Пользователи Firefox заметили неисправность — браузер не давал загружать страницы сайтов и зависал при завершении работы Статьи редакции
Проблему можно исправить самостоятельно в настройках браузера.
13 января в работе десктопной версии браузера Firefox появилась критическая ошибка, которая не давала приложению обновлять страницы на протяжении нескольких минут. На это обратили внимание пользователи форума Bugzilla.
В описании ошибки сказано, что Google Cloud Load Balancer (или аналогичный сервис CloudFlare), который работает с одним из серверов Firefox, получил обновление, которое вызывает существующую ошибку HTTP3.
Пользователи отмечают, что браузер перестал работать на всех операционных системах — Windows, Linux и MacOS. Они также заметили, что проблемы наблюдались только в Firefox 96.0.
У редактора TJ также наблюдались проблемы в работоспособности браузера около 11:30 по московскому времени. Firefox не давал загрузить страницы, а при завершении работы приложение зависало. Перезагрузка компьютера также не исправляла ситуацию. Спустя 20 минут проблема исчезла сама собой и больше не появлялась. Никакие изменения в настройки и конфигурации также не вносились.
Создатели браузера Mozilla пока никак не прокомментировали проблемы в работе программы.
1. Всё работало
2. Пришли и стали улучшать
3. Ничего не работает
Испортился Рыжий Лис. Виснет постоянно. Придётся опять переезжать... (((
давно переехал уже :)
как там, в москве?
Куда?
А еще FF не применяет стили css сайта ebay.com... ну на линукс точно
А ещё он помадой в туалете голую женщину нарисовал
У меня всё отлично с Firefox
Это лучший браузер
В отличие от chrome, firefox прекрасно работает с кешем. А в chrome надо частенько нажимать Ctrl+F5, но при условии, что вы не просто бегаете по сайтам, а работаете, например, в банк-клиентах или на тендерных площадках.
Такая работа chrome с кешем - это обратная сторона быстрого открытия страниц в chrome. То есть, он кеширует то, что не надо кешировать.
А удалось подружить FF с rts-tender? Одно время не получалось. Другие площадки нормально отрабатывали.
Не удивлюсь, если Google опять вставляет палки в колёса.
У меня сегодня пока ничего не висло.
Звучит как начало рекламы "мужских таблеток" :)
Совпадение? С ничего просто перестал работать интернет, когда начал открывать статью)))
А ещё уже несколько версий не работает авторизация (сканирование QR и дальнейшая переадресация для входа) на web.whatsapp.com — браузер просто зависает 😕
В 26 версии у меня открыто было 886 вкладок и все работало. Сейчас пару сотен еле тянет.
Они также заметили, что проблемы наблюдались только в Firefox 96.0.
Я сегодня словил эту проблему на 95.0.1.
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