Сооснователь Nginx Игорь Сысоев покинул компанию Статьи редакции
В заявлении он объяснил, что теперь будет проводить больше времени с семьёй и друзьями.
После ухода из Nginx Игорь Сысоев будет заниматься личными проектами, сообщили в компании.
Сысоев начал разработку Nginx в 2002 году. До этого он был системным администратором Rambler Group.
В 2004 году он выпустил первую публичную версию Nginx в виде ПО с открытым исходным кодом. В течение семи лет Сысоев был единственным разработчиком этого кода.
Весной 2019 года Nginx купила F5 Networks за $670 млн. После сделки глава компании Гас Робертсон, сооснователи Игорь Сысоев и Максим Коновалов продолжили руководить Nginx в F5.
Технологиями Nginx пользуются более 374 млн сайтов, среди которых «Яндекс», Mail.Ru Group, «ВКонтакте», Netflix, Starbucks и McDonald's. В 2019 году он был самым популярным веб-сервер среди самых высоконагруженных проектов в мире.
Гордость страны, разработчик с большой буквы! Будем надеяться, это его добровольное взвешенное решение.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
У тебя ссылка не сексуальная.
Смотри как надо
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Программисты_России
Поделись секретом сексуальных ссылок)))
Спасибо
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Родился 21 октября 1918 года в селе Парафиевка (ныне Черниговская область), в семье помощника присяжного поверенного Романа Исаевича Шуры-Буры. С 1919 года семья жила в Киеве.
Опять москали украли справжниго украинца.
у брата была преподша с фамилией Шаро-Баро :D
СССР, он же из Казахстана
Помним недавний скандал, нехорошие личности хотели прибрать Nginx в свои руки.
nginx реально классный софт. Сколько лет ей уже пользовался и даже не знал до скандала недавнего, что она российская.
*исконно-российская
так-то, уже американская
сколько денег то осталось? а то я уже теряю веру в open source
Сысоев, напиши ещё один nginx и ещё раз продай за 500млн$. У них много денег.
Уже пишут же https://unit.nginx.org/ Хотя он наверное из обоих проектов вышел.
воу воу палегче
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