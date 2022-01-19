Менеджер паролей 1Password привлёк $620 млн — его оценка выросла больше, чем в три раза за полгода, до $6,8 млрд Статьи редакции
Компания потратит деньги на расширение штата разработчиков и службы поддержки в три раза, развитие API и покупку стартапов.
- 1Password привлекла деньги от инвестиционной компании Iconiq Growth при участии Tiger Global, Accel и других. В раунде участововали частные инвесторы — гендиректор General Motors Мэри Барра, глава LinkedIn Джефф Вайнер, актёры Райан Рейнольдс, Роберт Дауни-младший и певец Джастин Тимберлейк, сообщает TecCrunch.
- С июля 2021 года количество платящих клиентов выросло с 90 тысяч до более чем 100 тысяч, в том числе за счёт сотрудничества с Datadog, Intercom и Snowflake. Компания считает, что её росту продолжает помогать всеобщий переход на удалёнку на фоне пандемии. Такой режим работы привёл к росту взломов и новым угрозам безопасности данных.
- Рустем Каримов и Дэвид Теаре запустили 1Password в 2005 году. Через сервис пользователи и компании могут генерировать и хранить пароли, интегрировать данные с другими приложениями для безопасности, например, с Splunk. В 1Password также можно хранить личные документы, лицензии, данные карт и другие.
- 1Password впервые привлекла инвестиции в 2019 году, через 14 лет после основания компании. В июле 2021 года сервис получил $100 млн при оценке в $2 млрд.
Single point of failure за $7 миллиардов? Видимо, я чего-то не понимаю. Вызываю пояснительную бригаду.
Что этот, что ластпасс. Доверия никак не вызывают. Наверно, я навязчивый
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