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TJ

Минздрав выступил против разрешения частным медицинским центрам оказывать пациентам дистанционные услуги — «Ъ» Статьи редакции

Отказ от проекта может замедлить развитие технологий и медицины в России в целом, считают представители компаний.

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По словам источника «Коммерсанта», Минздрав направил отрицательный отзыв на проект Минэкономики по введению в России экспериментального правого режима (ЭПР) в области телемедицины.

Документ позволяет частным компания в течение трёх лет оказывать медицинские услуги удалённо и по видеосвязи. Однако Минздрав видит в нём риски оказания некачественных услуг.

Документы, опубликованный для обсуждения в октябре 2021 года, предполагает расширение дистанционного взаимодействия врача и пациента, которые записаны в законе «о применении ИТ в сфере охраны здоровья».

ЭПР разрешает постановку диагноза без очного приёма, что запрещено законодательством. Также министерство предлагало применять нейротехнологии, искусственный интеллект, технологии беспроводной связи 5G и 6G, защищённой телекоммуникации. Применять телемедицину смогут частные компании: ГК «Медси», «Ниармедик», «Доктор рядом» и «СберЗдоровье».

ЭПР должен привести к совершенствованию общего регулирования и развитию технологий в системе здравоохранения. Но это возможно только в случае получения положительных заключений на проект со стороны Минздрава, правительства и бизнеса, считает директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

Участникам эксперимента не удалось договориться с Минздравом по принципиальным пунктам программы, рассказала заместитель медицинского директора ГК «Медси» Ксения Шеховцова. Например, о минимизации рисков оказания некачественных медуслуг.

  • Закон о телемедицине вступил в силу в 2018 году. Он позволяет оказывать медицинскую помощь через дистанционные консилиумы и консультации. Первичный приём при этом всё равно должны провести лично. Врачи смогут выписывать электронные рецепты.

#новость #телемедицина

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16 комментариев
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Антон Штадлер

Минздрав РФ:
Арбидол и Кагоцел - да, нет сомнений
Телемедицина - нет, сомнительно

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Ирина Нестерова

Давайте сначала повсеместно электронные рецепты введем. Я не хочу ходить к участковому терапевту - ужасная женщина, хочу пойти сразу в аптеку и получить лекарства свои.

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3
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Михаил Качалов

Минздрав видит в нём риски оказания некачественных услуг
 - совершенно согласен: самая качественная услуга та, которая не оказана. Именно по такому принципу работают многие поликлиники, где некоторых профильных врачей просто нет.

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2
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Семен Переделкин

У нас обычная-то медицина - стыд и срам, что уж говорить про т.н. телемедицину.

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1
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Valeryi Ozarnichuk

Не не. Организация медицины у нас говно. А сами врачи и медицина в целом неплохая

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–1
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Семен Переделкин

Одно от другого неотделимо.

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1
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Philip Poteryahin

Организация медицины в регионах чистейший ад. Врачи большую часть приема что то куда то пишут. Потом за 2 минуты рассказывают что нужно делать. И это крупнейший гос медцентр в городе миллионнике)

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0
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Борис Васильев

Пригласили меня выступить в одном крупнейшем медицинском университете на ректорате с докладом о возможностях телемедицины в 2006-м году.
Одна из проректоров спрашивает:
- А как это, вы говорите, врач сможет увидеть пациента?
- Через интернет.
- Ненавижу интернет, там одна порнуха.
Проект не был начат.

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1
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Philip Poteryahin

Похоже руководство вуза повысили до Минздрава!)

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Типун Понос

А как сдать кровь онлайн? :/

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Борис Васильев

Кровь сдаете как обычно, в любой лаборатории.
Затем высылаете врачу результаты анализа.

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2
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Михаил Качалов

как сдать кровь онлайн?
 - у меня мать недавно серьезно лечилась, врачи в больницах сами просят присылать им анализы и рентгеновские снимки через Ватсап или по почте. Пациент зря не ходит по поликлиникам, не сидит в очередях и т д

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1
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Типун Понос

Само появление у нас экспериментального правового режима уже очень радует. Но для Медси и подобных это в первую очередь бизнес, возможность залечивать дистанционно так же как сейчас они залечивают оффлайн. Кто работает в сфере медицины, поделитесь своей бигдатой? Уверен что 90% обращений в поликлиники лечится методом «самой пройдет». Тогда да, с таким же успехом можно обращаться к ТелеЗнахарям и ТелеБабкам.

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Philip Poteryahin

Ну саао пройдет даже лучше "принимайте Арбидол будите здоровы"))

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1
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Mik Petrov

Приложите башку к монитору, сейчас будет произведен сеанс телеисцеления.

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Игорь Протасов

Банку с водой поставить надо.

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