«Яндекс» запустит доставку роботами-курьерами в Сеуле Статьи редакции
Сейчас роверы возят заказы в России и США, компания готовится к запуску в Дубае.
- Компания заключила соглашение с KT Corporation, крупнейшим провайдером телекоммуникационных услуг в Южной Корее. «Яндекс» планирует начать доставку роботами в 2022 году.
- Южная Корея станет первой страной Восточной Азии, в которой компания запустит автономную доставку.
- По данным «Яндекса», роверы доставили уже более 85 тысяч заказов в России и США, а также компания готовится к запуску в Дубае.
- В ноябре 2019 года компания начала тестирование роботов-курьеров для перевозки небольших грузов и в октябре 2020 года запустил полноценную доставку роверами в Москве.
- В июле 2021 года «Яндекса» начал сотрудничать с американским сервисом доставки еды Grubhub, а в августе выпустил первых роботов для доставки в США.
Зачем разворачивать доставку там, где она и так есть? Почему не развернуть доставку в тех городах, где отсутствуют популярные сервисы типа Деливери Клаба?
Яндекс применяет свои сервисы где угодно, но только не в глубинке родной страны, где они бы и пригодились.
Есть такое слово - бабло...
Оно решает всё ))
Просто в чем смысл новости? Нидерландская компания запустила сервис доставки в Корее. Пфф, интересно только держателям акций Яндекса.
Ты как себе это представляешь? Какой смысл работать в маленьком городе с плохой инфраструктурой? Про Нидерландскую компанию уже даже не смешно читать.
Ну в его словах есть доля истины. Доставки в тепличных условиях кампуса не показывают уровня технологий. Это говорит о том, что продукт ещё очень сырой и не способен решать широкий спектр задач в автономном режиме.
Не думаю, что роверы чем-то помогут)
Это же все пока эксперимент и опытные образцы. Посмотрите на цифры: 85К доставок более чем за год (для сравнения, та же ЯЕда в день делает доставок в разы больше)
Вы серьезно? В городе, где даже деливери нету, запускать что-то?)
В настоящей российской глубинке посылки на Ми-8 доставляют, и так будет ещё долго.
До Пхеньяна доезжать будут?
наконец дошло, что наша страна слишком прекрасна для такой услуги и "роверы" застревают в снегу, так что желательно их использовать там, где снега нет =)
Южная Корея станет первой страной Восточной Азии, в которой компания запустит автономную доставку.
Идея с оформлением микрозаймов через чат-бота в мессенджере упрощает взаимодействие заемщика и МФО и позволяет эффективнее оценивать кредитоспособность клиентов. Стоит ли интегрировать чат-ботов в свои внутренние процессы? Насколько они полезны для владельцев бизнеса? Какие обязанности можно и нужно делегировать чат-ботам для выдачи кредитов? В…
Компания должна выплатить 1,5 млрд рублей «Российскому фонду развития информационных технологий», сообщают источники издания.
Крупнейший агрегатор патентных данных IFI Claims проанализировал, какие страны и компании наиболее активно регистрируют права на изобретения в области компьютерных систем, основанных на биологических моделях, иными словами – нейросетях.
По словам источников, в устройствах используют процессоры «Байкал».
Сейчас роверы возят заказы в России и США, компания готовится к запуску в Дубае.
В конце ноября такой журнал появился в Казани и стал четвертым аккаунтом проекта вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром. В чем ценность аккаунтов для локального бизнеса, рассказали контент-продюсер, SMM-менеджер и продакт проекта МТС Знаем лично.
Стартап разрабатывает систему беспилотного вождения, которая использует камеры вместо лидаров.