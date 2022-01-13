Fortnite вновь станет доступна на iPhone и iPad — через Geforce NOW Статьи редакции
Сперва в рамках закрытого бета-теста.
В середине января Nvidia и Epic Games запустят закрытое тестирование «облачной» версии Fortnite для мобильных устройств. На iOS трансляция будет происходить в браузере Safari, а на Android — в приложении GeForce NOW.
Тестирование будет проходить в течение ограниченного времени, но как долго, в Nvidia не уточнили. Компания будет отправлять дополнительные приглашения в течение нескольких недель.
С 13 января желающие могут подать заявку на участие в тестировании Fortnite для GeForce NOW на сайте сервиса. На момент написания заметки опция недоступна в России, так как формально в стране работает другой сервис — GFN.RU.
Игрокам будет доступно полноценное сенсорное управление в Fortnite. В Nvidia сообщили, что компания работает с издателями, чтобы добавить поддержку сенсорного ввода в другие игры, но в какие конкретно, пока неясно.
Дата полноценного релиза Fortnite для iOS и Android в GeForce NOW неизвестна.
- В августе 2020 года Epic ввела свою систему оплаты в Fortnite на iOS и Android, после чего Apple и Google убрали игру из своих магазинов приложений. В ответ на это Epic подала в суд на Apple.
- Разбирательство завершилось в сентябре 2021 года. Суд запретил Apple ограничивать разработчиков платежами через App Store. Остальные 9 из 10 пунктов выиграла Apple. В декабре 2021-го компания добилась отсрочки решения о ссылках на альтернативные платёжные системы в App Store.
Пацаны, немного оффтопну. Не играл в игры уже много лет, ну за исключением какой-нибудь фигни на телефоне вида "три в ряд".
Так вот, есть сейчас аналоги игр типа УФО, Цивилизации? Чтоб без изъёбств, в том самом классическом русле. Спасибо.
Есть, и XCOM есть и Цивилизация :)
Мне кажется на дтф подскажут быстрее
Так вот, есть сейчас аналоги игр типа УФО
Есть X-Com 1,2. Есть Phoenix Point от автора той самой U.F.O. (он же X-Com).
Цивилизации
Собственно, Civilization VI с различными дополнениями (DLC).
Я бы больше посоветовал игры парадоксов (Paradox DS) по типу Heart of iron 4 или crusader kings 3
GeForce Now прекрасный сервис, протестировал его в Польше, работает прекрасно, жаль, что в РФ братки отжали такую нишу, вот уж кому, а не особо богатым игрокам это было бы спасение
С комфортным интернетом и пингом про все можно хорошо отозваться. Этот сервис в нашем регионе как минимум 10 лет будет в застое из за проблем с интернетом
А что не так с инетом в России?
Что за провайдер и где?
Пенза, дом.ру.
Если реально так, то 👍
Не, дом.ру рекламирую сидя в датацентре по соседству с серваками netflix'a)
Проблема в том что для очень большого количества людей ваш скрин это предел мечтаний
И эти говносервисы указывают пинг не из устройства под рукой а из ближайшего сервера который может находиться в 30км от вас, так что это такой себе показатель
Ну такое себе, в европейской части России в любом областном центре можно обеспечить себе нормальный интернет. Конечно это относится в большей степени к многоквартирным домам, в частном секторе, несколько, сложнее и дороже.
Любопытно, на каких условиях?)
В плане условия размещения Fortnite в GeForce now.
Будет доступен бесплатно?
Производство начнётся не раньше 2023 года, сообщал Electrek.
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