Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс» договорился о покупке сервиса для музыкантов BandLink Статьи редакции

Он объединится с «Яндекс.Музыкой».

  • В «Яндексе» сотрудники BandLink будут развивать новые инструменты аналитики для артистов, сообщает «Ъ» со ссылкой на компанию. После закрытия сделки BandLink продолжит работу в прежнем режиме под собственным брендом.
  • Сумма сделки и размер доли «Яндекса» не раскрывается.
  • BandLink предлагает сервисы для музыкантов — микросайты со ссылками на релизы, аналитику продаж билетов, аналитику аудитории в соцсетях и другие. По собственным данным, ими воспользовались больше 115 тысяч исполнителей.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка управляющего BandLink ООО «Бэндтрэк» в 2020 году составила 1,8 млн рублей, чистая прибыль — 233 тысячи рублей.

#новость #яндекс #bandlink

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Дмитрий Башкиров

Хороший сервис, правильно построенный в своей нише, поздравляю :)

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S8dAS

Сервис хороший. Пропал сервис.

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KINCH

Когда уже свою музыку научатся сочинятЪ

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Алина Маровая

Там сэмпл паки одни и те же, в остальном схожесть минимальная.

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KINCH

Там сэмпл паки одни и те же
 Уровень ток разный, ага 👀

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Иван Кучер

В современном хип-хапе - практически все биточки звучат одинаково. Нет смысла сравнивать и находить плагиат.

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Ziyech

Лови: https://band.link/KRASOTAIURODSTVO
Кайфани)

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KINCH

Не нравится как он читает (голос, обертона, музыкальность а-ля "вайб").
И слишком много слов, не мысли, а сборник новостей газеты "Комсомольская правда".

А так, всех музыкантов уважаю, творить сложно, а выставлять на оценку еще сложнее. Поэтому Окси все равно хорош)

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Digital Production

Как в России что-то покупают, так сумма не раскрывается, хотя Яндекс публичная компания.

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Надежда Парамонова

Ждем...

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Deniss Karpak

Badlink

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