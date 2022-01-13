Как Embacy создает дизайн для клиентов из XXVI стран. Часть III: Особенности проектного процесса

Всем привет! Я — Вадим Орлов, основатель Embacy, а это — третья статья из цикла о том, как у нас все работает. В этом материале я расскажу, что интересного мы придумали для организации нашего процесса работы над проектами.