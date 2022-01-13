В компанию для развития Единой биометрической системы войдут «Ростелеком», ЦБ и правительство, но не банки — РБК Статьи редакции
СП планируют запустить в течение полугода, его может возглавить выходец из ФНС.
- О новом составе совместного предприятия (СП) рассказал РБК источник, близкий к его потенциальным участникам, и два источника в банках. Один из них утверждает, что решение о составе принято, формирование СП может завершиться к лету. Второй источник уточнил, что руководителем компании может стать выходец из Федеральной налоговой службы, но имя не назвал.
- Банкам не рассказали о причинах отказа от участия в проекте, «просто перестали приглашать на обсуждение», рассказал источник в одной из кредитных организаций. Два собеседника издания связали исключение с тем, что к формату были вопросы у ФСБ.
- Единую биометрическую систему (ЕБС) создали в 2018 году по инициативе Минцифры и ЦБ, оператором стал «Ростелеком». Весной 2021 года обсуждался вариант перезапуска системы и создания совместного предприятия с участием «Ростелекома» и крупнейших банков — ВТБ, «Газпромбанка», «Альфа-банка», «Россельхозбанка», «Промсвязьбанка», «Тинькофф банка» и «Почта-банка».
- В системе зарегистрировались более 236 тысяч пользователей, подключились 217 банков, приводит данные издание со ссылкой на ЦБ. В систему можно сдать слепки лица и запись голоса. Сделать это можно в некоторых отделениях банков с регистрацией на портале госуслуг.
- До осени 2022 года власти разработают механизм передачи биометрических данных граждан от банков в ЕБС, при этом банки не смогут оставить себе копии.
ЕБС - а неплохо.
Ещё бы Ебиометрия подошло.
Да, тут просторы просто космические...
ЕБИС - единая биометрическая информационная система.
ЗАЕБИС - закрытая автономная + ЕБИС
УЕБИС - универсальная + ...
Ну и т.д.
Надёжно
Не уверен. Вопрос доступа мошенников к данной системе в любом ее виде - вопрос времени. Это как с деньгами в интернет-банке.
С сарказмом говорил
Уже целая куча меток у мошенников.
Звонят с целю собирать да и нет
Есть чувство, что система с биометрикой появится в даркнкте раньше, чем официальная система.
У меня уже есть. Но я тебе не покажу.
Это пока, ща поймут, что глупых людей не так много и подключат и банки.
Касперская же сказала - рано. Оцифровать нас завсегда успеют в принудительно-добровольном порядке. А пока не гоните лошадей. Учитывая всем известный подход государственной машины первое время будет куча косяков и сливов. А банки потому и активизировались с этой темой потому что не хотят базу с государством делить. Это же куча возможностей.
вечные жулики из ростелкома и наколебавшие всех проверками бухгалтеры из цб - какая прелестная комбинация
выходец из ФНС
хорошего человека выходцем не назовут
Первая супруга Андрея Трубникова Ирина стала его советником.
Чат-бот, управляемый искусственным интеллектом, может обеспечить исключительный клиентский опыт и удовлетворить возникший спрос в сфере e-commerce. В статье подробно рассмотрим интеграцию чат-бота и каковы его преимущества в онлайн-торговле.
Всем привет! Я — Вадим Орлов, основатель Embacy, а это — третья статья из цикла о том, как у нас все работает. В этом материале я расскажу, что интересного мы придумали для организации нашего процесса работы над проектами.
Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" представляет вашему вниманию обзор новых законодательных актов и постановлений высших судов за декабрь 2021 года.
Голосовые помощники-оракулы, иллюстрации без изображений, «Сетка Чебурашки» и прочие чудеса — как себе представил веб-дизайн в этом году искусственный интеллект.
По данным исследования hh.ru, с желанием сменить сферу деятельности сталкиваются 56% людей. Но это еще не повод покидать текущую компанию и отправляться в свободное плавание по рынку – подходящая вакансия может найтись и там, где человек уже работает. HRD Yota Екатерина Мельникова рассказывает о том, как сменить профессию внутри организации,…
Алина Ананьева (администратор неофициальной группы про IB в Фейсбуке) свела воедино все известные на текущий момент признаки, которые могут затриггерить compliance-отдел Interactive Brokers и привести к нежелательным последствиям (взимание комиссии $150-1400 в год за due diligence, заморозка счета, и т.д.).
Мы сделали так, чтобы пациенты записывались на прием без звонков, оплачивали анализы с телефона и не искали бумажки с назначениями. В статье о том, как перенести информацию о лечении в приложение и сделать удобный медицинский сервис для людей.
СП планируют запустить в течение полугода, его может возглавить выходец из ФНС.
Голосовой помощник VoiceBox от МТТ помогает российским компаниям проводить отбор сотрудников на рабочие специальности. Робот не просто оповещает по телефону об открытой вакансии, но и проводит первоначальный опрос и в виде интервью выясняет основные характеристики и данные кандидатов. В случае соответствия всем требованиям, голосовой бот передает…