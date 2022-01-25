Сервис Solar Staff запустил выплаты для фрилансеров-физлиц с автоматическим отчислением налога на доход Статьи редакции
Налог будет перечисляться автоматически раз в месяц.
- У Solar Staff теперь есть персональное разъяснение ФНС. На его основании сервис может выплачивать налоги за физлицо при оформлении электронной доверенности, объявила компания.
- Функция расширит возможности физлиц, потому что фрилансеры смогут попробовать себя в разных областях, не меняя налоговый режим, подчеркнул гендиректор Solar Staff Павел Шинкаренко.
- Сейчас НДФЛ за физлиц платит работодатель после оформления, налог удерживается с зарплаты. В некоторых случаях надо заполнить годовую декларацию по форме 3-НДФЛ. Например, при получении дохода от продажи имущества.
- Solar Staff — это основанный Павлом Шинкаренко в 2013 году сервис для автоматизации документооборота и выплат фрилансерам. Кроме физлиц через него могут работать самозанятые и ИП.
- По данным PwC, в 2020 году в России было 14 млн фрилансеров — 20% населения. Из них только 26% оформили статус самозанятого или ИП.
Идея-то хорошая, но вопрос: комиссия сервиса грубо 10%, сами ребята работают на ОСН, то есть +20% к счету. А если заказчик без НДС, то ему просто на 20% дороже выходит? Или я чего-то не понимаю.
Отличный сервис 😂💪 второй год применяю на своих проектах для фрилансеров. Не жаль и отзыв написать.
Не понял, в чем плюсы для фрилансера? Сейчас стал самозанятым (5 минут в приложении банка) и 4 или 6% платишь, тоже за 5 минут в приложении банка. А через Солар 13%, но не сам?
А почему 13 через Солар? Может, те же 4-6?
Не ясно, написано про НДФЛ, который платит работодатель и про 3-НДФЛ. Это 13%. Статья походу информ повод.
Про патент еще не забываем. Может и меньше 4% (и даже 3х) выйти
Про патент забываем - гимор с получением, платить вперед + ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВИДАМ деятельности ради возможной экономии в копейку + онлайн кассы зачастую
Зря вы так. Если работать на американцев за доллары, то будет менее 1% налог
При чем здесь американцы и доллары? А если на китайцев за евро. Если доход под 10М рублей в год, то может и выгоднее патент.
Мишустин одобряет.
С налогом неинтересно.
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Налог будет перечисляться автоматически раз в месяц.
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