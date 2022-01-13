{"id":10530,"title":"\u041d\u0435 \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u044b, \u043e\u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u0441\u044f \u043b\u0438 \u0435\u0449\u0451 \u043e\u0434\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430? \u041f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=10530&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/493659-paket&placeBit=1&hash=21e9897fa2c4413eaf0027879dc444619807aff99c7d503404c07996cb9ca644","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
DTF

Fortnite вновь станет доступна на iPhone и iPad — через Geforce NOW Статьи редакции

Сперва в рамках закрытого бета-теста.

21
1240 просмотров

В середине января Nvidia и Epic Games запустят закрытое тестирование «облачной» версии Fortnite для мобильных устройств. На iOS трансляция будет происходить в браузере Safari, а на Android — в приложении GeForce NOW.

Тестирование будет проходить в течение ограниченного времени, но как долго, в Nvidia не уточнили. Компания будет отправлять дополнительные приглашения в течение нескольких недель.

С 13 января желающие могут подать заявку на участие в тестировании Fortnite для GeForce NOW на сайте сервиса. На момент написания заметки опция недоступна в России, так как формально в стране работает другой сервис — GFN.RU.

Игрокам будет доступно полноценное сенсорное управление в Fortnite. В Nvidia сообщили, что компания работает с издателями, чтобы добавить поддержку сенсорного ввода в другие игры, но в какие конкретно, пока неясно.

Дата полноценного релиза Fortnite для iOS и Android в GeForce NOW неизвестна.

  • В августе 2020 года Epic ввела свою систему оплаты в Fortnite на iOS и Android, после чего Apple и Google убрали игру из своих магазинов приложений. В ответ на это Epic подала в суд на Apple.
  • Разбирательство завершилось в сентябре 2021 года. Суд запретил Apple ограничивать разработчиков платежами через App Store. Остальные 9 из 10 пунктов выиграла Apple. В декабре 2021-го компания добилась отсрочки решения о ссылках на альтернативные платёжные системы в App Store.

#новость #epicgames #fortnite

21
2
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Семен Переделкин

Пацаны, немного оффтопну. Не играл в игры уже много лет, ну за исключением какой-нибудь фигни на телефоне вида "три в ряд".

Так вот, есть сейчас аналоги игр типа УФО, Цивилизации? Чтоб без изъёбств, в том самом классическом русле. Спасибо.

Ответить
2
Развернуть ветку
Denys Yarovyi

Есть, и XCOM есть и Цивилизация :)

Ответить
1
Развернуть ветку
Иван Шеметов

Мне кажется на дтф подскажут быстрее

Ответить
0
Развернуть ветку
Романелло Кивогенс

Так вот, есть сейчас аналоги игр типа УФО
 Есть X-Com 1,2. Есть Phoenix Point от автора той самой U.F.O. (он же X-Com).

Цивилизации
 Собственно, Civilization VI с различными дополнениями (DLC).

Ответить
0
Развернуть ветку
Российский кран

Так вот, есть сейчас аналоги игр типа УФО, Цивилизации
 Смотря сколько вы не играли. А то, может быть в них и поиграйте. -) Они же тоже выходят постоянно, и DLC к ним.

Ответить
0
Развернуть ветку
Георгий

Я бы больше посоветовал игры парадоксов (Paradox DS) по типу Heart of iron 4 или crusader kings 3

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Шишкунов

GeForce Now прекрасный сервис, протестировал его в Польше, работает прекрасно, жаль, что в РФ братки отжали такую нишу, вот уж кому, а не особо богатым игрокам это было бы спасение

Ответить
0
Развернуть ветку
Aziz Aibekuulu

С комфортным интернетом и пингом про все можно хорошо отозваться. Этот сервис в нашем регионе как минимум 10 лет будет в застое из за проблем с интернетом

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел

А что не так с инетом в России?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Ермилов

Что за провайдер и где?

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел

Пенза, дом.ру.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Ермилов

Если реально так, то 👍

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел

Не, дом.ру рекламирую сидя в датацентре по соседству с серваками netflix'a)

Ответить
0
Развернуть ветку
Aziz Aibekuulu

Проблема в том что для очень большого количества людей ваш скрин это предел мечтаний
И эти говносервисы указывают пинг не из устройства под рукой а из ближайшего сервера который может находиться в 30км от вас, так что это такой себе показатель

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел

Ну такое себе, в европейской части России в любом областном центре можно обеспечить себе нормальный интернет. Конечно это относится в большей степени к многоквартирным домам, в частном секторе, несколько, сложнее и дороже.

Ответить
0
Развернуть ветку
Российский кран

Это изначально было известно, ничего не поменялось.

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел

Любопытно, на каких условиях?)

Ответить
0
Развернуть ветку
Российский кран

Ни на каких, это webview в браузере

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел

В плане условия размещения Fortnite в GeForce now.

Ответить
0
Развернуть ветку
Российский кран

А, ясно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Ненадо

Будет доступен бесплатно?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
Транспорт
Евгения Евсеева
Tesla удалила с сайта информацию о начале массового производства Cybertruck в 2022 году Статьи редакции

Производство начнётся не раньше 2023 года, сообщал Electrek.

Cybertruck Tesla
63
23
Тинькофф
Как работает команда бэкенда чат-ботов в Тинькофф
0
5
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Разработка
Илья Склюев
Разработчик испортил свой известный проект, чтобы «наказать» корпорации — почему это происходит в open source сообществе Статьи редакции

Протест разработчика faker.js и colors.js — пример того, что открытые разработки стали для других «само собой разумеющимся», считают авторы. Из-за этого уважение к труду падает, а разработчиков редко благодарят деньгами или другой помощью.

Apache Software Foundation ежегодно проводит конференции ApacheCon для разработчиков Flickr
243
106
IPQuorum
Делая «новых» людей: будущее за цифровыми двойниками?
0
0
Сервисы
Таня Боброва
Miro из Перми растёт в разы каждый год, его оценили $17,5 млрд — какие хорошие решения помогли в этом Статьи редакции

Ставка на небольшие команды и корпорации, верный выбор инвесторов и понимание задач клиентов во время кризиса.

30
35
X5Tech
Цель разработки — не количество фич, а качество UX

Наш взгляд на разработку приложения экспресс-доставки «Перекрёстка»

0
0
Газпромбанк
ГПБ Мобайл запускает виртуальные SIM-карты

Многие современные телефоны поддерживают две сим-карты. Но люди часто используют только одну, потому что вторая — электронная eSIM. Мы долго работали над тем, чтобы электронные SIM-карты заработали в ГПБ Мобайл и с января наши абоненты смогут использовать смартфоны по полной: теперь мы поддерживаем eSIM!

0
3
Приёмная
Ivan Borovikov
Как «Альфа-банк» 1,5 млн комиссии снял без предупреждения

Всем привет! Меня зовут Иван, я фаундер Mindbox, платформы автоматизации маркетинга. А еще мне почему-то везет на трэшовые истории с «Альфа-банком» — как связанные с бизнесом, так и с личными финансами. То 9 месяцев банк не может победить самого себя и выдать 5 миллионов рублей кредита, то вместе с «Альфа-страхованием» пытается отжать ипотечную…

8
Маркетинг
Friflex
С Днем стикера! Привет, я все решу, го на созвон: как компании используют стикеры для продвижения

13 января отмечается День стикера! Рассказываем, почему пользователи предпочитают картинки словам, а бренды выбирают стикеры для своего продвижения и корпоративной коммуникации.

0
11
Финансы
Валерия Козлова
Стоимость акций Virgin Galactic упала на 16% после объявления о продаже облигаций на $425 млн Статьи редакции

Акции компании падают с июля 2021 года.

24
10
Личный опыт
DataArt
Как я чуть не вышел из IT из-за туннельного синдрома, потом занялся эргономикой и перезагрузился

Делюсь опытом подбора эргономичных инструментов: стульев, кронштейнов, раздельных клавиатур, трекболов и т. д. В конце статьи — чек-лист для тех, кто не хочет повторить мою ошибку и довести себя до потери трудоспособности.

35
41
Больше статей
null