Opera выпустила открытую бета-версию браузера со встроенным криптокошельком Статьи редакции
Он доступен для устройств с Windows, Mac и Android.
- С помощью нового браузера Opera хочет упростить использование децентрализованных приложений (dapps), игр и платформ метавселенных, объявила компания. Браузер можно скачать для Windows, MacOS, и Android.
- Криптокошелёк поддерживает Ethereum, а в будущем будет совместим с основными блокчейн-платформами благодаря сотрудничеству с Polygon, Solana, Nervos, Celo, Unstoppable Domains, Handshake, ENS и другими компаниями. Кошелёк поддерживает сменные стандарты ERC-20 для Ethereum и ERC-721, ERC-1155, которые появятся в первом квартале 2022 года.
- Через кошелёк можно покупать криптовалюту, менять один её тип на другой, проверять баланс, размер комиссии за транзакцию, следить за продажей NFT.
- В браузере есть Crypto Corner — это раздел с новостями, подборками видео, мероприятий, сообществ о Web 3.0, обучающих материалов и NFT-галерей.
- Также в боковой панели есть виджеты Telegram, Twitter, WhatsApp и музыкальных сервисов.
- Opera начала закрытое тестирование криптобраузера в сентябре 2018 года.
И когда предложил уйти с Chromium и откопать старый движок Presto
Мода на крипту уже проходит. Поздновато выпустили.
Вот и эксперты подтянулись)
Лучше бы вернули нормальный встроенный VPN, который когда-то отлично работал без всяких блокировок 😒
Тем временем в комментах
Шляпа какая-то. Это как браузеры со встроенными мессенджерами. Никому не надо особо ))
Прогрессивная общественность требует встроить в Оперу зажигалку и открывашку, можно ещё фонарик и пилку для ногтей. И выпилить уже наконец этот бесполезный компонент просмотра веб-страниц, он устарел.
опера уже года 3 криптокошелек внедряет, а это всего лишь расширение
Скоро для браузеров будут выпускать не расширения, а сужения, чтобы можно было выкинуть половину коробочного функционала.
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