказмом говорил

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4
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Сергей Дмитриев

Уже целая куча меток у мошенников.
Звонят с целю собирать да и нет

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3
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Gleb Tyutikov

Есть чувство, что система с биометрикой появится в даркнкте раньше, чем официальная система.

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1
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Семен Переделкин

У меня уже есть. Но я тебе не покажу.

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0
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Роман Емельянов

Это пока, ща поймут, что глупых людей не так много и подключат и банки.

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0
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Перлы Харбора

Касперская же сказала - рано. Оцифровать нас завсегда успеют в принудительно-добровольном порядке. А пока не гоните лошадей. Учитывая всем известный подход государственной машины первое время будет куча косяков и сливов. А банки потому и активизировались с этой темой потому что не хотят базу с государством делить. Это же куча возможностей.

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Константин Рогов

вечные жулики из ростелкома и наколебавшие всех проверками бухгалтеры из цб - какая прелестная комбинация

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KINCH

выходец из ФНС
 хорошего человека выходцем не назовут

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