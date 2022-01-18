Образцы лица и голоса должны загрузить на сайт из государственной базы до 2022 года.

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Минцифры заключило контракт с «Ростелекомом» на интеграцию сайта госуслуг с государственной Единой биометрической системой (ЕБС). В результате на портал можно будет заходить с помощью биометрических данных, а через мобильное приложение сдавать образцы лица и голоса, пишет «Коммерсантъ».

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Сумма контракта с «Ростелекомом» составила 1,2 миллиарда рублей, следует из документов на портале госзакупок. Компания должна завершить работы к 5 декабря 2022 года.

Источник «Коммерсанта» в правительстве рассказал, что после завершения интеграции Минцифры начнёт стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений. По его словам, в министерстве обсуждают возможность ограничить получение части госуслуг онлайн для россиян, не сдавших биометрию.

Мобильное приложение «Биометрия» «Ростелекома» (оператор ЕБС) работает с 2018 года. В пресс-службе компании рассказали, что его скачали более 500 тысяч раз.

По мнению источника издания в правительстве, привязка биометрии к аккаунту на сайте госуслуг повысит безопасность операций. «Электронную цифровую подпись можно передать или потерять, а биометрию отдать не выйдет», — сказал он.