Сервис Topics будет определять темы, которые нравятся пользователю, и передавать рекламодателям данные только о них.

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Компания представила Topics — новый сервис для таргетирования рекламы на замену cookies. Тестирование начнётся в конце первого квартала 2022 года, пишет Endgadget. Google соберёт отзывы от партнёров и регулирующих органов перед запуском пробной версии.

Topics заменит технологию FloC. Google признала, что FloC не сильно защищает конфиденциальность пользователей, а людям сложно понимать или контролировать, как собираются данные при помощи этой технологии, пишет Financial Times.

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Сервис будет на основе поисковых запросов Chrome составлять список пяти тем, наиболее интересных пользователю. Для этого Google создаст список из 350 категорий, с которыми будет сравнивать посещенные сайты.

Google

Затем Topics будет выбирать одну тему в неделю и сообщать о ней партнёрам и сайтам. Например, если пользователь посетил много спортивных сайтов, браузер посчитает эту тему главной за неделю и будет показывать рекламу спортивного снаряжения.

Данные будут храниться в течение трёх недель, а затем автоматически удаляться. Пользователи смогут смотреть темы, которые для них определила система, и удалять те, что не нравятся, или полностью отключить сервис.