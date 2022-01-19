Сервисы
Маша Цепелева

Менеджер паролей 1Password привлёк $620 млн — его оценка выросла больше, чем в три раза за полгода, до $6,8 млрд Статьи редакции

Компания потратит деньги на расширение штата разработчиков и службы поддержки в три раза, развитие API и покупку стартапов.

  • 1Password привлекла деньги от инвестиционной компании Iconiq Growth при участии Tiger Global, Accel и других. В раунде участововали частные инвесторы — гендиректор General Motors Мэри Барра, глава LinkedIn Джефф Вайнер, актёры Райан Рейнольдс, Роберт Дауни-младший и певец Джастин Тимберлейк, сообщает TecCrunch.
  • С июля 2021 года количество платящих клиентов выросло с 90 тысяч до более чем 100 тысяч, в том числе за счёт сотрудничества с Datadog, Intercom и Snowflake. Компания считает, что её росту продолжает помогать всеобщий переход на удалёнку на фоне пандемии. Такой режим работы привёл к росту взломов и новым угрозам безопасности данных.
  • Рустем Каримов и Дэвид Теаре запустили 1Password в 2005 году. Через сервис пользователи и компании могут генерировать и хранить пароли, интегрировать данные с другими приложениями для безопасности, например, с Splunk. В 1Password также можно хранить личные документы, лицензии, данные карт и другие.
  • 1Password впервые привлекла инвестиции в 2019 году, через 14 лет после основания компании. В июле 2021 года сервис получил $100 млн при оценке в $2 млрд.
Сервисы
Сложный вентилятор
Ни одной инвестиции за 14 лет: история менеджера паролей 1Password Статьи редакции

14 ноября сервис привлёк $200 млн от Accel — это одна из крупнейших сделок за всю историю венчурного фонда.

Основатели 1Password Дейв Тир и Рустем Каримов​ во время работы над сервисом 

#новость #1password

450 просмотров
4
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку
Владимир Вольфович

Single point of failure за $7 миллиардов? Видимо, я чего-то не понимаю. Вызываю пояснительную бригаду.

Ответить
2
Развернуть ветку
Артём Календжян

Что этот, что ластпасс. Доверия никак не вызывают. Наверно, я навязчивый

Ответить
0
Развернуть ветку
Aleksandr Smirnov

Расскажите зачем за это платить, если есть бесплатный опенсорсный Bitwarden?

Ответить
0
Развернуть ветку
MEGAtraXXXer666

Даже дырявый менеджер паролей привлекает деньги, а ты нет

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Приёмная
Кирилл Макаров
Avito доставка: Покупатель не принял товар, но при возврате он был выдан неизвестному лицу

Доброго времени дня. Вот и у меня произошла неприятная ситуация с Авито и Boxberry: вернувшийся мне товар в виде видеокарты GTX1070 стоимостью 35.000 руб. был вручен постороннему человеку без проверки документов.

94
30
Финансы
Digital Horizon
Digital Horizon спрогнозировала развитие финтеха в 2022 году

Инвесткомпания, которая создала криптосервис, недавно проданный Тинькофф Групп, рассказала, как мы будем платить внутри метавселенных, что придет на смену big data, почему миру нужна тотальная токенизация и какую роль играют финтехи в реализации ESG-повестки.

12
17
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Southbridge
Узнай, как мы делаем бизнес

Команда Southbridge и Слёрм запускает серию бесплатных вебинаров «Как делается бизнес», которые помогут руководителям проектов, директорам выйти за стандартные рамки управления и эффективно развивать компанию.

0
1
Приёмная
NiXeon
«Альфа-банк»: звонки от фейковой «службы безопасности банка»

После оформления заявки на кредит на официальном сайте АльфаБанка, начали поступить звонки от мошенников

172
56
Yota
В новогоднюю ночь клиенты Yota переписывались в Viber и WhatsApp

По данным Yota, в период с 31 декабря по 1 января объем трафика мессенджеров Viber и WhatsApp среди пользователей оператора вырос более чем на 50% по сравнению с периодом 24-25 декабря.

0
0
Личный опыт
Амир Арпабаев
Как Counter Strike сделал меня веб-разработчиком и как я открыл свою веб-студию

Я, как и многие подростки, начинал свой путь с компьютерных игр, вернее с видеоигр, тогда еще компьютеры не были настолько популярными. Да, я про те времена, когда мы зависали, играя в приставку SEGA и у нас горели блоки питания от перегрева, кто в теме, тот поймет =)

148
73
Будущее
Илья Склюев
Переход в облако только начинается, а прогнозы о будущем метавселенных могут не сбыться: тренды до 2030 года Статьи редакции

Аналитик и бывший партнёр фонда Andreessen Horowitz Бенедикт Эванс считает, что даже если технологии становятся лучше, это не значит, что им удастся заменить старые и привычные — они могут просто занять свою нишу на рынке.

1
11
Крипто
Ярополк
Хардфорк Chia объявил о старте продаж новой расы питомцев для Chives NFT Game

Стало известно о старте продаж новой расы NFT питомцев для будущей P2E игры, которая разрабатывается командой Chives coin.

22
10
Финансы
Евгения Евсеева
«Яндекс» купит технологическую платформу рекламного сервиса eLama Статьи редакции

Платформа сохранит название и продолжит развиваться под брендом eLama.

62
41
Veles.finance
Логарифмическое распределение цен на платформе Veles

Мы добавили логарифмическое распределение цен.

0
Ситимобил
Люди на вырост: как it-компании получить новых сотрудников с нужными компетенциями

Чем занимаются стажеры «Ситимобила» — рассказывает (теперь уже) штатная сотрудница компании.

24
15
Больше статей
null