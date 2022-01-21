Twitter добавил поддержку NFT-аватаров для пользователей с подпиской Статьи редакции
Функция доступна на устройствах с iOS.
- Пользователи могут привязать к аккаунту криптокошелёк и поставить в качестве изображения профиля NFT из своей коллекции.
- Функция доступна для пользователей приложения на устройствах iOS, которые оформили платную подписку Twitter Blue. Её стоимость — $2,99 в месяц, пока сервис работает только в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
- NFT-аватары будут отображаться в виде шестиугольников, обычные изображения профиля на платформе — круглые. Также можно нажать на изображение и получить информацию о создателе NFT, его описание и другую информацию.
👍🏻 жду не дождусь 😛
Эмейзинг
Под шестиугольник им чисто такой ставить
Бред какой-то
Для ФБ nft-обложки будут?
А резюме для линкедина в нфт когда появятся?
И можно ли в тик-ток вместо видео заливать нфт-гифки?
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