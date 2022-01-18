«Яндекс.Услуги» добавили сервис для сдачи тестов на Covid-19 и других анализов Статьи редакции
В будущем компания планирует расширять услуги — например, дома можно будет ставить капельницы.
- Партнёром проекта стала цифровая лаборатория Lifetime+, сотрудничающая с сетями «Литех», «Диалаб», «Эксплана» и LabQuest, рассказал «Ведомостям» руководитель «Яндекс.Услуг» Максим Борисов.
- Воспользоваться сервисом сдачи анализа на дому пока могут только жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Скоро проект заработает в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и других городах.
- В первую очередь проект ориентирован на сдачу ПЦР-тестов на Covid-19, тестировании на антитела, исследованиях до и после вакцинации, а также тестах после болезни. Можно сделать общие клинические анализы, на гормоны и витамины.
- Набор для сдачи ПЦР-теста привезёт курьер, его нужно будет сделать самостоятельно. Стоимость анализа — 2100 рублей, результат будет готов до конца следующего дня.
- «Яндекс.Услуги» работают с партнёрами в качестве агента, удерживая процент с заказа, рассказывает Борисов. Размер комиссии не раскрывается.
- Компания планирует расширять количество доступных услуг, например, на дому можно будет сделать уколы и капельницы.
"на дому можно будет сделать уколы"
Кладмены скоро зарегистрируются самозанятыми, и через Яндекс.Услуги будут подвозить вещества всем желающим.
И сразу ставить капельницу
Зато налоги будут плотить!
Комиссия 35% если курьер Яндекса, всем же известно))
"Повышенный спрос, цена х3" будет?
напрямую уколы тоже — в жопу..
Попытался на яндекc уcлугах заказать ремонт по девайсу. Написал район и цену. Указал, что другие варианты не интересуют. Чуть ли не с луны отвечали, суммы другие называли. Говорили, ну раз вы там, так подъедете туда-то, мол тут не далеко.
В техподдержке спросил, типо это ок, ответ примерно был, «а мол че такого» .
Скам проект какой-то.
«Можно будет сделать уколы и капельницы» - тоже, как и ПЦР самостоятельно ?) я вообще слабо себе представляю эта картину. Вы делаете самостоятельно себе ПЦР, а курьер ждёт и смотрит на это действо 😁
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