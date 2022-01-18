«Ъ»: Минцифры запланировало ограничить онлайн-получение части госуслуг для россиян, не сдавших биометрию Статьи редакции
Образцы лица и голоса должны загрузить на сайт из государственной базы до 2022 года.
Минцифры заключило контракт с «Ростелекомом» на интеграцию сайта госуслуг с государственной Единой биометрической системой (ЕБС). В результате на портал можно будет заходить с помощью биометрических данных, а через мобильное приложение сдавать образцы лица и голоса, пишет «Коммерсантъ».
Сумма контракта с «Ростелекомом» составила 1,2 миллиарда рублей, следует из документов на портале госзакупок. Компания должна завершить работы к 5 декабря 2022 года.
Источник «Коммерсанта» в правительстве рассказал, что после завершения интеграции Минцифры начнёт стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений. По его словам, в министерстве обсуждают возможность ограничить получение части госуслуг онлайн для россиян, не сдавших биометрию.
Мобильное приложение «Биометрия» «Ростелекома» (оператор ЕБС) работает с 2018 года. В пресс-службе компании рассказали, что его скачали более 500 тысяч раз.
По мнению источника издания в правительстве, привязка биометрии к аккаунту на сайте госуслуг повысит безопасность операций. «Электронную цифровую подпись можно передать или потерять, а биометрию отдать не выйдет», — сказал он.
Президент InfoWatch Наталья Касперская, однако, отметила риски утечек при использовании приложений для сдачи биометрии: их контролируют производители телефона и платформа для скачивания, поэтому им могут быть доступны биометрические данные. «Нет гарантии, что биометрическая информация, переданная со смартфона через приложение «Ростелекома» в ЕБС, принадлежит именно данному человеку, а не какому-либо другому. Это может быть злоумышленник, использовавший технологии Deep Fake», — добавила Касперская.
как всё у нас последовательно - не укололся хрен знает чем, ограничить в правах, чтоб в магазин не попали. не сдали непонятно зачем биометрию, ограничить в правах, чтоб вживую ходили по госуслугам. а без штрихкода пустят вживую-то? получается, либо укол, либо вся подноготная в общий доступ, иначе сдохни? а можно неуколотым и неоцифрованным отдельное государство тогда?
Казалось бы, причём тут антиваксеры?
казалось бы, при чём тут антипрогрессисты? чиновник же сказал, что это всё для нашего удобства и данные защищены
Антиваксер сравнивает физическое здоровье и персональные данные. Самому не смешно?
Неуколотым можно в лес. Там хорошо без этой чертовой науки.
И прекращайте пользоваться интернетом. От него ДНК в другую сторону закручивается. Инфа сотка.
Можно в Беларусь.
казалось бы, при чём тут антиваксеры?
теперь еще больше не захочется сдавать эту биометрию
Ой как кому-то хочется цифровой диктатуры, аж зудит всё
«стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений»
Как красиво умеют все завуалировать…
Могли бы сразу новую статью в УК РФ ввести.
Не сдал биометрию? Добро пожаловать на бесплатную добычу труднодобываемых природных ископаемых!
Добро пожаловать на бесплатную добычу труднодобываемых природных ископаемых!
Все же не бесплатную, но ВЫ близки к истине: "Первыми геномную базу россиян пополнят данные сотрудников «Роснефти»"
Конечно это лажа полная, украсть биометрию это украсть человека. Должна быть реальная уголовная ответственность за утрату биометрич данных, руководители росстелекома, госуслуг должны нести уголовную ответственность за пропажу биометрич данных. Только тогда можно дальше рассматривать вопрос. И кстати, ради интереса, почему Касперский вечно против этого, куска пирога не достается ?
почему Касперский вечно против этого
- не КасперскИЙ, а КасперскАЯ. Она по факту права, а вот в чем её мотивация не совсем понятно. Допустим что уже заработано столько что можно и не о наживе думать, но и, так сказать, о людях.
Глупости.
Глупости
- а Вы как умный и знающий человек, что думаете? Интересно узнать Ваше мнение.
Думаю, что она думает о своем бизнесе. Предыдущий мой комментарий был неоднозначен. )
она думает о своем бизнесе
- наверняка думает, но возможно не в связи с этой темой. Я скорее бы предположил православное влияние. Церковь обычно выступает категорически против любых цифровых документов.
Вы опять придумываете лишние сущности.
Касперский с потребителем заигрывает. Основной поставщик компромата для ФСБы старается казаться оппозиционным, чтоб продуктом пользовались, но сам в открытую транслировать не может, поэтому Касперская
поэтому Касперская
- они давно в разводе, если она и транслирует чужие мысли, то мысли Ашманова. Но учитывая какая это тетка, скорее все её мужья будут её мысли транслировать, а не она их
"из семьи просто так не уходят"(с)
"из семьи просто так не уходят"
- еще раз отмечу, что там глава семьи в юбке
Ну откуда Вам знать, кто там кто? Вы лично знакомы с "семьей"? Вещи не такие, какими кажутся, но они и не другие (с)
Вы лично знакомы с "семьей"?
- не довелось, но я и не стремлюсь. Однако эти выпуски "Жизни Замечательных Людей" не пропускал и читал с интересом.
"не довелось, но и не стремлюсь, однако не пропускал и читал с интересом"
Быть знакомым с конкретными людьми и с их деятельностью и биографией - это разные вещи. Биографию вкратце знаю, с публичными высказываниями как Касперской, так и Ашманова, знаком. А вот общаться иначе как на просторах Интернета не приходилось.
Пускай Ваше мнение останется Вашим, для меня это одна шайка-лейка. Поиском бриллиантов в тоннах дерьма заниматься не собираюсь, равно как и интересоваться жизнью этих замечательных людей.
"для меня это одна шайка-лейка" - интересоваться не собираетесь, но клеймить готовы? Радикал?
Ну посадят того, на кого скажут "виновен". А дальше-то что? Система станет чистой и пушистой?
Откуда такая логика, блин.
Если изначально систему делают такой, что любой слив информации из этой системы - это потеря работоспособности этой самой системы, зачем тогда такая система вообще нужна? Очевидно, что слив - дело времени.
И по итогу - вся система становится нерабочей вообще. При этом утверждать могут обратное, хах.
Наказывать надо тех, кто думать не умеет. Они опасны для общества.
Те, кто предложил такую систему - их надо сажать, подальше и надолго. Те, кто продвигает эту систему - их надо сажать, за нецелевое расходование бюджетных средств. Работы мало?
Зачем вообще думать о системе, которая, очевидно, не может быть работоспособной? Почему такие размышления на государственном уровне?
Они бы ещё на серьёзных щах вечный двигатель продавали.
А ещё по биометрии.
Как только появятся устройства для чтения радужки глаз - сразу же появятся устройства для копирования, чтобы показать нужную.
Достаточно иметь доступ к человеку, или даже просто рандомно генерировать.
Аналогично и с отпечатками, и с лицом.
Бред это всё.
Централизованный сбор биометрии это ад!
Если утекли твои пароли, ты можешь сбросить их, если утекли какие-то документы, ты тоже можешь их поменять, пусть это и трудно, а что делать, когда утечет биометрия? Лицо менять?
а что делать, когда утечет биометрия?
Страдать и оплакивать утекшие денежки, квартиры, бизнесы и т.д. Очень удобная схема, кстати.
«Электронную цифровую подпись можно передать или потерять, а биометрию отдать не выйдет», — сказал он.
А потом телефон купить, биометрия, в интернет выйти - биометриях.
Цифровая диктатура
Это сейчас будет узаконено, конечно, да? Ибо мои персональные данные это мои персональные данные, ограничивать человека потому что все его персональные данные не у государства… дальше что?
дальше ГУЛАГ
Я не помню, но кто то из них хрюкнул недавно, что дескать ПД граждан являются собственностью гос-ва... Ни много ни мало.
Пока это были лишь заявления ...
ну а что есть персональные данные? Вот вас при рождении ваши родители назвали условно AlexSam, вот это и есть всё, что ваше. А то, что присвоено вам и задокументировано государством... ну получается, что да, как-то так. Печально, конечно, всё это.
Из за чего столько грязи ? Ведь сказано же, что ограничат доступ только к отдельным услугам , которые, скорее всего, без валидности получить просто невозможно. А сюда уже приплели и прививки и qr- коды и гулаг…
Ведь сказано же, что ограничат доступ только к отдельным услугам , которые, скорее всего, без валидности получить просто невозможно
Вы_находитесь_здесь.jpg
А пока уточните-ка, дорогой мой зарплатный - для каких услуг вам недостаточно текущих методов идентификации человека?
Ну как бы лиха беда начало...
кстати, всё что надо знать про ростелеком, в частности, про домашний интернет. года 2 назад начали втихую всем подключать антивирус на "тестовый" 1 месяц. "уведомляли" об этом якобы по смс, конечно, никакого смс не было. и это была моя ОБЯЗАННОСТЬ отказаться от этой дополнительной услуге самостоятельно. одни знакомые только спустя год узнали, что оплачивают уже год как антивирус. с руганью деньги за год вернули. сейчас при подключении домашнего интернета "на бесплатный тест" подключают аж ТРИ разные херни, и если ты явно от них не откажешься, они станут платными.
Следить нужно за своим счетами. Вообще за любыми. Это уж точно ваша обязанность и в ваших интересах.
И вообще быть финансово грамотным нужно.
Целый год...
вот потому антивирус нужно покупать отдельно. как с подписками на яндекс в мегафоне с мтсом. Тоже можешь забыть и не пользоваться, а списывать деньги будут.
Бояре развлекались как могли ...
Ну так коли холоп не против - чего бы и не поразвлечься :)
- Милорд, наши люди умнеют, они не хотят добровольно сдавать биометрию…
- Решим.
Только позавчера скачал Госуслуги, удалять теперь
угу, после всех этих утечек персональных данных все так и побежали. Как научаться работать с ПД, еще можно будет подумать
А т.е. Qr-кода, ИНН, СНИЛС и паспорта, загранпаспорта уже не хватает.
Сначала создают сервис для населения, чтобы было удобно и быстро получать гос.услуги, чтобы народ они не сталкивались с кабинетными чиновниками типо паспартистами и прочее, чтобы не было коррупции на этих уровнях. И тут на тебе биометрию вводят! Но биометрия же есть на загранпаспорт, почему её не синхронизировать с госуслугами?
Всем привет) С Новым Годом и Рождеством, с Новым Счастьем, с Крещением)
Образцы лица и голоса должны загрузить на сайт из государственной базы до 2022 года.
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