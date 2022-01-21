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Валерия Козлова

Twitter добавил поддержку NFT-аватаров для пользователей с подпиской Статьи редакции

Функция доступна на устройствах с iOS.

  • Пользователи могут привязать к аккаунту криптокошелёк и поставить в качестве изображения профиля NFT из своей коллекции.
  • Функция доступна для пользователей приложения на устройствах iOS, которые оформили платную подписку Twitter Blue. Её стоимость — $2,99 в месяц, пока сервис работает только в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
  • NFT-аватары будут отображаться в виде шестиугольников, обычные изображения профиля на платформе — круглые. Также можно нажать на изображение и получить информацию о создателе NFT, его описание и другую информацию.
Twitter

#новость #twitter #nft

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Alex Shevchenko
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Юрий Карякин

👍🏻 жду не дождусь 😛

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Pavel Zamyatin

Эмейзинг

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A

Под шестиугольник им чисто такой ставить

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Stanislav

Бред какой-то

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Dennis Gerasimov

Для ФБ nft-обложки будут?
А резюме для линкедина в нфт когда появятся?
И можно ли в тик-ток вместо видео заливать нфт-гифки?

ЗЫ: блядь куды мы котимся ((

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