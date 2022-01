{"items":[{"comment_id":3753472,"subsite_id":199120,"user_id":431413,"type":"comment_add","id":3753472,"hash":"55227ed7c2bf9e0d95ac498941ca63fb","date":1642146967,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/347646-yurist-v-velikobritanii-cherez-sud-potrebovala-ot-meta-3-1-mlrd-za-ispolzovanie-dannyh-44-mln-chelovek?comment=3753472","text":"\u0416\u0438\u0437\u043d\u044c \u0431\u0435\u0437 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0430\u0433\u0440\u0430\u043c\u0430 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435. \u041b\u044e\u0434\u0438 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0431\u044b \u043d\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0432\u043e\u044e \u0435\u0434\u0443. \u042f \u043f\u0440\u0438\u0442\u043e\u043f\u043b\u044e \u0441 \u0432\u0430\u043c\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":431413,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/431413-yura-z","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0663cf47-7f18-d360-54c8-9710853addff\/","name":"Yura Z.","isVerified":false},"content":{"id":347646,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/347646-yurist-v-velikobritanii-cherez-sud-potrebovala-ot-meta-3-1-mlrd-za-ispolzovanie-dannyh-44-mln-chelovek","title":"\u042e\u0440\u0438\u0441\u0442 \u0432 \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0441\u0443\u0434 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043e\u0442 Meta $3,1 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0437\u0430 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 44 \u043c\u043b\u043d \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753473,"subsite_id":199120,"user_id":513804,"type":"comment_add","id":3753473,"hash":"0bbad3645abdda8272c96d4c430d7cee","date":1642146989,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/347686-pravitelstvo-otlozhilo-rassmotrenie-zakonoproekta-ob-obyazatelnyh-qr-kodah-v-kafe-i-magazinah?comment=3753473","text":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439\u043d\u043e \u043c\u0435\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c. \u0418\u0437\u0431\u044b\u0442\u043e\u0447\u043d\u0430\u044f \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d - \u0430 \u043e\u043d\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0431\u043e\u044f\u0442\u0441\u044f \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b \u043a\u0443\u0430\u0440\u044b \u0432 \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0445 \u0432\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":513804,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/513804-ivan-susanin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/65d92946-ca36-5d4e-9c47-49faf6c4a00c\/","name":"Ivan Susanin","isVerified":false},"content":{"id":347686,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/347686-pravitelstvo-otlozhilo-rassmotrenie-zakonoproekta-ob-obyazatelnyh-qr-kodah-v-kafe-i-magazinah","title":"\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u043e\u0442\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u043e \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u043e\u0431 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0432 \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753474,"subsite_id":199119,"user_id":70986,"type":"comment_add","id":3753474,"hash":"53d321f662afec4c00f73fdccdc4ba5e","date":1642146991,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/347641-set-dochki-synochki-zaplanirovala-obankrotit-svoi-operacionnye-kompanii-na-fone-dolgov?comment=3753474","text":"\u0421 \u0442\u0440\u0443\u0434\u043e\u043c \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u043b\u0438 \u0441 \u043d\u0438\u043c\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442\u044b \u043f\u0430\u0440\u0443 \u043b\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434. \u0412 \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u0443\u044e \u043b\u043e\u0432\u0443\u0448\u043a\u0443 \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u0438\u043c. \u041d\u043e \u0432 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0440\u043e\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430 \u00ab\u043e\u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u00bb \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043e\u0442\u0441\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0441\u0443\u0434\u0435\u0431\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0441\u043a\u0438.





\u0412\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043f\u0440\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0438 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u043e\u0432 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 90 \u0434\u043d\u0435\u0439 \u043e\u0442\u0441\u0440\u043e\u0447\u043a\u0438, \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u0438 \u0435\u0449\u0451 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u044b \u0432 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043d\u043e\u043c \u0432\u0438\u0434\u0435 (\u0445\u043e\u0442\u044f wb \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c) \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0443\u0441\u0442\u0430\u0440\u0435\u043b\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":70986,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/70986-ilya-fomin","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/b6\/8d\/3d\/d82fe6bea6ab0b.jpg","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0424\u043e\u043c\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":347641,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/347641-set-dochki-synochki-zaplanirovala-obankrotit-svoi-operacionnye-kompanii-na-fone-dolgov","title":"\u0421\u0435\u0442\u044c \u00ab\u0414\u043e\u0447\u043a\u0438-\u0441\u044b\u043d\u043e\u0447\u043a\u0438\u00bb \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043e\u0431\u0430\u043d\u043a\u0440\u043e\u0442\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u0444\u043e\u043d\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753475,"subsite_id":199124,"user_id":1052996,"type":"comment_add","id":3753475,"hash":"d175e3741d066866cbd22a84cbafd0b2","date":1642147002,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347652-yandeks-go-naznachaet-v-aeroport-mashiny-kotorye-ne-mogut-vehat-na-parkovku-i-ne-vidit-v-etom-problemy?comment=3753475","text":"\u041a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0435\u0432\u0438\u0447?



\u0412\u0430\u0448\u0435 \u0435\u0445\u0438\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u0443 \"\u0432\u0430\u0448\u0438 \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u044d\u0442\u043e \u0432\u0430\u0448\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b\" \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e. \u0412\u044b \u0437\u0430\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \"\u041a\u0430\u043a \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440\u0443 \u0443\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u0432 \u0431\u0430\u043d\u0435 \u0443 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0430\u044d\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430?\", \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438.



\u041a\u0430\u043a \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u0438\u043b \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 \u0448\u043b\u0430\u0433\u0431\u0430\u0443\u043c\u0430, \u0431\u0430\u043d \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0432\u044a\u0435\u0437\u0434 \u043d\u0438 \u043d\u0430 \u043e\u0434\u043d\u0443 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043a\u0443, \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0443\u044e \u0448\u043b\u0430\u0433\u0431\u0430\u0443\u043c\u043e\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1052996,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1052996-mihail","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e3901595-96b3-47d1-81c3-d35f784bf414\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b","isVerified":false},"content":{"id":347652,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347652-yandeks-go-naznachaet-v-aeroport-mashiny-kotorye-ne-mogut-vehat-na-parkovku-i-ne-vidit-v-etom-problemy","title":"\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 Go \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0430\u044d\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0442 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0432\u044a\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043a\u0443, \u0438 \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753476,"subsite_id":199124,"user_id":386728,"type":"comment_add","id":3753476,"hash":"42407f5f73f56a584fcadae85b1a74ab","date":1642147047,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347105-aliexpress-i-spor-s-naglym-obmanom?comment=3753476","text":"\u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":386728,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/386728-evgeniy-sergeevich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2ce5c4ab-1a4f-8e73-78bd-449581f3d73d\/","name":"\u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0435\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":347105,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347105-aliexpress-i-spor-s-naglym-obmanom","title":"AliExpress \u0438 \u0441\u043f\u043e\u0440 \u0441 \u043d\u0430\u0433\u043b\u044b\u043c \u043e\u0431\u043c\u0430\u043d\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753477,"subsite_id":235819,"user_id":102454,"type":"comment_add","id":3753477,"hash":"f068f680ae557bf22fee444f9e97817e","date":1642147051,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/346787-razrabotchik-isportil-svoy-izvestnyy-proekt-chtoby-nakazat-korporacii-pochemu-eto-proishodit-v-open-source-soobshchestve?comment=3753477","text":"> \u041d\u0443 \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0435 \u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043d\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e, \u0432\u0435\u0440\u043d\u043e? \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0443\u044f\u0441\u044c \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435\u043c \u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0443 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f, \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0435\u043c \u043a \u043d\u0435\u043c\u0443.



\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c\u0438, \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0438 \u0441\u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c \u0431\u0430\u0431\u043a\u0438, \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0432\u0448\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435\u043a\u0438\u0439 \u0430\u043d\u043e\u043d\u0438\u043c \u0438\u0437 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u044e, \u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0441\u043b\u043e\u043c\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0434\u044b \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439. \u0411\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0441\u044b\u0440 \u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u043c\u044b\u0448\u0435\u043b\u043e\u0432\u043a\u0435: \u043b\u0438\u0431\u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442 \u0441 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u043e\u0439, \u043b\u0438\u0431\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u043f\u0435\u043d\u0441\u043e\u0440\u0441\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0431\u0435\u0437 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445-\u043b\u0438\u0431\u043e \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0439.



\u0412\u0441\u0435\u043e\u0431\u0449\u0438\u0439 \u0441\u043a\u0443\u043b\u0435\u0436 \u043f\u0440\u043e \u0432\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0421\u043a\u0432\u0430\u0439\u0440\u0441\u0430 - \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441 \u043d\u0435\u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435: \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u044f, \u0437\u0430\u0442\u0430\u0449\u0438\u0432\u0448\u0438\u0439 \u043a \u043d\u0430\u043c \u0444\u0438\u0433 \u043f\u043e\u0439\u043c\u0438 \u043a\u0430\u043a\u0443\u044e \u043b\u0438\u0431\u0443 \u043e\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u0430 \u0441 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0435\u043a\u0430\u044e\u0449\u0435\u0439 \u043a\u0440\u044b\u0448\u0435\u0439, \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442, \u0430 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a.



> \u0410 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0435\/\u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438 \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043e\u0440\u0435\u0447\u0438\u0442 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0443, \u044d\u0442\u043e \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043d\u0438\u0447\u0442\u043e\u0436\u043d\u043e



\u0410\u0433\u0430, \u0432 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0439-\u0442\u043e \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438 MIT, \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0435\u0439 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 30 \u043b\u0435\u0442, \u0432\u044b\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0432\u0448\u0435\u0439 \u043d\u0435 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0441\u0443\u0434 \u0432 \u0421\u0428\u0410, \u0432\u0434\u0440\u0443\u0433 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435-\u0442\u043e \u043d\u0438\u0447\u0442\u043e\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442\u044b \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0421\u0428\u0410. \u041d\u0443 \u0434\u0430, \u043d\u0443 \u0434\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":102454,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/102454-konstantin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f0b52dc3-f43d-e2a4-7cfe-ec46897be9de\/","name":"\u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":346787,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/346787-razrabotchik-isportil-svoy-izvestnyy-proekt-chtoby-nakazat-korporacii-pochemu-eto-proishodit-v-open-source-soobshchestve","title":"\u0420\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a \u0438\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u043b \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u00ab\u043d\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c\u00bb \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u2014 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 open source \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753480,"subsite_id":199124,"user_id":386728,"type":"comment_add","id":3753480,"hash":"b9f678b30bbd6a60c4355f47623ed47d","date":1642147109,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347105-aliexpress-i-spor-s-naglym-obmanom?comment=3753480","text":"\u0428\u0435\u0432\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c! \u041d\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e\u0441\u044c \u0436\u0434\u0430\u0442\u044c. \u041a \u043a\u043e\u043d\u0446\u0443 \u0434\u043d\u044f \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0430, \u043f\u043e\u0434\u0430\u044e \u043d\u0430 Chargeback.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":386728,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/386728-evgeniy-sergeevich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2ce5c4ab-1a4f-8e73-78bd-449581f3d73d\/","name":"\u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0435\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":347105,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347105-aliexpress-i-spor-s-naglym-obmanom","title":"AliExpress \u0438 \u0441\u043f\u043e\u0440 \u0441 \u043d\u0430\u0433\u043b\u044b\u043c \u043e\u0431\u043c\u0430\u043d\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753481,"subsite_id":199124,"user_id":353744,"type":"comment_add","id":3753481,"hash":"475b7efc876d75c15a426d92524bf628","date":1642147117,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347468-kak-alfa-bank-1-5-mln-komissii-snyal-bez-preduprezhdeniya-no-obeshchal-vse-reshit?comment=3753481","text":"1) \u0412\u044b \u0441\u0435\u0440\u044c\u0435\u0437\u043d\u043e \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u044d\u0442\u043e \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e?



2) \u0432\u044b \u0441\u0435\u0440\u044c\u0435\u0437\u043d\u043e \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0447\u0442\u043e \u0437\u0430\u0433\u0440\u0430\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434 \u0444\u0438\u0437\u043b\u0438\u0446\u0443, \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0435\u0436\u0435\u043b\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0435 \u044d\u0442\u043e \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":353744,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/353744-ivan-kuznetsov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c152f7d8-6adc-e17d-5f78-c49f4954f269\/","name":"Ivan Kuznetsov","isVerified":false},"content":{"id":347468,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347468-kak-alfa-bank-1-5-mln-komissii-snyal-bez-preduprezhdeniya-no-obeshchal-vse-reshit","title":"\u041a\u0430\u043a \u00ab\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0431\u0430\u043d\u043a\u00bb 1,5 \u043c\u043b\u043d \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0441\u043d\u044f\u043b \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f (\u043d\u043e \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u043b \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u044c!)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753483,"subsite_id":199119,"user_id":513804,"type":"comment_add","id":3753483,"hash":"484b5b6691e50fdb4b34a5c9a7756349","date":1642147149,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/347401-stoimost-akciy-virgin-galactic-upala-na-16-posle-obyavleniya-o-prodazhe-obligaciy-na-425-mln?comment=3753483","text":"\u0416\u0434\u0435\u043c \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e \u0432\u043e\u043b\u043d\u0443 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0435\u0439 \u00ab\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0443, \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u0432 \u0432\u0435\u0440\u0434\u0436\u0438\u043d, \u0441\u0442\u043e\u043f-\u043b\u043e\u0441\u044b \u0441\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e, \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434 \u043d\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442\u0443\u00bb?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":513804,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/513804-ivan-susanin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/65d92946-ca36-5d4e-9c47-49faf6c4a00c\/","name":"Ivan Susanin","isVerified":false},"content":{"id":347401,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/347401-stoimost-akciy-virgin-galactic-upala-na-16-posle-obyavleniya-o-prodazhe-obligaciy-na-425-mln","title":"\u0421\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 Virgin Galactic \u0443\u043f\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430 16% \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0435 \u043e\u0431\u043b\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u0439 \u043d\u0430 $425 \u043c\u043b\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753484,"subsite_id":199126,"user_id":481932,"type":"comment_add","id":3753484,"hash":"11e095b4178cbfd159e36559c8364bd3","date":1642147178,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/347194-chto-my-znaem-o-toncoin?comment=3753484","text":"\u042d\u0442\u0443 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":481932,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/481932-antitreyder","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7a6f545c-ec77-5728-a0e4-3d636ff1c88e\/","name":"\u0410\u043d\u0442\u0438\u0442\u0440\u0435\u0439\u0434\u0435\u0440","isVerified":false},"content":{"id":347194,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/347194-chto-my-znaem-o-toncoin","title":"\u0427\u0442\u043e \u043c\u044b \u0437\u043d\u0430\u0435\u043c \u043e Toncoin?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753485,"subsite_id":199124,"user_id":590426,"type":"comment_add","id":3753485,"hash":"2db439fc83cb57f3ae4caf59c04b341e","date":1642147199,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/346870-vtb-investicii-otkryli-kreditnoe-plecho-pri-deaktivirovannoy-usluge-marzhinalnogo-kreditovaniya-i-kupili-akcii?comment=3753485","text":"\u041d\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u043c\u043e\u0440\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a\u0443\u044e-\u0442\u043e \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u0443\u044e \u0441\u0443\u043c\u043c\u0443. \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0432\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430\u044f\u0432\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0443 \u043f\u043e \u0440\u044b\u043d\u043a\u0443 \u0438 \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0441\u0443\u043c\u043c\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0432 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u0439, \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043b\u0438\u043a\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043d\u0438\u0437\u043a\u0430\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":590426,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/590426-tali-zorah-nar-rayya","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/eac13fb3-2446-43a9-f2ff-178e8903c3a8\/","name":"Tali'zorah Nar Rayya","isVerified":false},"content":{"id":346870,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/346870-vtb-investicii-otkryli-kreditnoe-plecho-pri-deaktivirovannoy-usluge-marzhinalnogo-kreditovaniya-i-kupili-akcii","title":"\u0412\u0422\u0411 \u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0438 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043b\u0435\u0447\u043e \u043f\u0440\u0438 \u0434\u0435\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0435 \u041c\u0430\u0440\u0436\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043a\u0443\u043f\u0438\u043b\u0438 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753486,"subsite_id":199124,"user_id":1052996,"type":"comment_add","id":3753486,"hash":"93fff125ba6ae9ef787dc20bb5210676","date":1642147210,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347652-yandeks-go-naznachaet-v-aeroport-mashiny-kotorye-ne-mogut-vehat-na-parkovku-i-ne-vidit-v-etom-problemy?comment=3753486","text":"\u0421\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u0432\u0435\u0440\u043d\u043e, \u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u044f \u044d\u0442\u043e \u0432\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e, \u0438\u0431\u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0435\u0440\u0432\u0430\u044f \u043b\u0438\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043d\u0430 \u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0435\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441\u043f\u043e\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0439. \u0410 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0439 \u043b\u0438\u043d\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 AI, \u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043a\u0440\u0430\u0441\u043e\u0442\u0430.



\u041f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0432 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u044f\u0445 \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043b\u0438\u043d\u0438\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1052996,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1052996-mihail","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e3901595-96b3-47d1-81c3-d35f784bf414\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b","isVerified":false},"content":{"id":347652,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347652-yandeks-go-naznachaet-v-aeroport-mashiny-kotorye-ne-mogut-vehat-na-parkovku-i-ne-vidit-v-etom-problemy","title":"\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 Go \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0430\u044d\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0442 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0432\u044a\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043a\u0443, \u0438 \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753487,"subsite_id":200396,"user_id":43903,"type":"comment_add","id":3753487,"hash":"6f3077929c3b41c81dd48191b2143b12","date":1642147218,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/346887-u-polzovateley-sistemy-dlya-oplaty-proezda-v-metro-face-pay-mnogokratno-spisali-dengi-vtb-poobeshchal-vse-vernut?comment=3753487","text":"\u041d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u0435 \u0441\u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043b\u0438.

\u0418\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0442\u043a\u0430 \u043d\u0435 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":43903,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/43903-ivan-kulmyaev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fa93f3d1-af82-08f9-1e93-0506fb3af137\/","name":"Ivan Kulmyaev","isVerified":false},"content":{"id":346887,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/346887-u-polzovateley-sistemy-dlya-oplaty-proezda-v-metro-face-pay-mnogokratno-spisali-dengi-vtb-poobeshchal-vse-vernut","title":"\u0423 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u0434\u043b\u044f \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u043f\u0440\u043e\u0435\u0437\u0434\u0430 \u0432 \u043c\u0435\u0442\u0440\u043e Face Pay \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u2014 \u0412\u0422\u0411 \u043f\u043e\u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u043b \u0432\u0441\u0451 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753488,"subsite_id":199124,"user_id":943463,"type":"comment_add","id":3753488,"hash":"a68f6f2fb37f929c83cf336630d8bfbb","date":1642147222,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347652-yandeks-go-naznachaet-v-aeroport-mashiny-kotorye-ne-mogut-vehat-na-parkovku-i-ne-vidit-v-etom-problemy?comment=3753488","text":"\u041a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0443\u0436\u0435 \u0443\u0441\u043f\u0435\u043b \u0432\u043e\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u043c\u043e\u043a\u043e\u0434\u043e\u043c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":943463,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/943463-serious-dude","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/00cf9971-aec9-57dd-899f-c50b05fc10bb\/","name":"Serious Dude","isVerified":false},"content":{"id":347652,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347652-yandeks-go-naznachaet-v-aeroport-mashiny-kotorye-ne-mogut-vehat-na-parkovku-i-ne-vidit-v-etom-problemy","title":"\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 Go \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0430\u044d\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0442 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0432\u044a\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043a\u0443, \u0438 \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753489,"subsite_id":199124,"user_id":699766,"type":"comment_add","id":3753489,"hash":"b04d2956b275267707c2ab4371441c4a","date":1642147228,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347652-yandeks-go-naznachaet-v-aeroport-mashiny-kotorye-ne-mogut-vehat-na-parkovku-i-ne-vidit-v-etom-problemy?comment=3753489","text":"\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0413\u0435\u0439, \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0413\u0435\u0439, \u0431\u0443\u0434\u044c \u0441\u043e \u043c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0441\u043c\u0435\u043b\u0435\u0439, \u043f\u0440\u044f\u043c \u0434\u043e \u0432\u0445\u043e\u0434\u0430 \u0434\u043e\u0432\u0435\u0437\u0438, \u043f\u0440\u0435\u0434 \u0448\u043b\u0430\u0433\u0431\u0430\u0443\u043c\u043e\u043c \u043d\u0435 \u0440\u043e\u0431\u0435\u0439, \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0413\u0435\u0439!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":699766,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/699766-kinch","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bc29e91c-0258-55ac-94df-1e1ff376567d\/","name":"KINCH","isVerified":false},"content":{"id":347652,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347652-yandeks-go-naznachaet-v-aeroport-mashiny-kotorye-ne-mogut-vehat-na-parkovku-i-ne-vidit-v-etom-problemy","title":"\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 Go \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0430\u044d\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0442 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0432\u044a\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043a\u0443, \u0438 \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753490,"subsite_id":199124,"user_id":353744,"type":"comment_add","id":3753490,"hash":"7492f4d58576ac1af615251357ea3f57","date":1642147230,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347468-kak-alfa-bank-1-5-mln-komissii-snyal-bez-preduprezhdeniya-no-obeshchal-vse-reshit?comment=3753490","text":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0444\u0435\u0439\u0441 \u043d\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0438, \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435 \u043c\u043d\u0435. \u0427\u0435\u043c \u043a\u043b\u0435\u0440\u043a \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0434\u043b\u044f \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0444\u0435\u0439\u0441?



\u0423 \u0430\u043b\u044c\u0444\u044b \u0433\u043e\u0432\u043d\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442 \u0434\u043b\u044f \u044e\u0440\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0434\u0430, \u043d\u043e \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0410\u043b\u044c\u0444\u044b, \u0430 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0432 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":353744,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/353744-ivan-kuznetsov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c152f7d8-6adc-e17d-5f78-c49f4954f269\/","name":"Ivan Kuznetsov","isVerified":false},"content":{"id":347468,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347468-kak-alfa-bank-1-5-mln-komissii-snyal-bez-preduprezhdeniya-no-obeshchal-vse-reshit","title":"\u041a\u0430\u043a \u00ab\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0431\u0430\u043d\u043a\u00bb 1,5 \u043c\u043b\u043d \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0441\u043d\u044f\u043b \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f (\u043d\u043e \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u043b \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u044c!)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753491,"subsite_id":235819,"user_id":723682,"type":"comment_add","id":3753491,"hash":"2e8fa5cee36ba344f8b8a7659ef20bed","date":1642147250,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/346787-razrabotchik-isportil-svoy-izvestnyy-proekt-chtoby-nakazat-korporacii-pochemu-eto-proishodit-v-open-source-soobshchestve?comment=3753491","text":"\u0412\u0438\u0436\u0443, \u0442\u044b \u043d\u0435 \u0433\u043e\u043b\u044c\u0444\u0438\u0441\u0442 \u0438 \u043d\u0435 \u0432 \u043a\u0443\u0440\u0441\u0435, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u0432 WhatsApp \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u043e 50 \u0438\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432, \u0430 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443, \u0447\u0442\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 FreeBSD \u0438 Erlang.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":723682,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/723682-pavel-penkov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/192c710d-ae6e-58f2-98e7-cc8f343a24e8\/","name":"Pavel Penkov","isVerified":false},"content":{"id":346787,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/346787-razrabotchik-isportil-svoy-izvestnyy-proekt-chtoby-nakazat-korporacii-pochemu-eto-proishodit-v-open-source-soobshchestve","title":"\u0420\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a \u0438\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u043b \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u00ab\u043d\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c\u00bb \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u2014 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 open source \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753492,"subsite_id":199120,"user_id":50686,"type":"comment_add","id":3753492,"hash":"e0883fcbe9949ed5c4f7cc33cbf6c149","date":1642147265,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/347686-pravitelstvo-otlozhilo-rassmotrenie-zakonoproekta-ob-obyazatelnyh-qr-kodah-v-kafe-i-magazinah?comment=3753492","text":"\u041f\u0440\u044f\u043c \u0437\u0430\u0438\u043d\u0442\u0440\u0438\u0433\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438, \u0438 \u0447\u0435\u043c \u0436\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0447\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u0431\u044b \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432 \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0435 \u0431\u0435\u043d\u0437\u0438\u043d\u0430 \u0441 80% \u0434\u043e \u0441\u043a\u0430\u0436\u0435\u043c 20%?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":50686,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/50686-denis-demidov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4920bf68-a5e5-b2e3-3d50-33d5119ef847\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0414\u0435\u043c\u0438\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":347686,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/347686-pravitelstvo-otlozhilo-rassmotrenie-zakonoproekta-ob-obyazatelnyh-qr-kodah-v-kafe-i-magazinah","title":"\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u043e\u0442\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u043e \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u043e\u0431 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0432 \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753493,"subsite_id":199124,"user_id":867533,"type":"comment_add","id":3753493,"hash":"6239f69a8c1ed861164bc4d77eb85c99","date":1642147273,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347652-yandeks-go-naznachaet-v-aeroport-mashiny-kotorye-ne-mogut-vehat-na-parkovku-i-ne-vidit-v-etom-problemy?comment=3753493","text":"\u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u00ab\u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0430\u00bb, \u0438\u0437 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0443\u0436\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0443\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0436\u0438\u0432\u044b\u0445 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0435 \u0438 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u0447\u0430\u0442\u044b \u0441 \u0431\u043e\u0442\u0430\u043c\u0438, \u043d\u0443\u0436\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043b\u044f \u043e\u0442\u0442\u044f\u0433\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043d\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0432\u0430 \u043e\u0442 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0438 \u043e\u0442\u0441\u0435\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0437\u0430\u0431\u044c\u0435\u0442 \u0438\u0434\u0442\u0438 \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435.

\u041e\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0430\u0448\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u0441 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":867533,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/867533-anton-barinov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bc570a72-9085-5d51-83e0-695ed6eef731\/","name":"\u0410\u043d\u0442\u043e\u043d \u0411\u0430\u0440\u0438\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":347652,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/347652-yandeks-go-naznachaet-v-aeroport-mashiny-kotorye-ne-mogut-vehat-na-parkovku-i-ne-vidit-v-etom-problemy","title":"\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 Go \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0430\u044d\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0442 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0432\u044a\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043a\u0443, \u0438 \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3753494,"subsite_id":199120,"user_id":374428,"type":"comment_add","id":3753494,"hash":"1e42c43c2717fd916eb67f261869e6d1","date":1642147283,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/347686-pravitelstvo-otlozhilo-rassmotrenie-zakonoproekta-ob-obyazatelnyh-qr-kodah-v-kafe-i-magazinah?comment=3753494","text":"\u0427\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043c\u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043e\u0442\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0435\u0449\u0435 \u0432 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u0435. \u041d\u0443 \u0438 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u044f \u0432 \u041a\u0430\u0437\u0430\u0445\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439.

\u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043a\u0430\u043a \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0439 \"\u041e\u043c\u0438\u043a\u0440\u043e\u043d\" \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0431\u044b \u043a\u0430\u043a \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442 \u0443\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e\u0433\u043e \u0432\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f QR-\u043a\u043e\u0434\u043e\u0432, \u0438\u0437\u043e\u043b\u044f\u0446\u0438\u0438\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0433\u043e, \u043d\u043e \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443-\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0440\u043e\u0432\u043d\u043e \u043d\u0430\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":374428,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/374428-igor-fedorov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f3bdedf9-cc7b-1a79-a910-412b071b0de8\/","name":"Igor Fedorov","isVerified":false},"content":{"id":347686,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/347686-pravitelstvo-otlozhilo-rassmotrenie-zakonoproekta-ob-obyazatelnyh-qr-kodah-v-kafe-i-magazinah","title":"\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u043e\u0442\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u043e \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u043e\u0431 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0432 \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445"},"isAnonymous":false}]}