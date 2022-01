{"items":[{"comment_id":3777186,"subsite_id":199123,"user_id":1040644,"type":"comment_add","id":3777186,"hash":"04146b7edf638b47a08c6291a79b7617","date":1642614472,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/347193-kak-ya-chut-ne-vyshel-iz-it-iz-za-tunnelnogo-sindroma-potom-zanyalsya-ergonomikoy-i-perezagruzilsya?comment=3777186","text":"\u0418 \u0432 \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e\u0439, \u0438 \u0432 \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e\u0439.

\u0412\u044b \u0432\u0440\u0430\u0447 \u0438\u043b\u0438 \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0440\u0443\u0437\u0438\u044f?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1040644,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1040644-aleksey-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7bfec22f-912c-5cf8-a363-c8712fb5bc4d\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":347193,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/347193-kak-ya-chut-ne-vyshel-iz-it-iz-za-tunnelnogo-sindroma-potom-zanyalsya-ergonomikoy-i-perezagruzilsya","title":"\u041a\u0430\u043a \u044f \u0447\u0443\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0448\u0435\u043b \u0438\u0437 IT \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0442\u0443\u043d\u043d\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0438\u043d\u0434\u0440\u043e\u043c\u0430, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0437\u0430\u043d\u044f\u043b\u0441\u044f \u044d\u0440\u0433\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u043e\u0439 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u043b\u0441\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777187,"subsite_id":199124,"user_id":462729,"type":"comment_add","id":3777187,"hash":"fb66bf53fcfe708478670983a8e1d54c","date":1642614492,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/350288-avito-dostavka-pokupatel-ne-prinyal-tovar-no-pri-vozvrate-on-byl-vydan-neizvestnomu-licu?comment=3777187","text":"\u041f\u043e\u0447\u0442\u0430 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443, \u0421\u0414\u042d\u041a \u043c\u043d\u0435 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b.



\u041a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u0437\u043e\u043d \u0438 \u0431\u043e\u043a\u0441\u0431\u0435\u0440\u0440\u0438 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u044e\u0442 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":462729,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/462729-aleksandr-polevoy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bacf3e58-5c32-2525-4556-27bbe6bfbcb8\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041f\u043e\u043b\u0435\u0432\u043e\u0439","isVerified":false},"content":{"id":350288,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/350288-avito-dostavka-pokupatel-ne-prinyal-tovar-no-pri-vozvrate-on-byl-vydan-neizvestnomu-licu","title":"Avito \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0430: \u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u043b \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440, \u043d\u043e \u043f\u0440\u0438 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0435 \u043e\u043d \u0431\u044b\u043b \u0432\u044b\u0434\u0430\u043d \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043b\u0438\u0446\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777188,"subsite_id":199123,"user_id":1033453,"type":"comment_add","id":3777188,"hash":"3bd42ade259aa6bff4d9220decac664c","date":1642614501,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/349536-sgorevshaya-mechta-o-finansovoy-svobode?comment=3777188","text":"\u041d\u0443, \u044d\u0442\u043e \u0432\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442 \u0432\u0430\u0448\u0438\u043c \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u0440\u0430\u0441\u0441\u0443\u0434\u043a\u043e\u043c \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0437\u044f\u0442\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0435\u0440\u0435\u043e\u0442\u0438\u043f\u0430\u0445, \u0441\u043e\u0440\u044f\u043d.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1033453,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1033453-aristidos-femistokolus","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1f208e37-9d05-509f-9402-5ca4f8844aa7\/","name":"\u0410\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0434\u043e\u0441 \u0424\u0435\u043c\u0438\u0441\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b\u0443\u0441","isVerified":false},"content":{"id":349536,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/349536-sgorevshaya-mechta-o-finansovoy-svobode","title":"\u00ab\u0421\u0433\u043e\u0440\u0435\u0432\u0448\u0430\u044f\u00bb \u043c\u0435\u0447\u0442\u0430 \u043e \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777190,"subsite_id":199124,"user_id":27902,"type":"comment_add","id":3777190,"hash":"89901daa1174daf7f8c03c12ff4b96b9","date":1642614537,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/350092-bilayn-vashi-standarty-podklyucheniya-domashnego-interneta-degradiruyut?comment=3777190","text":"\u041d\u0443 \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d - \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u0447\u0430\u0442\u0441\u044f \u0434\u043e \u0442\u0435\u0445\u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u043d\u0435 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 (\"\u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043a\u0443\u0434\u0430 \u0442\u043e \u0442\u0430\u043c \u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443\" - \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431). \u0427\u0430\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 - \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0443 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u043e\u0447\u043d\u043e \u0438 \u0432 \u0437\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u043d\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u0432\u0438\u0434\u0435 \u0435\u0449\u0435 \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043d\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0443 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b.

L2TP \u0441\u0435\u0441\u0441\u0438\u044f \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e \u043f\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 (\u043f\u0440\u043e \u0442\u043e \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0443\u0442\u0435\u0440\u0435 - \u0430 \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442 \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c? \u0420\u0435\u0437\u0435\u0440\u0432\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0439\u0434\u0435\u0440 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043d\u043e \u0442\u0430\u043c PPPoE. \u041f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 - \u0432\u044b \u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0440\u043e\u0443\u0442\u0435\u0440 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u0442\u043e\u044f\u0442\u044c, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u043e \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c\u0443 \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u043e\u043d \u043f\u0440\u044f\u043c \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 - \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u043b\u0438?).

, \u043a\u0443\u0447\u0430 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430\u0439\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e IP \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u0442\u044c \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u043a\u0430\u043f\u0447\u0443 \u043a\u0438\u0434\u0430\u0442\u044c (\u0438 \u043f\u043e\u0444\u0438\u0433 \u043a\u0442\u043e \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442 - \u0441 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0439\u0434\u0435\u0440\u0430\u043c\u0438 - \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0436\u0435).

\u0418\u0437 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u043e\u0432 - \u043e\u0434\u0438\u043d \u043d\u0435\u0441\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444 \u043d\u0430 300 \u043c\u0431\u0438\u0442\/\u0441 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043a \u0442\u043e\u043c\u0443 \u0436\u0435 \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e (\u043b\u0430\u0434\u043d\u043e - \u043c\u0435\u043d\u044f \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0445\u043e\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043e\u043f\u044f\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c).

\u041f\u0440\u043e IPv6 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0442\u0438\u0448\u0438\u043d\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":27902,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/27902-vikarti-anatra","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/83b073de-40fc-ff84-13b0-521572cb8209\/","name":"Vikarti Anatra","isVerified":false},"content":{"id":350092,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/350092-bilayn-vashi-standarty-podklyucheniya-domashnego-interneta-degradiruyut","title":"\u0411\u0438\u043b\u0430\u0439\u043d, \u0432\u0430\u0448\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u044b \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u0435\u0433\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430 \u0434\u0435\u0433\u0440\u0430\u0434\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777193,"subsite_id":200396,"user_id":425288,"type":"comment_add","id":3777193,"hash":"398cab7397636f9533000509d2b0ae6a","date":1642614589,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/350481-menedzher-paroley-1password-privlek-620-mln-ego-ocenka-vyrosla-bolshe-chem-v-tri-raza-za-polgoda-do-6-8-mlrd?comment=3777193","text":"\u0412\u0435\u0440\u043d\u043e, \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e. \u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u044f\u0445 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043e\u0444\u0444\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432. \u041c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u0435\u0449\u0435 \u043f\u043e-\u0441\u0442\u0430\u0440\u0438\u043d\u043a\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u044b\u043a\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0438\u0434\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f XLS'\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0438 DOC'\u0430\u043c\u0438. \u0427\u0438\u0441\u0442\u043e \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c, \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c, \u043f\u043e-\u043c\u0435\u043b\u043e\u0447\u0438 \u043e\u0442\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0438\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u0432\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c (\u0435\u0441\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e \u0448\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430) \u0438 \u0442.\u0434.

\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0430\u044f \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043b\u0435\u0442 \u0432 \u0433\u0443\u0433\u043b-\u0434\u043e\u043a\u0430\u0445. \u041a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u0435 \u0438 \u041e\u043f\u0435\u043d\u043e\u0444\u0438\u0441\u0430 \u0438 \u041c\u0430\u0439\u043a\u0440\u043e\u0441\u043e\u0444\u0442\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c, \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e \u043c\u043d\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":425288,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/425288-ilya","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7a294dbb-7306-576e-97dd-0caf0c021d2b\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f","isVerified":false},"content":{"id":350481,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/350481-menedzher-paroley-1password-privlek-620-mln-ego-ocenka-vyrosla-bolshe-chem-v-tri-raza-za-polgoda-do-6-8-mlrd","title":"\u041c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440 \u043f\u0430\u0440\u043e\u043b\u0435\u0439 1Password \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $620 \u043c\u043b\u043d \u2014 \u0435\u0433\u043e \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0432 \u0442\u0440\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0433\u043e\u0434\u0430, \u0434\u043e $6,8 \u043c\u043b\u0440\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777195,"subsite_id":199120,"user_id":272759,"type":"comment_add","id":3777195,"hash":"8b462f807f36ffd5b52d29d6506a7538","date":1642614592,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/350124-apple-v-otvet-na-predlozhenie-o-zagruzke-prilozheniy-v-obhod-app-store-zayavila-o-riskah-dlya-dannyh-polzovateley?comment=3777195","text":"> \u043d\u0443 \u044f \u0431\u044b \u043d\u0435 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b, \u043d\u0430 \u043f\u043a \u0436\u0435 \u043a\u0443\u0447\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0432\u043d\u0435 \u0421\u0442\u0438\u043c\u0430 \u0438 \u0442.\u0434.

\u041c\u044b \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043c \u043e\u0431 \u0430\u043d\u0434\u0440\u043e\u0438\u0434\u0435, \u0431\u0435\u0437 \u0442\u0435\u043e\u0440\u0435\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0432\u044b\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u043a.

> \u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0432\u043d\u0435 \u0433\u0443\u0433\u043b \u043f\u043b\u0435\u0439 \u0432\u044b\u0439\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u043e\u043f\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0438\u0433\u0440, \u0433\u0443\u0433\u043b \u043f\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430\u0447\u043d\u0435\u0442 \u0442\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044e.

\u0421\u043b\u0443\u0448\u0430\u0439, \u043d\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0441\u043c\u0435\u0448\u043d\u043e, \u0435\u0449\u0435 \u0440\u0430\u0437, \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044f\u043a\u0430 \u044d\u0442\u043e \u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u043e, \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0435\u0442. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0434\u0443\u043c\u0430\u0435\u0448\u044c \u0438\u043d\u0430\u0447\u0435 - \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0434\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440. \u041f\u043e \u043c\u043e\u0435\u043c\u0443 \u043e\u043f\u044b\u0442\u0443 \u0431\u0435\u0437 \u0413\u041f \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c.

> \u0410 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0442\u0443\u0434\u0430 \u0432\u043e\u0440\u0432\u0435\u0442\u0441\u044f \u044d\u043f\u043f\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u043e\u0440\u0432\u0451\u0442 \u0433\u0443\u0433\u043b\u043f\u043b\u0435\u0439)

Apple \u043f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0432\u0435\u0434\u0440\u0430 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \"apple\" \u043d\u043e \u0438 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0430 \u0442\u0430\u043c \u0431\u0435\u0437\u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430, \u043d\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0435\u0435 \u043e\u0431\u043e\u0439\u0442\u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0443 \u043c\u0435\u043b\u043a\u043e\u0442\u044b \u0431\u0435\u0437 \u0434\u0436\u0435\u0439\u043b\u0430. \u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b \u044d\u0442\u0443 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u0430\u0441\u0442. \u0412\u043e\u0442 \u043c\u043d\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e - \u0447\u0435\u0433\u043e \u0440\u0430\u0434\u0438? \u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044f\u043a \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u043e\u0434\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 12-27% \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435?

> \u043e\u043d\u0438 \u0432\u0441\u044f\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043c\u0435\u0448\u0430\u0435\u0442 \u043b\u044e\u0434\u044f\u043c \u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u0438\u0433\u0440\u044b \u0438 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e.

\u0427\u0435\u043c \u043e\u043d\u0438 \u043c\u0435\u0448\u0430\u044e\u0442? \u0412 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0435 \u043d\u0435\u0442 \u0413\u041f, \u0437\u0430\u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u043a\u0443\u0447\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":272759,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/272759-pavel","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/40f1b043-be0f-cd23-dce2-390068208577\/","name":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b","isVerified":false},"content":{"id":350124,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/350124-apple-v-otvet-na-predlozhenie-o-zagruzke-prilozheniy-v-obhod-app-store-zayavila-o-riskah-dlya-dannyh-polzovateley","title":"Apple \u0432 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u043e\u0431\u0445\u043e\u0434 App Store \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043e \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430\u0445 \u0434\u043b\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777196,"subsite_id":200396,"user_id":593720,"type":"comment_add","id":3777196,"hash":"3e3ea4e7643753782fbd03b9ba6ca308","date":1642614613,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/350602-sovet-direktorov-better-com-reshil-ostavit-na-postu-glavu-kompanii-vishala-garga-uvolivshego-900-chelovek-odnim-zvonkom?comment=3777196","text":"\u0414\u0435\u0431\u0438\u043b\u044b ...(\u0441)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":593720,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/593720-aleksey-spicyn","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e07f0c6b-7f6c-3275-a213-a1a6d2831d97\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u0421\u043f\u0438\u0446\u044b\u043d","isVerified":false},"content":{"id":350602,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/350602-sovet-direktorov-better-com-reshil-ostavit-na-postu-glavu-kompanii-vishala-garga-uvolivshego-900-chelovek-odnim-zvonkom","title":"\u0421\u043e\u0432\u0435\u0442 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 Better.com \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443 \u0433\u043b\u0430\u0432\u0443 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0412\u0438\u0448\u0430\u043b\u0430 \u0413\u0430\u0440\u0433\u0430, \u0443\u0432\u043e\u043b\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e 900 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u043e\u0434\u043d\u0438\u043c \u0437\u0432\u043e\u043d\u043a\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777199,"subsite_id":200396,"user_id":168031,"type":"comment_add","id":3777199,"hash":"bd0c99ebcda286fcf020dfa98fef439f","date":1642614657,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/350602-sovet-direktorov-better-com-reshil-ostavit-na-postu-glavu-kompanii-vishala-garga-uvolivshego-900-chelovek-odnim-zvonkom?comment=3777199","text":"\"He is better\", \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u0421\u043e\u0432\u0435\u0442 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":168031,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/168031-vasya-prazhkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/69a6f369-ab14-a0c6-8b98-29989df12027\/","name":"\u0412\u0430\u0441\u044f \u041f\u0440\u0430\u0436\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":350602,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/350602-sovet-direktorov-better-com-reshil-ostavit-na-postu-glavu-kompanii-vishala-garga-uvolivshego-900-chelovek-odnim-zvonkom","title":"\u0421\u043e\u0432\u0435\u0442 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 Better.com \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443 \u0433\u043b\u0430\u0432\u0443 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0412\u0438\u0448\u0430\u043b\u0430 \u0413\u0430\u0440\u0433\u0430, \u0443\u0432\u043e\u043b\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e 900 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u043e\u0434\u043d\u0438\u043c \u0437\u0432\u043e\u043d\u043a\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777200,"subsite_id":199124,"user_id":970546,"type":"comment_add","id":3777200,"hash":"c5fb007dc8bc580a0b27525c6b9a3e26","date":1642614670,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/350288-avito-dostavka-pokupatel-ne-prinyal-tovar-no-pri-vozvrate-on-byl-vydan-neizvestnomu-licu?comment=3777200","text":"\u0443 \u0421\u0414\u042d\u041a\u0430 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u0442 \u043e\u0442 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u041f\u0412\u0417 - \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u043d\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0443 \u043d\u0435 \u0441\u043f\u0440\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438. \u0412 \u043e\u0437\u043e\u043d\u0435 \u0432 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u043f\u0432\u0437 \u0442\u043e\u0436\u0435, \u043f\u0440\u0438\u0447\u0451\u043c \u043f\u043e\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u043b \u0434\u043e 40 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":970546,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/970546-sergey-boldyrev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5060f956-b631-5fc9-96bc-f97a4d7e7ad6\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0411\u043e\u043b\u0434\u044b\u0440\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":350288,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/350288-avito-dostavka-pokupatel-ne-prinyal-tovar-no-pri-vozvrate-on-byl-vydan-neizvestnomu-licu","title":"Avito \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0430: \u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u043b \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440, \u043d\u043e \u043f\u0440\u0438 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0435 \u043e\u043d \u0431\u044b\u043b \u0432\u044b\u0434\u0430\u043d \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043b\u0438\u0446\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777202,"subsite_id":199124,"user_id":225213,"type":"comment_add","id":3777202,"hash":"c431afdaae6c3990f101d7e2ba9a4c88","date":1642614688,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/348687-dns-ne-hochet-dostavit-oplachennyy-tovar?comment=3777202","text":"\u0410 \u044f \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0447\u0443 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u043a\u0438, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0438\u0441\u043f\u0430\u0440\u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437, \u0447\u0442\u043e\u0431 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0435\u0435 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u0442 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445-\u0442\u043e \u0443\u0433\u0440\u043e\u0437","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":225213,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/225213-andrey-nikolaev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5eecc5ac-c7a4-cbc5-2848-38f907ac0b3c\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":348687,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/348687-dns-ne-hochet-dostavit-oplachennyy-tovar","title":"\u0414\u041d\u0421 \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043e\u043f\u043b\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777207,"subsite_id":199124,"user_id":973669,"type":"comment_add","id":3777207,"hash":"2493aff505e85e6e410c1c553b5a0709","date":1642614769,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/350288-avito-dostavka-pokupatel-ne-prinyal-tovar-no-pri-vozvrate-on-byl-vydan-neizvestnomu-licu?comment=3777207","text":"\u0412 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 Wildberries, \u0442\u0430\u043c, \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u044f\u043a\u0430 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0438 \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441 \u043f\u0432\u0437, \u043e\u0442\u043a\u0443\u0434\u0430 \u0435\u0434\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":973669,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/973669-kim-chen-yn","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/97575cc0-1afa-5904-bc4f-166f1926faed\/","name":"\u041a\u0438\u043c \u0427\u0435\u043d \u042b\u043d","isVerified":false},"content":{"id":350288,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/350288-avito-dostavka-pokupatel-ne-prinyal-tovar-no-pri-vozvrate-on-byl-vydan-neizvestnomu-licu","title":"Avito \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0430: \u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u043b \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440, \u043d\u043e \u043f\u0440\u0438 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0435 \u043e\u043d \u0431\u044b\u043b \u0432\u044b\u0434\u0430\u043d \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043b\u0438\u0446\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777209,"subsite_id":199120,"user_id":1000449,"type":"comment_add","id":3777209,"hash":"a7d4e957da6cd340aaaca34006349d8b","date":1642614782,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/350532-chto-sprosit-u-sobstvennika-kvartiry-pri-pokupke-chtoby-ne-ostatsya-bez-kvartiry-i-bez-deneg?comment=3777209","text":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b, \u043a \u0441\u043e\u0436\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e, \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0443 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044e, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0430 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0443. \u0410 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044e - \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0435\u0446 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1000449,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1000449-vyacheslav","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f209645e-5041-525f-ac53-f57a836b7875\/","name":"\u0412\u044f\u0447\u0435\u0441\u043b\u0430\u0432","isVerified":false},"content":{"id":350532,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/350532-chto-sprosit-u-sobstvennika-kvartiry-pri-pokupke-chtoby-ne-ostatsya-bez-kvartiry-i-bez-deneg","title":"\u0427\u0442\u043e \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c \u0443 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u044b \u043f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0435, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0431\u0435\u0437 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u044b \u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777210,"subsite_id":199124,"user_id":369073,"type":"comment_add","id":3777210,"hash":"adaaf4fa4cc0deb5d8bed10ed6da0120","date":1642614806,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/349599-tinkoff-investicii-prevyshaet-polnomochiya-nalogovogo-agenta?comment=3777210","text":"\u041d\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043d\u0430 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0439\u0442\u0438 \u0432 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0439 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441 \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0432\u0432\u043e\u0434\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 - \u0435\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430\u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0443 \u0437\u0430 2021 \u0433\u043e\u0434 \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0443 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0441 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b, \u0430 \u043c\u0430\u0440\u0436\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u044f \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0430, \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c. \u041d\u0430\u043b\u043e\u0433 \u043c\u044b \u0443\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432\u0435\u0440\u043d\u043e, \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 \u043d\u0435\u0442.

\u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0430 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435.



\u0418\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0443\u0434\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0430.



\u041c\u044b \u0435\u0449\u0435 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u043c \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438, \u0430 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0440\u0435\u0448\u0430\u0435\u043c \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0441 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0435\u043d\u0441\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439. \u0414\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441\u0432\u044f\u0436\u0435\u043c\u0441\u044f \u0441 \u0432\u0430\u043c\u0438, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u044d\u0442\u043e \u043e\u0431\u0441\u0443\u0434\u0438\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":369073,"url":"https:\/\/vc.ru\/tinkoff_invest","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5ec1e85b-f919-e9e0-6a2a-745da65598ec\/","name":"\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","isVerified":true},"content":{"id":349599,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/349599-tinkoff-investicii-prevyshaet-polnomochiya-nalogovogo-agenta","title":"\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0448\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u043c\u043e\u0447\u0438\u044f \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777211,"subsite_id":200396,"user_id":1000875,"type":"comment_add","id":3777211,"hash":"4947aa56b42ca663c81910a5fd413114","date":1642614816,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/350481-menedzher-paroley-1password-privlek-620-mln-ego-ocenka-vyrosla-bolshe-chem-v-tri-raza-za-polgoda-do-6-8-mlrd?comment=3777211","text":"https:\/\/haveibeenpwned.com\/PwnedWebsites","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1000875,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1000875-yomi","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c10e3402-fb43-5e6c-9640-773f5dda2e4a\/","name":"yomi","isVerified":false},"content":{"id":350481,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/350481-menedzher-paroley-1password-privlek-620-mln-ego-ocenka-vyrosla-bolshe-chem-v-tri-raza-za-polgoda-do-6-8-mlrd","title":"\u041c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440 \u043f\u0430\u0440\u043e\u043b\u0435\u0439 1Password \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $620 \u043c\u043b\u043d \u2014 \u0435\u0433\u043e \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0432 \u0442\u0440\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0433\u043e\u0434\u0430, \u0434\u043e $6,8 \u043c\u043b\u0440\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777212,"subsite_id":199120,"user_id":882044,"type":"comment_add","id":3777212,"hash":"87100754a6cbcce036d307cc5aa9a8cf","date":1642614848,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/350619-fas-yandeks-avito-profi-ru-i-drugie-kompanii-zaklyuchili-mirovoe-soglashenie-po-delu-o-koldunshchikah?comment=3777212","text":"\u0412 90-\u0435 \u0431\u0430\u043d\u0434\u0438\u0442\u044b \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0434\u0435\u043b\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440\u043a\u0430\u0445, \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0435, \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u044f\u043b\u043e\u0441\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":882044,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/882044-dmitriy-filippov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2610d49f-4c8d-503f-97b4-35295cd48ee8\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0424\u0438\u043b\u0438\u043f\u043f\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":350619,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/350619-fas-yandeks-avito-profi-ru-i-drugie-kompanii-zaklyuchili-mirovoe-soglashenie-po-delu-o-koldunshchikah","title":"\u0424\u0410\u0421, \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb, Avito, Profi.ru \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e \u0434\u0435\u043b\u0443 \u043e \u00ab\u043a\u043e\u043b\u0434\u0443\u043d\u0449\u0438\u043a\u0430\u0445\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777213,"subsite_id":199124,"user_id":1020352,"type":"comment_add","id":3777213,"hash":"5f93fb8287692922340cb14e7740fe2c","date":1642614878,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/348600-kto-obdelil-klientoorientirovannostyu-mts-ili-kak-mozhno-naglo-vorovat-v-21-veke-layfhaki-ot-mts?comment=3777213","text":"\u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0441 \u041c\u0435\u0433\u0430\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c. \u042f \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0437\u0430 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435\u0439, \u0432 \u043e\u0442\u0435\u043b\u0435 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432\u0430\u0439-\u0444\u0430\u0439, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0443 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0435 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u043b\u0430, \u043d\u0435 \u0437\u0432\u043e\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0438 \u0442\u0434.. \u0418 \u0432\u0434\u0440\u0443\u0433 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0431\u0430\u0445, -1000. \u041e\u043a, \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b\u0430, \u0437\u0430\u043a\u0438\u043d\u0443\u043b\u0430 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433. \u041d\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c - \u043e\u043f\u044f\u0442\u044c -1500.. \u041f\u0438\u0448\u0443 \u0432 \u0447\u0430\u0442 \u0441 \u0442\u043f, \u043c\u0430\u043b\u044c\u0447\u0438\u043a \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u044f\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0442\u0430\u043c \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438, \u044f \u0432\u0430\u043c \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0443 \u044d\u0442\u0443 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044e, \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0441\u044f. \u0427\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0442\u0430\u043c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u043b \u043d\u0430 \u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441. \u041d\u043e \u043d\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u043e\u043f\u044f\u0442\u044c \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e. \u041f\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u044e \u0441\u0447\u0451\u0442 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431 \u043d\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0431\u0435\u0437 \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438 \u0432 \u0447\u0443\u0436\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435. \u041e\u043f\u044f\u0442\u044c \u043e\u0431\u0449\u0430\u044e\u0441\u044c,\u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u044e\u0442 \u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u044c - \u0438 \u043d\u0435\u0442. \u0422\u0430\u043a\u0438\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0443\u043b\u0435\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 5000. \u041f\u0438\u0448\u0443 \u0443\u0436\u0435 \u0434\u0438\u043a\u0438\u043c \u043e\u0440\u043e\u043c \u0432 \u0447\u0430\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0443\u0445\u043e\u0436\u0443 \u043a \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c\u0443 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0443, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e \u0441\u0443\u0434\u0430\u043c \u0438\u0445 \u0437\u0430\u0442\u0430\u0441\u043a\u0430\u044e \u0438 \u043f\u0440. \u0411\u044b\u043b\u0430 \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u043e \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u0430, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430\u043f\u043b\u044e\u044e\u0442 \u043d\u0430 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0441 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043b\u043e\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438, \u043e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0442\u0430\u043c \u043e\u0439-\u043e\u0439, \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u043f\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439, \u0442\u0438\u043f\u0430, \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0435\u0448\u0438\u043c, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435-\u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u0442\u0435. \u0418 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d\u0435\u0446 \u043c\u043d\u0435 \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0438\u043c\u043a\u0435. \u042d\u0442\u043e \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0443. \u0412\u0441\u0451 \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u0442\u0438\u044f \u043c\u043d\u0435 \u0442\u0443\u0442 \u0436\u0435 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441. \u0411\u044b\u043b\u0430 \u0443\u0434\u043e\u0432\u043b\u0435\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d\u0430 \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u043e. \u0411\u0435\u0437 \u043e\u0444\u0438\u0441\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0433\u043e. \u0422\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0435\u0448\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435. \u0422\u0435\u043b\u04352 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0431\u0435\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0431\u0430\u0431\u0443\u0448\u043a\u0435 \u043a\u0443\u0447\u0443 \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0439, \u0438 \u0441\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0438\u043a\u0438\u0435 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438. \u041f\u043e\u0440\u0443\u0433\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0432 \u0432\u043a, \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u0432\u0438\u043d\u0443, \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u043b\u0438, \u043e\u0431\u0449\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043e\u0445\u043e\u0442\u043d\u043e, \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442\u043b\u0438\u0432\u043e. \u0422\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u0432\u043e\u0442 \u0432\u0430\u043c \u0438\u0437 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u043f\u044b\u0442\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u044b \u043f\u043e \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1020352,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1020352-vsego-lish-glupaya-devochka","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4aae3772-ae37-518c-784d-6984ba439ce5\/","name":"\u0412\u0441\u0435\u0433\u043e \u043b\u0438\u0448\u044c \u0433\u043b\u0443\u043f\u0430\u044f \u0434\u0435\u0432\u043e\u0447\u043a\u0430","isVerified":false},"content":{"id":348600,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/348600-kto-obdelil-klientoorientirovannostyu-mts-ili-kak-mozhno-naglo-vorovat-v-21-veke-layfhaki-ot-mts","title":"\u041a\u0442\u043e \u043e\u0431\u0434\u0435\u043b\u0438\u043b \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u041c\u0422\u0421 \u0438\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043a \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0433\u043b\u043e \u0432\u043e\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 21 \u0432\u0435\u043a\u0435. \u041b\u0430\u0439\u0444\u0445\u0430\u043a\u0438 \u043e\u0442 \u041c\u0422\u0421"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777214,"subsite_id":645869,"user_id":1018352,"type":"comment_add","id":3777214,"hash":"423bae42178f9a29caf9dcfcf7c5f6a2","date":1642614923,"url":"https:\/\/vc.ru\/opinions\/350126-ochen-smeshnoy-servis-nikogda-ne-ponimal-v-chem-cennost-hh?comment=3777214","text":"\u0421\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439, \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438 \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0439...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1018352,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1018352-mihail","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/17f7221e-2586-8428-6283-66b4d4b11a38\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b","isVerified":false},"content":{"id":350126,"url":"https:\/\/vc.ru\/opinions\/350126-ochen-smeshnoy-servis-nikogda-ne-ponimal-v-chem-cennost-hh","title":"\u041e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0441\u043c\u0435\u0448\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441: \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b, \u0432 \u0447\u0435\u043c \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c hh"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777215,"subsite_id":199126,"user_id":267442,"type":"comment_add","id":3777215,"hash":"1030b1b6495498e37dd9cffcd5bd6e93","date":1642614924,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/350125-cb-vpervye-zaprosil-u-bankov-dannye-o-sotrudnichestve-s-kriptoobmennikami?comment=3777215","text":"\u0421\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0440\u0435\u0447\u044c \u043f\u0440\u043e \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438).

\u041e\u043d\u0438 \u0438\u0442\u0430\u043a \u0412\u0421\u0415 \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f).","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":267442,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/267442-evgeniy-anoshin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7430bb7f-8b7b-723a-6efd-f715ebbca2d2\/","name":"\u0435\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0430\u043d\u043e\u0448\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":350125,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/350125-cb-vpervye-zaprosil-u-bankov-dannye-o-sotrudnichestve-s-kriptoobmennikami","title":"\u0426\u0411 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u0443 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0441 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777217,"subsite_id":200396,"user_id":392168,"type":"comment_add","id":3777217,"hash":"3275401b1a91a8f38f0996b04ec19860","date":1642614933,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/350481-menedzher-paroley-1password-privlek-620-mln-ego-ocenka-vyrosla-bolshe-chem-v-tri-raza-za-polgoda-do-6-8-mlrd?comment=3777217","text":"\u0414\u043b\u044f \u043c\u0435\u043d\u044f Bitwarden \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":392168,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/392168-neo","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/29cebf77-d728-1981-f2eb-fc345426b35e\/","name":"Neo","isVerified":false},"content":{"id":350481,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/350481-menedzher-paroley-1password-privlek-620-mln-ego-ocenka-vyrosla-bolshe-chem-v-tri-raza-za-polgoda-do-6-8-mlrd","title":"\u041c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440 \u043f\u0430\u0440\u043e\u043b\u0435\u0439 1Password \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $620 \u043c\u043b\u043d \u2014 \u0435\u0433\u043e \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0432 \u0442\u0440\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0433\u043e\u0434\u0430, \u0434\u043e $6,8 \u043c\u043b\u0440\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3777218,"subsite_id":645869,"user_id":1018352,"type":"comment_add","id":3777218,"hash":"73fa88abd28f643169ba03fef418a024","date":1642614937,"url":"https:\/\/vc.ru\/opinions\/350126-ochen-smeshnoy-servis-nikogda-ne-ponimal-v-chem-cennost-hh?comment=3777218","text":"\u0425\u0435-\u0445\u0435...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1018352,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1018352-mihail","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/17f7221e-2586-8428-6283-66b4d4b11a38\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b","isVerified":false},"content":{"id":350126,"url":"https:\/\/vc.ru\/opinions\/350126-ochen-smeshnoy-servis-nikogda-ne-ponimal-v-chem-cennost-hh","title":"\u041e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0441\u043c\u0435\u0448\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441: \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b, \u0432 \u0447\u0435\u043c \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c hh"},"isAnonymous":false}]}