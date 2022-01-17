«Яндекс» договорился о мировом соглашении с Avito, Profi.ru и другими по делу о «колдунщиках» — «Интерфакс» Статьи редакции
Компания должна выплатить 1,5 млрд рублей «Российскому фонду развития информационных технологий», сообщают источники издания.
«Яндекс» заключил мировое соглашение с Avito, Wildberries, Profi.ru, «2ГИС» и другими компаниями, но не с ФАС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями соглашения.
По нему компания выплатит 1,5 млрд рублей «Российскому фонду развития информационных технологий» — оператору господдержки разработки и внедрения цифровых решений в России — в течение 10 рабочих дней после одобрения соглашения судом. «Яндекс» пояснил vc.ru, что «не будет комментировать слухи».
В качестве сторон мирового соглашения также указаны ООО «Зун» (Zoon.ru), ООО «Новые туристические технологии» (Tutu.ru), ООО «Иви.ру» (ivi.ru), ФАС и другие компании. Копия есть у vc.ru, её подлинность подтвердил источник, близкий к соглашению. При этом представители ФАС и ivi не поставили в документе свои подписи.
В тексте указано, что «Яндекс» обязан разработать и опубликовать «Политику непредвзятости поиска», технические требования и условия подключения к партнёрской интеграции, уведомлять ФАС об изменениях критериев ранжирования за 15 дней.
Также компания обязана каждый квартал передавать в ФАС информацию о количестве кликов по высокочастотным запросам о поиске товаров и услуг, о доле трафика из поиска «Яндекса» на сервисы компании, например, «Авто.ру», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Путешествия», «Кинопоиск», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Афиша» и другие. Такую же информацию должны передавать другие стороны соглашения. Обязательства действуют пять лет.
В тексте также указано, что мировое соглашение не может признаваться доказательством нарушения «Яндексом» антимонопольных законов.
- Летом 2020 года Avito, «Циан», «Туту.ру» и другие пожаловались ФАС на «колдунщиков» — виджеты в верхней части поисковой выдачи. Компании посчитали, что поисковик злоупотребляет доминирующим положением и встраивает ссылки только на свои сервисы.
- В феврале 2021 года служба обязала «Яндекс» в течение месяца прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске, но компания отказалась. После коллективного требования онлайн-сервисов исполнить решение ФАС завела дело.
- В мае 2021 года «Яндекс» рассказал о принципах работы «колдунщиков» для партнёров, начал тестировать их с HeadHunter и другими, запустил универсальные обогащённые ответы, которые позволяют в одном блоке посмотреть данные разных компаний. И подал в суд на ФАС, обжалуя отказ в продлении срока исполнения предупреждения.
- За нарушения «Яндексу» грозил штраф на сумму до 2% годовой выручки — около 4,4 млрд рублей по финансовым результатам за 2020 год, считают в «Атоне». В «Газпромбанке» оценивали размер штрафа от 0,68 до 4,3 млрд рублей (от 1 до 15% выручки поиска). ФАС также может потребовать изменить страницу и результаты поисковой выдачи.
Вообще непонятно как Яндекс продавили. Если я делаю софтину и называю чем-то там поисковиком ставлю туда свой алгоритм и злоупотребляю выдачей, то кого вообще может это беспокоить. Частная компания занята своим бизнесом. Хоть всю выдачу сделает своим яндексом. Тут не соблюсти законодательство в принципе, так как природа человека последовательно читать результаты ... организовать в принципе поисковую выдачу паралелльным образом невозможно это только если изменит формат вывода информации, но до этого пройдут десятилетия пока из буквенных интернет помоев мы получим что то осмысленное
бред сивой кобылы
Яндекс монополист. Станешь монополистом также тебя прижмут.
По сути Яндекс стал инфраструктурой, которая всегда регулируется.
Монополия - большая ответственность. Они не только бабки могут на этом стричь, но и манипулировать общественным мнением.
Можно в меня тапком кинуть, но я думаю, что главной проблемы тут все ещё не увидели ))
Непонятно какой результат будет достигнут в итоге всех этих мировых - первые 2 страницы выдачи так и будут заняты под свои сервисы Яндекса или их чуть убавится?
Получат штраф.
Повысят цены за клики в директе, чтобы отбить штраф.
Все как было в органике так и останется.
И правильно, конкуренция должна быть
«Должна быть конкуренция», при этом все пользуются поиском Яндекса. Заходите на Google, там у Яндекса нет доминирующего положения.
Собственно, это и идея экосистемы, полностью погрузить пользователя в свои продукты.
ФАС не хочет заняться доминирующем положением Яндекс на рынке такси? Или у ФАС что то со зрением и они в упор не видят более 80% Яндекс на рынках Москвы и СПб?
Нет. Со зрением там все ок, просто они беззубые и ленивые. А конкуренция по факту убита. У нас кто-то смотрит в сторону малого или среднего бизнеса? Что даёт статус самозанятого? Помню в 90-е бычье ходило и дань собирало. В обмен на что? Чтоб тебя просто не трогали. Вот самозанятый это примерно такое, платит просто за то, что он есть.
Яндекс постоянно что-то чудит.
Может и акции Я наконец-то подрастут?.. 🤔
Скорее, постучат снизу)
Ну, тоже динамика.
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