Совет директоров Better.com решил оставить на посту главу компании Вишала Гарга, уволившего 900 человек одним звонком Статьи редакции
10 декабря после критики в его адрес он ушёл в отпуск.
- Гендиректор онлайн-компании по выдаче ипотечных кредитов Better.com не покинет свой пост — об этом пишет CNBC со ссылкой на внутренюю служебную записку. Совет директоров «уверен в Вишале и в изменениях, которые он хочет привнести».
- 1 декабря Вишал Гарг сделал односторонний видеозвонок и разом уволил 900 сотрудников. По его словам, причина была в изменении рынка и развитии компании.
- 8 декабря 2021 года вице-президент по коммуникациям Патрик Ленихан, глава отдела маркетинга Мелани Хан и глава по связям с общественностью Таня Гиллогли подали заявления об увольнении. Руководители отказались от комментариев, компания не ответила на запросы Insider и Techcrunch.
- 10 декабря после критики в сторону главы компании его отправили в отпуск, а место гендиректора временно занял финдиректор Кевин Райан.
"He is better", решил Совет директоров.
Дебилы ...(с)
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