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Сервисы
TJ

Пользователи Firefox заметили неисправность — браузер не давал загружать страницы сайтов и зависал при завершении работы Статьи редакции

Проблему можно исправить самостоятельно в настройках браузера.

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Пример решения бага в настройках конфигурации браузера

13 января в работе десктопной версии браузера Firefox появилась критическая ошибка, которая не давала приложению обновлять страницы на протяжении нескольких минут. На это обратили внимание пользователи форума Bugzilla.

В описании ошибки сказано, что Google Cloud Load Balancer (или аналогичный сервис CloudFlare), который работает с одним из серверов Firefox, получил обновление, которое вызывает существующую ошибку HTTP3.

Сначала была задействована телеметрия, потому что это одна из первых служб, к которой обычная конфигурация Firefox будет подключаться первой, но, предположительно, ошибка сработает при любом другом подключении к такому серверу. Текущий план состоит в том, чтобы отключить HTTP3 для смягчения последствий, пока разработчики не смогут найти точную ошибку в сетевом стеке.

Из описания ошибки в браузере Firefox

Пользователи отмечают, что браузер перестал работать на всех операционных системах — Windows, Linux и MacOS. Они также заметили, что проблемы наблюдались только в Firefox 96.0.

Чтобы исправить баг, необходимо ввести в адресную строку about:config и переключить параметр network.http.http3.enabled на false. Либо же ввести about:telemetry и отключить всю телеметрию и перезапустить браузер.

У редактора TJ также наблюдались проблемы в работоспособности браузера около 11:30 по московскому времени. Firefox не давал загрузить страницы, а при завершении работы приложение зависало. Перезагрузка компьютера также не исправляла ситуацию. Спустя 20 минут проблема исчезла сама собой и больше не появлялась. Никакие изменения в настройки и конфигурации также не вносились.

Создатели браузера Mozilla пока никак не прокомментировали проблемы в работе программы.

#новость #баги #firefox

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15 комментариев
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Сергей Джомолунгма

1. Всё работало
2. Пришли и стали улучшать
3. Ничего не работает

Испортился Рыжий Лис. Виснет постоянно. Придётся опять переезжать... (((

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5
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Moto Mototo

давно переехал уже :)

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умный человек

как там, в москве?

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Тимур Петров

Куда?

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Dako Boran

А еще FF не применяет стили css сайта ebay.com... ну на линукс точно

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1
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умный человек

А ещё он помадой в туалете голую женщину нарисовал

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12
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Александр _

У меня всё отлично с Firefox
Это лучший браузер

В отличие от chrome, firefox прекрасно работает с кешем. А в chrome надо частенько нажимать Ctrl+F5, но при условии, что вы не просто бегаете по сайтам, а работаете, например, в банк-клиентах или на тендерных площадках.

Такая работа chrome с кешем - это обратная сторона быстрого открытия страниц в chrome. То есть, он кеширует то, что не надо кешировать.

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2
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Sergey Nikitin

А удалось подружить FF с rts-tender? Одно время не получалось. Другие площадки нормально отрабатывали.

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0
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evilnw

Не удивлюсь, если Google опять вставляет палки в колёса.

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1
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Семен Переделкин

У меня сегодня пока ничего не висло.

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Sergey Nikitin

Звучит как начало рекламы "мужских таблеток" :)

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2
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UNISON

Совпадение? С ничего просто перестал работать интернет, когда начал открывать статью)))

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0
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PCT URL

А ещё уже несколько версий не работает авторизация (сканирование QR и дальнейшая переадресация для входа) на web.whatsapp.com — браузер просто зависает 😕

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Uali Sagun

В 26 версии у меня открыто было 886 вкладок и все работало. Сейчас пару сотен еле тянет.

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Artem Petrenkov

Они также заметили, что проблемы наблюдались только в Firefox 96.0.
Я сегодня словил эту проблему на 95.0.1.

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