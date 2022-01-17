Компания должна выплатить 1,5 млрд рублей «Российскому фонду развития информационных технологий», сообщают источники издания.

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«Яндекс» заключил мировое соглашение с Avito, Wildberries, Profi.ru, «2ГИС» и другими компаниями, но не с ФАС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями соглашения.

По нему компания выплатит 1,5 млрд рублей «Российскому фонду развития информационных технологий» — оператору господдержки разработки и внедрения цифровых решений в России — в течение 10 рабочих дней после одобрения соглашения судом. «Яндекс» пояснил vc.ru, что «не будет комментировать слухи».

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В качестве сторон мирового соглашения также указаны ООО «Зун» (Zoon.ru), ООО «Новые туристические технологии» (Tutu.ru), ООО «Иви.ру» (ivi.ru), ФАС и другие компании. Копия есть у vc.ru, её подлинность подтвердил источник, близкий к соглашению. При этом представители ФАС и ivi не поставили в документе свои подписи.

В тексте указано, что «Яндекс» обязан разработать и опубликовать «Политику непредвзятости поиска», технические требования и условия подключения к партнёрской интеграции, уведомлять ФАС об изменениях критериев ранжирования за 15 дней.

Также компания обязана каждый квартал передавать в ФАС информацию о количестве кликов по высокочастотным запросам о поиске товаров и услуг, о доле трафика из поиска «Яндекса» на сервисы компании, например, «Авто.ру», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Путешествия», «Кинопоиск», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Афиша» и другие. Такую же информацию должны передавать другие стороны соглашения. Обязательства действуют пять лет.

В тексте также указано, что мировое соглашение не может признаваться доказательством нарушения «Яндексом» антимонопольных законов.