«Росатом» запустит собственного виртуального оператора связи — «Ъ» Статьи редакции
Госкомпания может использовать его для новых проектов на базе интернета вещей, предполагают эксперты.
- О том, что «Росатом» планирует запустить собственного оператора связи, «Ъ» сообщил источник, знакомый с планами компании.
- Речь идет о виртуальном операторе, который использует инфраструктуру, радиочастоты и номера партнёра — сотового оператора (MVNO). Другой источник это подтвердил, уточнив, что партнёром будет Tele2.
- Согласно реестру выданных лицензий Роскомнадзора, «Гранатом», дочерняя компания «Росатома», 29 сентября 2021 года получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в России сроком на пять лет. Она начнёт действовать в сентябре 2023 года. В «Гринатоме» и Tele2 отказались от комментариев. В «Росатоме» не ответили на запрос «Ъ».
- Tele2 — единственный мобильный оператор в России, который активно развивает MVNO, пишет «Ъ». По итогам 2020 года на сети Tele2 работало более 20 MVNO, суммарная абонентская база которых составляет 4,8 млн пользователей.
- У «Росатома» «не так много сотрудников, чтобы создавать для них своего собственного оператора», считает собеседник «Ъ» на телекоммуникационном рынке. Вероятнее всего, он нужен компании для интернета вещей.
- «Росатом» может использовать собственного виртуального оператора для проектов на базе интернета вещей, в том числе для «умного города», считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Так «Росатом» сможет не отдавать обработку данных, полученных от «умных устройств» партнёрам, а передавать их в свои дата-центры.
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