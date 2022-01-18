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Сервисы
Маша Цепелева

Сооснователь Nginx Игорь Сысоев покинул компанию Статьи редакции

В заявлении он объяснил, что теперь будет проводить больше времени с семьёй и друзьями.

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После ухода из Nginx Игорь Сысоев будет заниматься личными проектами, сообщили в компании.

Игорь Сысоев

Сысоев начал разработку Nginx в 2002 году. До этого он был системным администратором Rambler Group.

В 2004 году он выпустил первую публичную версию Nginx в виде ПО с открытым исходным кодом. В течение семи лет Сысоев был единственным разработчиком этого кода.

Весной 2019 года Nginx купила F5 Networks за $670 млн. После сделки глава компании Гас Робертсон, сооснователи Игорь Сысоев и Максим Коновалов продолжили руководить Nginx в F5.

Технологиями Nginx пользуются более 374 млн сайтов, среди которых «Яндекс», Mail.Ru Group, «ВКонтакте», Netflix, Starbucks и McDonald's. В 2019 году он был самым популярным веб-сервер среди самых высоконагруженных проектов в мире.

#новость #nginx

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17 комментариев
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Дмитрий

Гордость страны, разработчик с большой буквы! Будем надеяться, это его добровольное взвешенное решение.

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45
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Государственный инструмент

Чьей страны?
Вот этой страны?
В результате в московском офисе Nginx и в доме у Сысоева в Москве проведены обыски

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–11
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Vyacheslav Anzhiganov

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

Категория:Программисты России
Категория:Программисты России
ru.wikipedia.org
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0
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Государственный инструмент

У тебя ссылка не сексуальная.
Смотри как надо
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Программисты_России

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21
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Сергей Добрицкий

Поделись секретом сексуальных ссылок)))

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1
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Vyacheslav Anzhiganov

Спасибо

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Дмитрий Кузнецов

Михаи́л Рома́нович Шура́-Бура́ (21 октября 1918 — 14 декабря 2008) — советский и российский учёный
 Родился 21 октября 1918 года в селе Парафиевка (ныне Черниговская область), в семье помощника присяжного поверенного Романа Исаевича Шуры-Буры. С 1919 года семья жила в Киеве.
 Опять москали украли справжниго украинца.

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Voin Mraka

у брата была преподша с фамилией Шаро-Баро :D

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Джон Картошкин

СССР, он же из Казахстана

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Иван Ефимов

Помним недавний скандал, нехорошие личности хотели прибрать Nginx в свои руки.

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Dimitri

nginx реально классный софт. Сколько лет ей уже пользовался и даже не знал до скандала недавнего, что она российская.

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Георгий Чесноков

*исконно-российская

так-то, уже американская

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Джон Картошкин

сколько денег то осталось? а то я уже теряю веру в open source

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Evgeny Terentev

Сысоев, напиши ещё один nginx и ещё раз продай за 500млн$. У них много денег.

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Дмитрий Кузнецов

Уже пишут же https://unit.nginx.org/ Хотя он наверное из обоих проектов вышел.

NGINX Unit: About
A versatile open-source server for a diverse Web.
unit.nginx.org
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Martin Prestone

воу воу палегче

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Aleksandr Dubrovin

Как говорят в футболе: "Вышел открылся, забил, заменился"

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