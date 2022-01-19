Переход в облако только начинается, а прогнозы о будущем метавселенных могут не сбыться: тренды до 2030

Аналитик и бывший партнёр фонда Andreessen Horowitz Бенедикт Эванс считает, что даже если технологии становятся лучше, это не значит, что им удастся заменить старые и привычные — они могут просто занять свою нишу на рынке.