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Маша Цепелева

Российский сервис для дальнобойщиков Fura привлёк 600 млн рублей от Fort Ross Ventures и других Статьи редакции

Компания потратит деньги на расширение команды, маркетинг и привлечение новых клиентов в США.

  • Стартап привлёк деньги от Fort Ross Ventures, Flashpoint Venture Debt, основателя биржи грузоперевозок ATI Святослава Вильде и других инвесторов, сообщает Forbes.
  • Стороны не раскрывают оценку Fura. Она могла составить $70–80 млн, оценил инвестиционный директор фонда Skolkovo Ventures Сергей Соболев. Он рассчитал её по обороту компании в $45 млн в 2021 году: «Традиционный экспедиторский бизнес обычно оценивается по мультипликаторам 0,8–1,2 к годовому обороту, а технологические компании торгуются с премией 2–3 к обороту».
  • Fura в 2017 году основал сын певца Олега Газманова Филипп с партнером Артуром Жажояном и сооснователем компании «Иннова», владельцем парков «Кидзания» в России Геворком Саркисяном. Саркисян вложил в проект $26 тысяч в 2017 году и ещё $1,8 млн — в 2018 году, пишет издание.
  • Сначала Fura была навигатором с указанием стоянок, станций ДПС, рамок контроля «Платон» и весовых станций. В 2019 году стартап начал соединять дальнобойшиков и грузоотправителей и зарабатывать на комиссии в 10-15% за сделку между ними. Крупными клиентами стали Danone, Coca-Cola, PepsiCo, «Сибур», Ozon, «Мираторг» и другие. В 2021 стартап вышел на рынок США. По собственным данным, за год оборот вырос до $20 млн, а количество перевозок — до 14 тысяч.
  • В конце 2020 года Fura привлекла 160 млн рублей от швейцарско-российского фонда, название которого не раскрывалось, Святослава Вильде из ATI и других инвесторов. Тогда оценка составила 1,4 млрд рублей.

#новость #fura

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No Name

Назвались бы Fury и смогли бы привлечь 600 миллионов, но уже долларов для гей-дальнобойщиков

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Αлексей Μихеев

Спасибо за идею

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