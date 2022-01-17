Сервис поиска временных сотрудников Ventra Go! привлёк 700 млн рублей от фонда «ВТБ Капитал Инвестиции» Статьи редакции
Платформа помогает компаниям находить кассиров, продавцов, курьеров и других сотрудников.
- «ВТБ Капитал Инвестиции» получил долю 23,33%, рассказали изданию «Ъ» представители фонда. 49,3% принадлежат сооснователю Александру Фридланду, 27,33% — у топ-менеджмента Ventra.
- Полученные средства компания направит на развитие платформы и масштабирование сервиса в регионах.
- Инвесторы считают, что автоматизация найма поможет изменить систему найма, как это сделали агрегаторы такси вроде Uber и «Яндекса».
- По собственным данным, с Ventra Go! сотрудничают более 50 заказчиков, включая 5 крупных ретейлеров, и 100 тысяч исполнителей в 27 городах России.
- Сервис зарабатывает на комиссии с заказа, её размер в компании не назвали. По данным Ventra Go!, выручка за 2021 год составила 265 млн рублей.
- Ventra Go!, созданная в 2010 году Александром Фридландом и компанией Ventra, помогает компаниям найти кассиров, продавцов, курьеров и других сотрудников на смены от четырех часов в день. Система самостоятельно подбирает людей на основе требований заказчика и местоположения исполнителя. Сервис также проверяет документы и квалификацию работников. Оплата услуг сотрудников — от 224 рублей в час. Компании могут воспользоваться сервисом разово или подключить один из тарифов — их стоимость от 10 до 495 тысяч рублей.
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