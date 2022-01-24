Tor обжаловал решение суда о блокировке сайта в России Статьи редакции
Представители сервиса считают, что законы страны не запрещают распространение информации о VPN и анонимайзерах.
- The Tor Project 11 января подала апелляцию на блокировку браузера Tor для российских пользователей в Саратовский областной суд, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные суда. Интересы компании представляют юристы «Роскомсвободы».
- Дело о блокировке рассмотрели без представителей Tor, а такое решение нарушает права владельца ресурса, сообщили представители компании. В «Роскомсвободе» также утверждают, что решение суда нарушает конституционное право на свободное предоставление, получение и распространение информации и защиту тайны частной жизни.
- Tor могут разблокировать, только если сервис ограничит доступ к запрещённым в России сайтам, пояснил изданию руководитель направления «Разрешение споров» «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.
- Пользователи начали жаловаться на недоступность Tor в России с 1 декабря. 8 декабря сайт сервиса заблокировали по решению Саратовского суда от 2017 года. Разработчики рассказали, что Tor ежедневно используют около 300 тысяч человек из России, это 15% от общей аудитории.
- В январе 2022 года блокчейн-платформа TON объявила, что запустит аналог Tor к концу года.
Мне вот что непонятно - почему я должен жить по законам Саратова находясь в Сибири?
Не надо так делать, пусть отзывают.
Это самое лучшее, что могли сделать в РФ с TOR. Сейчас на бумаге у них всё чисто и гладко, всякие даркнеты заблокированы.
А то ведь могут и ноды свои поставить и весь трафик через них лить.
Они уже так лет 7 делают, с добрым утром. Я еще в 2015 слышал новости про фальшивые ноды и узлы тора
С добрым утром, Ваня. Всё спецслужбы свои ноды держат. 😂
Век блокировок!🤦♀️
Я бы вообще сравнивал всё происходящее со сталинскими репрессиями. По большому счёту суть та же - убрать всех неугодных.
И таки смысл в этом может быть, как показывает история.
Справедливости ради отмечу, что в передовых странах запада подобное тоже вполне себе имеет место быть, но не так открыто, а вот масштабы вполне сопоставимы.
Я говорю о недавней ситуации, когда главком ВМС ФРГ вынужден был вдруг захотеть освободить свою должность после слов о России, которые противоречат точке зрения, пропагандируемой западом.
Сталин принял страну с сохой и лопатой, а оставил после себя великую державу с ядерным оружием, победившую в мировой войне.
Я не имею никакого морального права рассуждать о правильности репрессий при таком раскладе.
Остальное - вопрос доверия власти.
И тут вот какая штука - если не доверять своей власти, то лучше не будет точно.
😄 доверие народа к власти должна завоевывать власть, а не наоборот. Да, власть любит свой народ, но своей странною любовью. От того и доверие к ней соответствующее 🤷♀️
мы давно живём не в рыцарские времена, и, повторюсь, власти без разницы, доверяешь ты ей или нет. И чем думать вообще о доверии народа, пусть лучше работают и не обращают на это внимание.
Доверять или нет - выбор каждого. Вот только это всё равно влияет разве что на состояние собственного комфорта.
Поэтому я выбираю доверять, мне так комфортнее. Масштаб, конечно, может мелковат, но для меня есть задачи гораздо важнее, чем бессмысленное выражение недоверия власти.
Что за, пардон, бред, вы несёте?? 🙈
бред - это утверждать, что кто-то должен тебя (часть тебя) завоёвывать. Как будто бы ты - этакая неприступная крепость, но вот придёт ОН... Рыцарь на белом коне...
Только я так и не понимаю, какая связь вообще между словами "доверие" и "завоёвывать".
Ну спасёт тебя рыцарь, покажет, какой он сильный. Ну выйдешь ты за него. А дальше?
А дальше он пойдёт по другим землям спасать других принцесс, а ты останешься в его деревне и будешь растить ваших детей...
Я живу в Казахстане. Так то, НГ у нас начался о%yитeльнo весело как раз по причине о%yитeльнoгo "доверия" к зажравшейся власти.
и чем закончилось?
Массовыми погромами, большими убытками у простых граждан, кто занимался себе спокойно малым бизнесом. И убытками для самого государства. Про "рыцаря" какое-то сравнение у вас не в кассу. Вы не понимаете смысла фразы "завоевать доверие"?... Ну "заработать" доверие. Сделать так, чтобы оно, доверие было. Зачем передергиваете слова на свой лад.
И сколько стоит это доверие, если его можно заработать?
Суть от перемены мест слагаемых не изменится.
Доверие - это постоянный выбор "здесь и сейчас", это не какая-то константа типа булево, значение которой меняется в зависимости от каких-то условий.
В том и дело, что закончилось всё ничем хорошим.
Именно поэтому для себя я выбрал доверять власти.
Потому что иначе моим недоверием могут воспользоваться те, кому это выгодно. И я просто стану пушечным мясом.
Но тут жертвы западных пропагандонов настолько люто минусуют, что у меня складывается впечатление, будто я не имею никакого права на вот такой свой выбор.
А ведь я даже не пытаюсь кого-то в чём-то убедить. Я просто объясняю свою точку зрения.
Как это по-западному.
На мои взгляд, у вас оч однобокая точка зрения. Либо вы сторонник конформизма, не пойму просто. Существует же предел терпению, даже если "доверяешь не доверяя".
И критическое мышление никто не отменял, и провокаторы никогда не дремлют, и пользуются слабостью толпы, это и так должно быть понятно.
Ну и как? Стало лучше?
Вообще, стало "веселее". Теперь главный, закидал народ, в информационном пространстве кучей, в прямом смысле слова - позитивных высказываний, и планами на будущее. Прям чуть ли не "коммунизмом" и справедливостью прёт в его месседжах 😁 вот теперь наблюдаем на сколько процентов из всего этого, осуществится. У нас ясное дело, что это не народный сценарий произошел. Как обычно полит игрища. Но тем не менее сыграли на напряженной соц обстановке, которая, в свою очередь напрямую зависит от доверия к власти. Ну ежу же должно быть понятно, что сытые граждане, не пожелают поднимать свои %опы, и тащить их на площади ради каких то небольших недовольств.
Перестань смотреть телевизор
бред - это утверждать, что кто-то должен тебя (часть тебя) завоёвывать
Конечно, тебя царь не должен завоевывать. Что вообще за бред, это ты для царя должен завоевывать.
Но просто на vc существует некая прослойка людей, которая грезит о каких-то выборах, рейтингах, голосовании. И вроде как, я не уверен, только слышал, когда существуют в стране выборы, то кандидатам приходятся какие-то обещания давать, программу делать. Я, конечно, в это не верю. Выглядит как бред - как можно планировать свою жизнь, когда через 4 года у тебя президент может смениться, прости господи.
существо 15 рублей за комментарий зарабатывает.
“но для меня есть задачи гораздо важнее, чем бессмысленное выражение недоверия власти”
Доказывать что-то в интернете картинкам с никами? 😂
Нормально, тоже таким был лет аж до тридцати. Вырастешь, поймёшь.
да никому я ничего не доказываю, я говорю, что считаю вот так и вот так потому да потому. Я, в конце концов, вроде как тоже, такая вот картинка с ником.
Хватит повторять эти установки культа личности из 30-40ых, ещё в хрущевские времена все это было развеено, а вы все повторяете это как мантру. С какой сохой он принял страну? С сохой страну принял Ленин, а ваш Сталин зачистил поляну и уничтожил все, о чем мечтали Ленин и товарищи. Грязный грузинский диктатор пришел на все готовое, всех неугодных, какими они бы не были талантами сослал в ГУЛАГ. Чуть не проиграл немцам войну, закидал противников трупами, не зря большинство на фронте любили Жукова, а не Сталина. Ильич в мавзолее переворачивается от такого приемничка.
Иногда мне кажется, что труп посреди главной площади до сих пор лежит как напоминание именно что странам, из которых Ленин прибыл в Россию.
Этот "грязный грузинский диктатор" - часть нашей истории всё же, попрошу как-нибудь поуважительнее.
И именно под руководством этого диктатора СССР стал передовой мировой державой в короткий срок.
Быть талантливым - ещё не значит быть полезным как для государства в целом, так и для общества, его населяющем, в частности.
"Чуть не проиграл" - это больше подходит про США во Вьетнаме.
Так и знал,что часть про то, что ваш любимый диктатор уничтожил все идеи по-настоящему великого Ленина, уничтожил всех соратников, кто этих идей придерживался, вы пропустите. Так делают все сталинисты, видимо стыдно, променять коммунизм на диктатуру.
вынужден был вдруг захотеть освободить свою должность после слов о России, которые противоречат точке зрения, пропагандируемой западом.
Это не имеет никакого отношения к репрессиям.
Когда ты подписываешь контракт с фирмой (в особенности, когда ты публичное лицо) ты берешь на себя обязательства, например, не говорить о том, что продукция фирмы - дерьмо.
Это как бы само самой подразумевает.
Существует Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 68/262, существуют заявления стран о непризнании аннексии Крыма законной. В том числе этой позиции придерживается официально и правительство Германии.
А тут выходит какой-то чувак и говорит о событиях, которые не входят в его компетенцию. Тем более говорит не факты, а российскую пропаганду.
Крымский полуостров никуда не уходил от Украины, он все еще является ее частью, однако временно аннексирован рф.
Все прекрасно понимают, что это не он захотел уйти. Его уволили. Отставка в данном случае лишь бонус за его заслуги.
Точно так же как увольняют нахамившего целой группе лиц менеджера. Может быть этот менеджер даже и не хотел никому хамить, просто выразил мнение, что безрукие инвалиды должны сидеть дома, а не шастать по их магазинам. К репрессиям это имеет такое же отношение, как и сова к баяну.
"Когда ты подписываешь контракт с фирмой (в особенности, когда ты публичное лицо) ты берешь на себя обязательства, например, не говорить о том, что продукция фирмы - дерьмо."
А как же свобода слова?
А как же свобода слова?
А что с ней не так? Ты имеешь право сказать, что продукция фирмы - дерьмо. А фирма после этого имеет право более не платить тебе зарплату. Полная свобода.
Супер!)))
И это вместо того, чтобы признать очевидное, как-то стать лучше.
На самом деле очень показательно.
Смешно читать от россиян о свободе слова.
Россия всегда брала лучшее от запада и от востока.
У нас нельзя организовывать вокруг себя тех, кто не доверяет власти, и нельзя идти к таким людям и поддерживать их на улице. По большому счёту даже выражать недоверие не запрещено.
Мне сейчас по-настоящему смешно читать от приверженцев запада про свободу слова.
Свобода слова на западе свободна ровно до тех пор, пока то, что ты говоришь, безразлично всем.
В ином случае - выше есть отличный пример с контрактом.
В России подобный сценарий, конечно, возможен, но всегда можно будет подать в суд, выиграть его, и восстановиться на рабочем месте.
То есть Тором пользуются всего около 2 млн в день? Я думал много больше.
Я вообще перестал им пользоваться, для доступа к неск необходимым сайтам, вполне себе хватает впн расширения в обычный браузер)
Надо было в «Кулагин и партнёры» обращаться. На будущее.
Фонд развития московского транспорта будет поддерживать стартапы, разрабатывающие прорывные технологии.
В Свердловской области сломалась машина «Делимобиля». Поддержка заставила пользователей ждать пять часов на морозе.
Даже несмотря на то, что этот случай укатал мою психику также лихо, как асфальтоукладчик свежее дорожное покрытие, я вспоминаю этот фееричный кейс с улыбкой. И дёргающимся глазом.
Выяснили и рассказываем, как изменился онлайн-спрос на услуги страхования с начала пандемии.
Купить косметику можно в магазинах бренда в Москве, Воронеже, Архангельске, Краснодаре и других городах.
Представители сервиса считают, что законы страны не запрещают распространение информации о VPN и анонимайзерах.
Точка — это про людей. Про сотрудников, которые создают удобный банк для бизнеса. Мы запускаем серию интервью с нашей командой, чтобы рассказать, как у нас всё устроено.
Система использует необычную архитектуру, не похожую на Windows и Linux.