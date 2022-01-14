Отказ от проекта может замедлить развитие технологий и медицины в России в целом, считают представители компаний.

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По словам источника «Коммерсанта», Минздрав направил отрицательный отзыв на проект Минэкономики по введению в России экспериментального правого режима (ЭПР) в области телемедицины.

Документ позволяет частным компания в течение трёх лет оказывать медицинские услуги удалённо и по видеосвязи. Однако Минздрав видит в нём риски оказания некачественных услуг.

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Документы, опубликованный для обсуждения в октябре 2021 года, предполагает расширение дистанционного взаимодействия врача и пациента, которые записаны в законе «о применении ИТ в сфере охраны здоровья».

ЭПР разрешает постановку диагноза без очного приёма, что запрещено законодательством. Также министерство предлагало применять нейротехнологии, искусственный интеллект, технологии беспроводной связи 5G и 6G, защищённой телекоммуникации. Применять телемедицину смогут частные компании: ГК «Медси», «Ниармедик», «Доктор рядом» и «СберЗдоровье».

ЭПР должен привести к совершенствованию общего регулирования и развитию технологий в системе здравоохранения. Но это возможно только в случае получения положительных заключений на проект со стороны Минздрава, правительства и бизнеса, считает директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

Участникам эксперимента не удалось договориться с Минздравом по принципиальным пунктам программы, рассказала заместитель медицинского директора ГК «Медси» Ксения Шеховцова. Например, о минимизации рисков оказания некачественных медуслуг.