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Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс» договорился о мировом соглашении с Avito, Profi.ru и другими по делу о «колдунщиках» — «Интерфакс» Статьи редакции

Компания должна выплатить 1,5 млрд рублей «Российскому фонду развития информационных технологий», сообщают источники издания.

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«Яндекс» заключил мировое соглашение с Avito, Wildberries, Profi.ru, «2ГИС» и другими компаниями, но не с ФАС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями соглашения.

По нему компания выплатит 1,5 млрд рублей «Российскому фонду развития информационных технологий» — оператору господдержки разработки и внедрения цифровых решений в России — в течение 10 рабочих дней после одобрения соглашения судом. «Яндекс» пояснил vc.ru, что «не будет комментировать слухи».

В качестве сторон мирового соглашения также указаны ООО «Зун» (Zoon.ru), ООО «Новые туристические технологии» (Tutu.ru), ООО «Иви.ру» (ivi.ru), ФАС и другие компании. Копия есть у vc.ru, её подлинность подтвердил источник, близкий к соглашению. При этом представители ФАС и ivi не поставили в документе свои подписи.

В тексте указано, что «Яндекс» обязан разработать и опубликовать «Политику непредвзятости поиска», технические требования и условия подключения к партнёрской интеграции, уведомлять ФАС об изменениях критериев ранжирования за 15 дней.

Также компания обязана каждый квартал передавать в ФАС информацию о количестве кликов по высокочастотным запросам о поиске товаров и услуг, о доле трафика из поиска «Яндекса» на сервисы компании, например, «Авто.ру», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Путешествия», «Кинопоиск», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Афиша» и другие. Такую же информацию должны передавать другие стороны соглашения. Обязательства действуют пять лет.

В тексте также указано, что мировое соглашение не может признаваться доказательством нарушения «Яндексом» антимонопольных законов.

  • Летом 2020 года Avito, «Циан», «Туту.ру» и другие пожаловались ФАС на «колдунщиков» — виджеты в верхней части поисковой выдачи. Компании посчитали, что поисковик злоупотребляет доминирующим положением и встраивает ссылки только на свои сервисы.
  • В феврале 2021 года служба обязала «Яндекс» в течение месяца прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске, но компания отказалась. После коллективного требования онлайн-сервисов исполнить решение ФАС завела дело.
  • В мае 2021 года «Яндекс» рассказал о принципах работы «колдунщиков» для партнёров, начал тестировать их с HeadHunter и другими, запустил универсальные обогащённые ответы, которые позволяют в одном блоке посмотреть данные разных компаний. И подал в суд на ФАС, обжалуя отказ в продлении срока исполнения предупреждения.
  • За нарушения «Яндексу» грозил штраф на сумму до 2% годовой выручки — около 4,4 млрд рублей по финансовым результатам за 2020 год, считают в «Атоне». В «Газпромбанке» оценивали размер штрафа от 0,68 до 4,3 млрд рублей (от 1 до 15% выручки поиска). ФАС также может потребовать изменить страницу и результаты поисковой выдачи.

#новость #яндекс #фас #колдунщики

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17 комментариев
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Главный нос

Вообще непонятно как Яндекс продавили. Если я делаю софтину и называю чем-то там поисковиком ставлю туда свой алгоритм и злоупотребляю выдачей, то кого вообще может это беспокоить. Частная компания занята своим бизнесом. Хоть всю выдачу сделает своим яндексом. Тут не соблюсти законодательство в принципе, так как природа человека последовательно читать результаты ... организовать в принципе поисковую выдачу паралелльным образом невозможно это только если изменит формат вывода информации, но до этого пройдут десятилетия пока из буквенных интернет помоев мы получим что то осмысленное

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Old Nick

бред сивой кобылы

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Главный нос

Согласен.

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Evgeny Terentev

Яндекс монополист. Станешь монополистом также тебя прижмут.

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Андрей Усов

По сути Яндекс стал инфраструктурой, которая всегда регулируется.

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Valentin Zverev

Монополия - большая ответственность. Они не только бабки могут на этом стричь, но и манипулировать общественным мнением.
Можно в меня тапком кинуть, но я думаю, что главной проблемы тут все ещё не увидели ))

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Главный нос

Частная компания занята своим бизнесом.
 Там Мету с Гуглом на оборотный штрафуют, видал?

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Вадим Демидов

Непонятно какой результат будет достигнут в итоге всех этих мировых - первые 2 страницы выдачи так и будут заняты под свои сервисы Яндекса или их чуть убавится?

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Артем Акулов

Получат штраф.
Повысят цены за клики в директе, чтобы отбить штраф.
Все как было в органике так и останется.

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Данил Соколов

И правильно, конкуренция должна быть

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Олег Березань

«Должна быть конкуренция», при этом все пользуются поиском Яндекса. Заходите на Google, там у Яндекса нет доминирующего положения.

Собственно, это и идея экосистемы, полностью погрузить пользователя в свои продукты.

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Alex Petrov

ФАС не хочет заняться доминирующем положением Яндекс на рынке такси? Или у ФАС что то со зрением и они в упор не видят более 80% Яндекс на рынках Москвы и СПб?

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R-Globus

Нет. Со зрением там все ок, просто они беззубые и ленивые. А конкуренция по факту убита. У нас кто-то смотрит в сторону малого или среднего бизнеса? Что даёт статус самозанятого? Помню в 90-е бычье ходило и дань собирало. В обмен на что? Чтоб тебя просто не трогали. Вот самозанятый это примерно такое, платит просто за то, что он есть.

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Евгений Кузнецов

Яндекс постоянно что-то чудит.

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Alexander Lunin

Может и акции Я наконец-то подрастут?.. 🤔

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Galina Perova

Скорее, постучат снизу)

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Alexander Lunin

Ну, тоже динамика.

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