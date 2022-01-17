Сервисы
Евгения Евсеева

Исследователи нашли уязвимость в Safari — она позволяет узнать историю браузера и имена пользователей Google Статьи редакции

При посещении сайта браузер создаёт базу данных с недавней активностью пользователя, к которой могут получить доступ другие сайты.

  • Уязвимость есть в Safari 15 на всех устройствах и в сторонних браузерах, которые работают на iOS 15 и iPadOS 15, выяснили исследователи из FingerprintJS.
  • Она связана со стандартом IndexedDB, который позволяет сайтам сохранять базы данных на устройствах пользователя.
  • Обычно при его нормальной работе доступ к базе данных, которую создаёт сайт, может получить только он. В Safari при доступе сайта к своей базе браузер создаёт новую пустую базу данных с тем же именем во всех вкладках и окнах в сессии. В результате сайты могут узнавать, какие другие сайты посещает пользователь.
  • Сервисы Google, в том числе YouTube и календарь, заносят имя пользователя в название базы данных. Получив логин, мошенники могут узнать другую информацию — например, фамилию, имя и фотографию аккаунта.
  • FingerprintJS создала сайт, на котором можно посмотреть, как работает уязвимость — при его посещении с Safari 15 отображается недавняя активность пользователя.
  • Специалисты сообщили Apple об ошибке 28 ноября 2021 года, но её до сих пор не устранили.

#новость #safari

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Бабка в засаде

Решето!

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Artemy

Проверил, страшно!

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Сервисы
Евгения Евсеева
Исследователи нашли уязвимость в Safari — она позволяет узнать историю браузера и имена пользователей Google Статьи редакции

При посещении сайта браузер создаёт базу данных с недавней активностью пользователя, к которой могут получить доступ другие сайты.

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