Исследователи нашли уязвимость в Safari — она позволяет узнать историю браузера и имена пользователей Google Статьи редакции
При посещении сайта браузер создаёт базу данных с недавней активностью пользователя, к которой могут получить доступ другие сайты.
- Уязвимость есть в Safari 15 на всех устройствах и в сторонних браузерах, которые работают на iOS 15 и iPadOS 15, выяснили исследователи из FingerprintJS.
- Она связана со стандартом IndexedDB, который позволяет сайтам сохранять базы данных на устройствах пользователя.
- Обычно при его нормальной работе доступ к базе данных, которую создаёт сайт, может получить только он. В Safari при доступе сайта к своей базе браузер создаёт новую пустую базу данных с тем же именем во всех вкладках и окнах в сессии. В результате сайты могут узнавать, какие другие сайты посещает пользователь.
- Сервисы Google, в том числе YouTube и календарь, заносят имя пользователя в название базы данных. Получив логин, мошенники могут узнать другую информацию — например, фамилию, имя и фотографию аккаунта.
- FingerprintJS создала сайт, на котором можно посмотреть, как работает уязвимость — при его посещении с Safari 15 отображается недавняя активность пользователя.
- Специалисты сообщили Apple об ошибке 28 ноября 2021 года, но её до сих пор не устранили.
Решето!
Проверил, страшно!
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При посещении сайта браузер создаёт базу данных с недавней активностью пользователя, к которой могут получить доступ другие сайты.
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