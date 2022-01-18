Как с бюджетом в 15 000 рублей продвинуть свой музыкальный трек на «Яндекс.Музыке»

Интернет-маркетинг помогает не только бизнесу, но и творческим людям. Креативный менеджер музыкального сообщества XIMIЯ Сергей Спиридонов рассказал, как молодой коллектив находит свою аудиторию в интернете с минимальными вложениями на продвижение и как виртуальный помощник Макс помог проекту занять верхние строчки плейлистов на «Яндекс.Музыке».