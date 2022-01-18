«Яндекс» договорился о покупке сервиса для музыкантов BandLink Статьи редакции
Он объединится с «Яндекс.Музыкой».
- В «Яндексе» сотрудники BandLink будут развивать новые инструменты аналитики для артистов, сообщает «Ъ» со ссылкой на компанию. После закрытия сделки BandLink продолжит работу в прежнем режиме под собственным брендом.
- Сумма сделки и размер доли «Яндекса» не раскрывается.
- BandLink предлагает сервисы для музыкантов — микросайты со ссылками на релизы, аналитику продаж билетов, аналитику аудитории в соцсетях и другие. По собственным данным, ими воспользовались больше 115 тысяч исполнителей.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка управляющего BandLink ООО «Бэндтрэк» в 2020 году составила 1,8 млн рублей, чистая прибыль — 233 тысячи рублей.
Хороший сервис, правильно построенный в своей нише, поздравляю :)
Сервис хороший. Пропал сервис.
Когда уже свою музыку научатся сочинятЪ
Там сэмпл паки одни и те же, в остальном схожесть минимальная.
Там сэмпл паки одни и те же
Уровень ток разный, ага 👀
В современном хип-хапе - практически все биточки звучат одинаково. Нет смысла сравнивать и находить плагиат.
Лови: https://band.link/KRASOTAIURODSTVO
Кайфани)
Не нравится как он читает (голос, обертона, музыкальность а-ля "вайб").
И слишком много слов, не мысли, а сборник новостей газеты "Комсомольская правда".
А так, всех музыкантов уважаю, творить сложно, а выставлять на оценку еще сложнее. Поэтому Окси все равно хорош)
Как в России что-то покупают, так сумма не раскрывается, хотя Яндекс публичная компания.
Ждем...
Badlink
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