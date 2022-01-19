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Маша Цепелева

Opera выпустила открытую бета-версию браузера со встроенным криптокошельком Статьи редакции

Он доступен для устройств с Windows, Mac и Android.

  • С помощью нового браузера Opera хочет упростить использование децентрализованных приложений (dapps), игр и платформ метавселенных, объявила компания. Браузер можно скачать для Windows, MacOS, и Android.
  • Криптокошелёк поддерживает Ethereum, а в будущем будет совместим с основными блокчейн-платформами благодаря сотрудничеству с Polygon, Solana, Nervos, Celo, Unstoppable Domains, Handshake, ENS и другими компаниями. Кошелёк поддерживает сменные стандарты ERC-20 для Ethereum и ERC-721, ERC-1155, которые появятся в первом квартале 2022 года.
  • Через кошелёк можно покупать криптовалюту, менять один её тип на другой, проверять баланс, размер комиссии за транзакцию, следить за продажей NFT.
  • В браузере есть Crypto Corner — это раздел с новостями, подборками видео, мероприятий, сообществ о Web 3.0, обучающих материалов и NFT-галерей.
  • Также в боковой панели есть виджеты Telegram, Twitter, WhatsApp и музыкальных сервисов.
  • Opera начала закрытое тестирование криптобраузера в сентябре 2018 года.
Браузер для MacOS
Раздел Crypto Corner

#новость #opera

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10 комментариев
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Denis G
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Шизоидная обезьяна

И когда предложил уйти с Chromium и откопать старый движок Presto

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Илья Волочков

Мода на крипту уже проходит. Поздновато выпустили.

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–5
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Артем Павлючук

Вот и эксперты подтянулись)

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PCT URL

Лучше бы вернули нормальный встроенный VPN, который когда-то отлично работал без всяких блокировок 😒

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KINCH

Тем временем в комментах

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Бабка в засаде

Шляпа какая-то. Это как браузеры со встроенными мессенджерами. Никому не надо особо ))

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ЯжПрограммист

Прогрессивная общественность требует встроить в Оперу зажигалку и открывашку, можно ещё фонарик и пилку для ногтей. И выпилить уже наконец этот бесполезный компонент просмотра веб-страниц, он устарел.

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madkliq

опера уже года 3 криптокошелек внедряет, а это всего лишь расширение

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Pavel Ivanov

Скоро для браузеров будут выпускать не расширения, а сужения, чтобы можно было выкинуть половину коробочного функционала.

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