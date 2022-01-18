Сервисы
Валерия Козлова

«Яндекс» запустит доставку роботами-курьерами в Сеуле Статьи редакции

Сейчас роверы возят заказы в России и США, компания готовится к запуску в Дубае.

  • Компания заключила соглашение с KT Corporation, крупнейшим провайдером телекоммуникационных услуг в Южной Корее. «Яндекс» планирует начать доставку роботами в 2022 году.
  • Южная Корея станет первой страной Восточной Азии, в которой компания запустит автономную доставку.
  • По данным «Яндекса», роверы доставили уже более 85 тысяч заказов в России и США, а также компания готовится к запуску в Дубае.
  • В ноябре 2019 года компания начала тестирование роботов-курьеров для перевозки небольших грузов и в октябре 2020 года запустил полноценную доставку роверами в Москве.
  • В июле 2021 года «Яндекса» начал сотрудничать с американским сервисом доставки еды Grubhub, а в августе выпустил первых роботов для доставки в США.

#новость #яндекс

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Роман Величкин

Зачем разворачивать доставку там, где она и так есть? Почему не развернуть доставку в тех городах, где отсутствуют популярные сервисы типа Деливери Клаба?

Яндекс применяет свои сервисы где угодно, но только не в глубинке родной страны, где они бы и пригодились.

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–3
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Р Ф

Есть такое слово - бабло...
Оно решает всё ))

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Роман Величкин

Просто в чем смысл новости? Нидерландская компания запустила сервис доставки в Корее. Пфф, интересно только держателям акций Яндекса.

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–2
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Radna

Ты как себе это представляешь? Какой смысл работать в маленьком городе с плохой инфраструктурой? Про Нидерландскую компанию уже даже не смешно читать.

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Антон Штадлер

Ну в его словах есть доля истины. Доставки в тепличных условиях кампуса не показывают уровня технологий. Это говорит о том, что продукт ещё очень сырой и не способен решать широкий спектр задач в автономном режиме.

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Антон Штадлер

Не думаю, что роверы чем-то помогут)
Это же все пока эксперимент и опытные образцы. Посмотрите на цифры: 85К доставок более чем за год (для сравнения, та же ЯЕда в день делает доставок в разы больше)

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Михаил Гельм

Вы серьезно? В городе, где даже деливери нету, запускать что-то?)

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Михаил Гельм

В настоящей российской глубинке посылки на Ми-8 доставляют, и так будет ещё долго.

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Artemy

До Пхеньяна доезжать будут?

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Anton Ryzhenko

наконец дошло, что наша страна слишком прекрасна для такой услуги и "роверы" застревают в снегу, так что желательно их использовать там, где снега нет =)

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Роман

Южная Корея станет первой страной Восточной Азии, в которой компания запустит автономную доставку.

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