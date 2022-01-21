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Богдан Музыченко

«Яндекс.Маркет» будет давать кешбек за заказы из ПВЗ, чтобы пользователи чаще забирали их сами Статьи редакции

При этом компания планирует увеличить количество ПВЗ в два раза.

  • Получить кешбэк баллами «Плюса» можно с февраля 2022 года — в течение года компания решит, продлевать его или нет. Она распространяется на все товары, кроме лекарств, БАДов, алкоголя, электронных сигарет и табачных стиков, объявил «Яндекс.Маркет».
  • Баллы будут суммироваться с баллами за покупку. Их можно потратить в других сервисах «Яндекса» — «Кинопоиске», «Такси» и других. Так компания хочет мотивировать покупателей чаще забирать покупки из ПВЗ.
  • С 1 февраля владельцы ПВЗ будут зарабатывать до 12% на выдаче заказов покупателям. Чтобы партнерам было проще адаптироваться к новым условиям, первые один-три месяца они смогут работать по самым высоким тарифам в своих регионах.
  • «Яндекс.Маркет» планирует в 2022 году увеличить количество ПВЗ в два раза. На их рекламу компания потратит 270 млн рублей. На июль 2021 года у компании есть 2000 пунктов — 500 из них в Москве.

#новость #яндекс #яндексмаркет

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Полный блик

Уже вижу как VC завален жалобами типа - "Забрал заказ в ПВЗ, прошла неделя, а кэшбек так до сих пор и не начислили" -)

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9
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Nikitinz

Такими темпами до подработки курьером на своём заказе дойдёт - собери заказ на складе, привези себе домой и... получи на€баллы от Яндекса)

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5
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Мурад Муртазалиев

Угу, а потом бан аккаунта "мы заметили подозрительную активность"

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4
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Полный блик

и... получи на€баллы от Яндекса)
 Не забудьте еще с ебалов заплатить проценты. -) Не знаю правда сколько точно. У водителей Яндекс мне подсказывает, что вот так. Ну придумают какой-то тариф. Назовём его тариф "Как для себя". Мы же сами себе будем возить -)

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1
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ilia

Думаю, тут больше будут писать про "ввели кэшбэк - цены повысили на ту же сумму и выше")

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4
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GINRAI

Только для подписчиков Яндекс Плюс! Для остальных цена будет ниже)

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3
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Sergei Timofeyev

Так уже было, когда у яндекса открылась ячейка, а там хрен. Деньги не возвращают. В Приёмной как раз

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0
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Мурад Муртазалиев

Кэшбэк клиент будет оплачивать себе сам, как в такси?

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5
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Полный блик

Только те кто с плюсом -)

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2
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Антон Штадлер

Как будто где-то кэшбек оплачивает не клиент.
Исключение только партнёрские кампании с отдельными продавцами, но это не кэшбек

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Мурад Муртазалиев

Так в Яндексе клиент с плюсом оплачивает больше на сумму кэшбэка, чём клиент без плюса. "Как будто где-то" это не так

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1
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Илья Чирков

Неправда, водитель меньше получает, а общая сумма та же

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Иван Шеметов

Что значит неправда? Давай попробуем поиграть в логику
Стоимость поездки указывается 1000 рублей, у водителя 900 рублей
После поездки у тебя появляются 100 бонусов яндекса, то есть я обменял реальные деньги на виртуальную валюту

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2
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Андрей Васильев

Короч, есть топовая идея. Берёшь, отключаешь плюс от аккаунта и вся твоя 1000 рублей уходит водителю. И ты доволен, что заплатил больше, и водитель доволен, что он получил больше.
Как тебе?

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Иван Шеметов

А без плюса остаётся цена 900, спасибо за идею)))

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Андрей Васильев

Увы, у меня не так. Видите как прекрасно, каждый получает все бонусы. И вы не переплачиваете, и я

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Илья Чирков

Ну так а без плюса водитель бы получил 1000 рублей, и ты бы заплатил 1000. Никакой переплаты у подписчиков плюса нет.

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Вася Пражкин

Традиции Яндекса нельзя нарушать )

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1
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Сергей Милосердов

Хорошая новость, ничего лучше ПВЗ пока не придумали. Правда у Яндекса с ними скудновато во многих регионах. У озона и вб лучше.

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Антон Штадлер

Особенно после того, как они поругались со Сбером и стали закрывать пункты выдачи в 5пост

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ilia

В целом, звучит логично - экономить на курьерах (которых сейчас вроде как нехватка везде), но опять же - а не вырастут ли цены на сумму кэшбэка? + У "Маркета" большие проблемы с логистикой даже при доставке в ПВЗ - и сам "хлебнул", и группы в соц.сетях у них завалены жалобами - нахрен не сдались эти баллы кэшбэка если ждешь посылку неделю и больше и постоянно откладывается доставка. Систему постоматов так и не наладили пока толком...

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1
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Антон Штадлер

У них доставка даже в ПВЗ платная

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ilia

От какой-то суммы (в зависимости от региона и места) бесплатная. Вроде. Была.

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Антон Штадлер

Без понятия от какой бесплатная. В Вологду заказы стали платные в ПВЗ даже выше 1000, а само количество ПВЗ сократилось за счёт исчезновения доставки в 5пост

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Антон Штадлер

Год назад от 500 было бесплатно в 5-ку

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Людмила Вельскова

Цены не должны повысить, если это будет за счёт маркета. Продавцам в таком случае пофиг)

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Jay Green

что бы определить лояльных клиентов (терпил) и задрать им ценник как происходит во всей экосистеме @Яндекс ?

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Миша Магадан

компания хочет увеличить количество заказов, которые пользователи забирают сами.
 хорошая тема, но я сильно напуган доставкой камушков вместо телефона и поэтому не буду

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Александр Привалов

Драгоценных?)))

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Дмитрий Шусов

Таких историй на каждый маркетплейс, а если про авито начать читать, так вообще хочется удалить приложение, но вчера вот свои 200 р за отосланный диск в Нижний я всё же получил ;)

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