Сервисы для создателей подкастов: где записывать, собирать донаты и делать джинглы Статьи редакции
Приложения для начинающих и продвинутых — бесплатные и за деньги.
Универсальные сервисы
Цена: бесплатно.
Сервис принадлежит Spotify и объединяет все базовые функции для создания подкаста: можно записывать несколько аудиодорожек одновременно, монтировать, а также добавлять музыку и звуки. Приложение помогает создавать обложки выпусков, размещать их в Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других площадках.
Пользователям доступна статистика слушателей по разным площадкам и данные о том, когда они останавливают выпуск. Создатели подкастов могут получать пожертвования от слушателей или добавлять рекламу, но эта функция доступна только авторам из США. Anchor взимает 4,5% со всех пожертвований.
Цена: есть бесплатный доступ и подписка от $8 до $50 в месяц.
Spreaker позволяет не только записывать передачи, но и проводить онлайн-трансляции и подключать гостей через Skype. С помощью приложения можно добавлять музыку и звуковые эффекты на этапе монтажа.
Сервис также помогает с размещением выпусков на платформах и предоставляет аналитику по прослушиваниям. Платным подписчикам Spreaker открывает доступ к базе рекламы в их регионе, которую можно интегрировать в выпуск.
Цена: есть бесплатные функции, подписка от $2,49 до $24,99 в месяц.
Сервис специализируется на публикации и продвижении подкастов. Пользователи могут записывать и монтировать выпуски, но приложение позволяет записывать только одну аудиодорожку.
В зависимости от выбранного тарифа увеличивается объём памяти для размещения выпусков: при бесплатном плане он составляет 500 МБ, при платном — до 500 ГБ. Создатели могут использовать инструменты для аналитики и монетизации, например, получать пожертвования в Podomatic через Patreon и получать заказы от рекламодателей через Podcorn.
Цена: есть бесплатные функции и подписка от $9 до $99 в месяц.
Позволяет записывать передачи, проводить онлайн-трансляции и обрезать записанное аудио. Больше всего у Podbean инструментов для продвижения и монетизации шоу. В приложении можно создать сайт подкаста, выгрузить выпуски на разные площадки и посмотреть аналитику: количество скачиваний, географию пользователей и наиболее удобное для прослушивания время.
Оформившие платную подписку пользователи могут провести видео-трансляции и получить пожертвования от подписчиков. Платформа взимает комиссию 5% с платежей, а также дополнительные 2,9% и $0,30 за транзакцию.
Запись, монтаж и трансляция
Работает: Windows, macOs, Linux.
Цена: бесплатно.
В Audacity можно записывать и монтировать выпуск. В программе есть разные звуковые эффекты, например, эхо или затухание. Пользователи могут очищать аудиодорожки от фоновых шумов и шипения или регулировать частоту звука. У неё открытый исходный код, позволяющий разработчикам писать собственные плагины.
Работает: macOS.
Цена: бесплатно.
Программа для записи и монтажа аудиофайлов. В неё встроены джинглы, музыкальные отрывки и звуковые эффекты, которые можно использовать во время записи. В GarageBand есть встроенные инструменты для улучшения качества звука, например, эквалайзер и компрессор, а также он позволяет добавлять плагины от сторонних разработчиков.
Работает: Windows, macOS.
Цена: 30 дней бесплатно, затем от 4600 до 15 200 рублей.
Acoustica позволяет записывать и монтировать аудиозаписи, предлагает пользователям отдельные расширения для очистки дорожки от шуршания одежды, звуков ветра или работы домашней техники. Сервис также позволяет замедлять или ускорять звук, анализировать и выравнивать пиковые уровни громкости.
Работает: Windows, macOS.
Цена: 60 дней бесплатно, затем от $60 до $225.
Создатели называют Reaper звуковой рабочей станцией с простым интерфейсом. С её помощью авторы подкастов могут записывать звук, а также монтировать аудио с помощью встроенных плагинов и звуковых эффектов.
Помимо базовых функций, можно создавать собственные эффекты внутри программы и применять их к аудиодорожкам.
Работает: Windows, macOS.
Цена: 30 дней бесплатно, затем подписка 1622 рубля в месяц.
Программа из линейки Adobe позволяет записывать, монтировать и восстанавливать звук. С её помощью можно обрезать аудиозапись, делать наплывы дорожек друг на друга и менять скорость. Для улучшения звучания доступен анализ с помощью спектрального отображения частот и адаптивная система шумоподавления.
Работает: Windows, macOS, Linux.
Цена: бесплатно.
Программа с открытым кодом предназначена для трансляции аудио- или видеоподкаста в прямом эфире. OBS Studio позволяет подключить несколько камер или транслировать происходящее на экране.
Авторы могут в прямом эфире управлять звуком и видео, им доступны фильтры и цветокоррекция, а также аудиомикшер с функциями шумоподавления и усиления звука.
Работает: веб-версия.
Цена: есть бесплатная версия и подписка от $16 до $249 в месяц.
Сервис позволяет транслировать шоу одновременно на 30 платформ, в том числе YouTube, Twitter и Facebook. Из дополнительных функций — наложение музыки, чат со зрителями, а также подключение до 10 участников.
Платная подписка на Restream позволяет выпускать предзаписанные стримы и хранить их на собственном сервере. Встроенная аналитика демонстрирует количество зрителей и выделяет тех, кто больше остальных участвовал в беседе.
Работает: веб-версия.
Цена: есть бесплатная версия и подписка за $20 в месяц.
Платформа помогает с удалённой записью гостей. Как правило, это делают во время видеоконференции на единый микрофон, но качество звука зависит от соединения. Zencastr решает эту проблему, создавая видеоконференцию, в которой записывают каждого участника в отдельности с их собственного микрофона.
По итогу для каждого участника формируется собственная аудиодорожка. Все файлы выгружается для монтажа в единое окно. Приложение позволяет улучшать качество звука с помощью встроенных фильтров. Платная подписка увеличивает количество приглашённых гостей.
Работает: Windows.
Цена: пробная версия бесплатно, затем от 1867 до 56 тысяч рублей.
Сервис для расшифровки аудиозаписей на русском языке в текст. Voco автоматически расставляет знаки препинания и работает с форматами WAV, MP3, WMA. Программа может работать без подключения к интернету и даёт рекомендации по улучшению лексики и стиля текста.
Библиотеки с музыкой
Работает: веб-версия.
Цена: бесплатно.
После регистрации необходимо перейти в раздел «Фонотека», где есть как музыка, так и звуковые эффекты. Композиции можно использовать в коммерческих целях без упоминания авторов.
Работает: веб-версия.
Цена: бесплатно.
На сервисе есть аудиозаписи с разными типами лицензий, в том числе и доступные для использования в коммерческих целях. Музыку можно искать по запросу Creative Commons, тип лицензии указан для каждой отдельной аудиозаписи.
Работает: веб-версия.
Цена: бесплатно.
На сайте только бесплатные звуки и фоновые шумы: например, звуки города или барабанов. Типы лицензий на аудиозаписи отличаются тем, нужно ли указывать имя автора, можно ли использовать произведение в коммерческих целях и изменять его. У каждой композиции на сайте указан тип лицензии.
Распространение и монетизация
Работает: веб-версия.
Цена: бесплатно.
Хостинг для публикации подкастов. Он позволяет работать с несколькими шоу с одного аккаунта. Первое размещение на платформах возможно только вручную, но создатели обещают автоматизировать этот инструмент.
В Mave можно создать сайт для проекта и посмотреть аналитику прослушиваний по пользователям, площадкам и географии слушателей.
Цена: бесплатно.
Сервис создан и для слушателей, и для создателей подкастов. На Castbox авторы могут хранить неограниченное количество выпусков любой длины. После загрузки можно изучить аналитику прослушиваний на разных платформах, а также рекламировать передачи и проводить онлайн-трансляции.
Работает: веб-версия.
Цена: есть бесплатная версия и подписка от $12 до $24 в месяц.
Сервис хранит передачи и загружает их на другие площадки. В зависимости от тарифа увеличивается количество часов, которые можно загрузить на Buzzsprout. Бесплатная подписка позволяет хранить 2 часа записей, а наиболее продвинутая — до 12 часов.
На платформе доступна аналитика, можно улучшить качество звука, создать транскрипции текста и собственный веб-сайт. Авторы передач могут добавлять так называемый динамический контент к эпизодам: объявления или рекламу, которые можно изменять в любое время.
Цена: от 5 до 12% месячного дохода автора контента на платформе.
Сервис позволяет получать вознаграждения от поклонников. Создатели могут подключить уровни подписки для патронов: в зависимости от суммы будет открываться доступ к разному типу публикаций или, например, сувениры.
Работает: веб-версия.
Цена: $0,30 за каждого подписчика и 2,9% от суммы вознаграждения.
Glow помогает собирать пожертвования от слушателей. После подписки она открывает доступ к сообществу и эксклюзивным выпускам подкаста. Сервис позволяет слушать недоступные обычным пользователям выпуски на привычных платформах, вроде Apple Podcasts или Google Podcasts.
Для тех, кто поддерживает авторов, в Glow создаётся отдельная RSS-лента, открывающая доступ к расширенным записям.
Работает: веб-версия.
Цена: от 7 до 9,7% суммы.
Разработанный VK Group сервис предлагает платформу для сбора пожертвования и общения с подписчиками. На Boosty можно выкладывать эксклюзивный контент и создавать разные форматы для общения, например, голосования или личные видеообращения.
Работает: веб-версия.
Цена: 0% комиссия на пожертвования, от 4,5% на покупки.
Идея Ko-fi в том, чтобы угостить полюбившегося автора кофе, пожертвовав $3. Поклонники могут также оформить ежемесячные платежи, а также покупать как физические, так и диджитал работы.
Цена: 5% комиссия на пожертвования.
Угостить автора чашкой кофе можно и в приложении Buy me a coffee. Оно также позволяет оформить ежемесячную подписку. Создатель могут публиковать уникальный контент для платных подписчиков, продавать товары или услуги в обмен на пожертвования.
Сервис обещает не отправлять дополнительные письма патронам, предоставляя всю коммуникацию создателям.
Buzzsprout
после истории с BUZCOIN я бы на их месте переименовался
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