Сперва в рамках закрытого бета-теста.

{"id":347438} 1240 просмотров

В середине января Nvidia и Epic Games запустят закрытое тестирование «облачной» версии Fortnite для мобильных устройств. На iOS трансляция будет происходить в браузере Safari, а на Android — в приложении GeForce NOW.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Тестирование будет проходить в течение ограниченного времени, но как долго, в Nvidia не уточнили. Компания будет отправлять дополнительные приглашения в течение нескольких недель.

С 13 января желающие могут подать заявку на участие в тестировании Fortnite для GeForce NOW на сайте сервиса. На момент написания заметки опция недоступна в России, так как формально в стране работает другой сервис — GFN.RU.

Игрокам будет доступно полноценное сенсорное управление в Fortnite. В Nvidia сообщили, что компания работает с издателями, чтобы добавить поддержку сенсорного ввода в другие игры, но в какие конкретно, пока неясно.

Дата полноценного релиза Fortnite для iOS и Android в GeForce NOW неизвестна.