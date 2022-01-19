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Богдан Музыченко

Совет директоров Better.com решил оставить на посту главу компании Вишала Гарга, уволившего 900 человек одним звонком Статьи редакции

10 декабря после критики в его адрес он ушёл в отпуск.

  • Гендиректор онлайн-компании по выдаче ипотечных кредитов Better.com не покинет свой пост — об этом пишет CNBC со ссылкой на внутренюю служебную записку. Совет директоров «уверен в Вишале и в изменениях, которые он хочет привнести».
  • 1 декабря Вишал Гарг сделал односторонний видеозвонок и разом уволил 900 сотрудников. По его словам, причина была в изменении рынка и развитии компании.
  • 8 декабря 2021 года вице-президент по коммуникациям Патрик Ленихан, глава отдела маркетинга Мелани Хан и глава по связям с общественностью Таня Гиллогли подали заявления об увольнении. Руководители отказались от комментариев, компания не ответила на запросы Insider и Techcrunch.
  • 10 декабря после критики в сторону главы компании его отправили в отпуск, а место гендиректора временно занял финдиректор Кевин Райан.

#новость #сша #увольнения

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Вася Пражкин

"He is better", решил Совет директоров.

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Алексей Спицын

Дебилы ...(с)

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