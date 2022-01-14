Минздрав выступил против разрешения частным медицинским центрам оказывать пациентам дистанционные услуги — «Ъ» Статьи редакции
Отказ от проекта может замедлить развитие технологий и медицины в России в целом, считают представители компаний.
По словам источника «Коммерсанта», Минздрав направил отрицательный отзыв на проект Минэкономики по введению в России экспериментального правого режима (ЭПР) в области телемедицины.
Документ позволяет частным компания в течение трёх лет оказывать медицинские услуги удалённо и по видеосвязи. Однако Минздрав видит в нём риски оказания некачественных услуг.
Документы, опубликованный для обсуждения в октябре 2021 года, предполагает расширение дистанционного взаимодействия врача и пациента, которые записаны в законе «о применении ИТ в сфере охраны здоровья».
ЭПР разрешает постановку диагноза без очного приёма, что запрещено законодательством. Также министерство предлагало применять нейротехнологии, искусственный интеллект, технологии беспроводной связи 5G и 6G, защищённой телекоммуникации. Применять телемедицину смогут частные компании: ГК «Медси», «Ниармедик», «Доктор рядом» и «СберЗдоровье».
ЭПР должен привести к совершенствованию общего регулирования и развитию технологий в системе здравоохранения. Но это возможно только в случае получения положительных заключений на проект со стороны Минздрава, правительства и бизнеса, считает директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.
Участникам эксперимента не удалось договориться с Минздравом по принципиальным пунктам программы, рассказала заместитель медицинского директора ГК «Медси» Ксения Шеховцова. Например, о минимизации рисков оказания некачественных медуслуг.
Закон о телемедицине вступил в силу в 2018 году. Он позволяет оказывать медицинскую помощь через дистанционные консилиумы и консультации. Первичный приём при этом всё равно должны провести лично. Врачи смогут выписывать электронные рецепты.
Минздрав РФ:
Арбидол и Кагоцел - да, нет сомнений
Телемедицина - нет, сомнительно
Давайте сначала повсеместно электронные рецепты введем. Я не хочу ходить к участковому терапевту - ужасная женщина, хочу пойти сразу в аптеку и получить лекарства свои.
Минздрав видит в нём риски оказания некачественных услуг
- совершенно согласен: самая качественная услуга та, которая не оказана. Именно по такому принципу работают многие поликлиники, где некоторых профильных врачей просто нет.
У нас обычная-то медицина - стыд и срам, что уж говорить про т.н. телемедицину.
Не не. Организация медицины у нас говно. А сами врачи и медицина в целом неплохая
Одно от другого неотделимо.
Организация медицины в регионах чистейший ад. Врачи большую часть приема что то куда то пишут. Потом за 2 минуты рассказывают что нужно делать. И это крупнейший гос медцентр в городе миллионнике)
Пригласили меня выступить в одном крупнейшем медицинском университете на ректорате с докладом о возможностях телемедицины в 2006-м году.
Одна из проректоров спрашивает:
- А как это, вы говорите, врач сможет увидеть пациента?
- Через интернет.
- Ненавижу интернет, там одна порнуха.
Проект не был начат.
Похоже руководство вуза повысили до Минздрава!)
А как сдать кровь онлайн? :/
Кровь сдаете как обычно, в любой лаборатории.
Затем высылаете врачу результаты анализа.
как сдать кровь онлайн?
- у меня мать недавно серьезно лечилась, врачи в больницах сами просят присылать им анализы и рентгеновские снимки через Ватсап или по почте. Пациент зря не ходит по поликлиникам, не сидит в очередях и т д
Само появление у нас экспериментального правового режима уже очень радует. Но для Медси и подобных это в первую очередь бизнес, возможность залечивать дистанционно так же как сейчас они залечивают оффлайн. Кто работает в сфере медицины, поделитесь своей бигдатой? Уверен что 90% обращений в поликлиники лечится методом «самой пройдет». Тогда да, с таким же успехом можно обращаться к ТелеЗнахарям и ТелеБабкам.
Ну саао пройдет даже лучше "принимайте Арбидол будите здоровы"))
Приложите башку к монитору, сейчас будет произведен сеанс телеисцеления.
Банку с водой поставить надо.
Всем привет! Я Сергей Колосов, совладелец сети вокальных студий «ФаСоль» с 35 филиалами по всей стране. В статье расскажу, как мы начали снимать в TikTok, почему под нашими видео пишут «жиза» и как снять такой ролик, чтобы он не только взлетел, но и увеличил продажи.
Пока в разных регионах России работают девять станций компании.
Стартапы думают, что патентование сдвинет на годы старт бизнеса. Но это не всегда так: нужно разобраться, что именно патентовать, и выбрать оптимальный способ защиты, чтобы защитить разработку и не навредить бизнес-процессам.
Наш взгляд на разработку приложения экспресс-доставки «Перекрёстка»
Всем привет! Меня зовут Иван, я фаундер Mindbox, платформы автоматизации маркетинга. А еще мне почему-то везет на трэшовые истории с «Альфа-банком» — как связанные с бизнесом, так и с личными финансами. То 9 месяцев банк не может победить самого себя и выдать 5 миллионов рублей кредита, то вместе с «Альфа-страхованием» пытается отжать ипотечную…
Многие современные телефоны поддерживают две сим-карты. Но люди часто используют только одну, потому что вторая — электронная eSIM. Мы долго работали над тем, чтобы электронные SIM-карты заработали в ГПБ Мобайл, и с января наши абоненты смогут использовать смартфоны по полной: теперь мы поддерживаем eSIM!