«Яндекс.Маркет» будет давать кешбек за заказы из ПВЗ, чтобы пользователи чаще забирали их сами Статьи редакции
При этом компания планирует увеличить количество ПВЗ в два раза.
- Получить кешбэк баллами «Плюса» можно с февраля 2022 года — в течение года компания решит, продлевать его или нет. Она распространяется на все товары, кроме лекарств, БАДов, алкоголя, электронных сигарет и табачных стиков, объявил «Яндекс.Маркет».
- Баллы будут суммироваться с баллами за покупку. Их можно потратить в других сервисах «Яндекса» — «Кинопоиске», «Такси» и других. Так компания хочет мотивировать покупателей чаще забирать покупки из ПВЗ.
- С 1 февраля владельцы ПВЗ будут зарабатывать до 12% на выдаче заказов покупателям. Чтобы партнерам было проще адаптироваться к новым условиям, первые один-три месяца они смогут работать по самым высоким тарифам в своих регионах.
- «Яндекс.Маркет» планирует в 2022 году увеличить количество ПВЗ в два раза. На их рекламу компания потратит 270 млн рублей. На июль 2021 года у компании есть 2000 пунктов — 500 из них в Москве.
Такими темпами до подработки курьером на своём заказе дойдёт - собери заказ на складе, привези себе домой и... получи на€баллы от Яндекса)
Угу, а потом бан аккаунта "мы заметили подозрительную активность"
Думаю, тут больше будут писать про "ввели кэшбэк - цены повысили на ту же сумму и выше")
Только для подписчиков Яндекс Плюс! Для остальных цена будет ниже)
Так уже было, когда у яндекса открылась ячейка, а там хрен. Деньги не возвращают. В Приёмной как раз
Кэшбэк клиент будет оплачивать себе сам, как в такси?
Как будто где-то кэшбек оплачивает не клиент.
Исключение только партнёрские кампании с отдельными продавцами, но это не кэшбек
Так в Яндексе клиент с плюсом оплачивает больше на сумму кэшбэка, чём клиент без плюса. "Как будто где-то" это не так
Неправда, водитель меньше получает, а общая сумма та же
Что значит неправда? Давай попробуем поиграть в логику
Стоимость поездки указывается 1000 рублей, у водителя 900 рублей
После поездки у тебя появляются 100 бонусов яндекса, то есть я обменял реальные деньги на виртуальную валюту
Короч, есть топовая идея. Берёшь, отключаешь плюс от аккаунта и вся твоя 1000 рублей уходит водителю. И ты доволен, что заплатил больше, и водитель доволен, что он получил больше.
Как тебе?
А без плюса остаётся цена 900, спасибо за идею)))
Увы, у меня не так. Видите как прекрасно, каждый получает все бонусы. И вы не переплачиваете, и я
Ну так а без плюса водитель бы получил 1000 рублей, и ты бы заплатил 1000. Никакой переплаты у подписчиков плюса нет.
Традиции Яндекса нельзя нарушать )
Хорошая новость, ничего лучше ПВЗ пока не придумали. Правда у Яндекса с ними скудновато во многих регионах. У озона и вб лучше.
Особенно после того, как они поругались со Сбером и стали закрывать пункты выдачи в 5пост
В целом, звучит логично - экономить на курьерах (которых сейчас вроде как нехватка везде), но опять же - а не вырастут ли цены на сумму кэшбэка? + У "Маркета" большие проблемы с логистикой даже при доставке в ПВЗ - и сам "хлебнул", и группы в соц.сетях у них завалены жалобами - нахрен не сдались эти баллы кэшбэка если ждешь посылку неделю и больше и постоянно откладывается доставка. Систему постоматов так и не наладили пока толком...
У них доставка даже в ПВЗ платная
От какой-то суммы (в зависимости от региона и места) бесплатная. Вроде. Была.
Без понятия от какой бесплатная. В Вологду заказы стали платные в ПВЗ даже выше 1000, а само количество ПВЗ сократилось за счёт исчезновения доставки в 5пост
Год назад от 500 было бесплатно в 5-ку
Цены не должны повысить, если это будет за счёт маркета. Продавцам в таком случае пофиг)
компания хочет увеличить количество заказов, которые пользователи забирают сами.
хорошая тема, но я сильно напуган доставкой камушков вместо телефона и поэтому не буду
Драгоценных?)))
Таких историй на каждый маркетплейс, а если про авито начать читать, так вообще хочется удалить приложение, но вчера вот свои 200 р за отосланный диск в Нижний я всё же получил ;)
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