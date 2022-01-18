В заявлении он объяснил, что теперь будет проводить больше времени с семьёй и друзьями.

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После ухода из Nginx Игорь Сысоев будет заниматься личными проектами, сообщили в компании.

Игорь Сысоев

Сысоев начал разработку Nginx в 2002 году. До этого он был системным администратором Rambler Group.

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В 2004 году он выпустил первую публичную версию Nginx в виде ПО с открытым исходным кодом. В течение семи лет Сысоев был единственным разработчиком этого кода.

Весной 2019 года Nginx купила F5 Networks за $670 млн. После сделки глава компании Гас Робертсон, сооснователи Игорь Сысоев и Максим Коновалов продолжили руководить Nginx в F5.