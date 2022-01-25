Google отказалась от технологии FLoC и представила взамен другой способ таргетирования рекламы Статьи редакции
Сервис Topics будет определять темы, которые нравятся пользователю, и передавать рекламодателям данные только о них.
Компания представила Topics — новый сервис для таргетирования рекламы на замену cookies. Тестирование начнётся в конце первого квартала 2022 года, пишет Endgadget. Google соберёт отзывы от партнёров и регулирующих органов перед запуском пробной версии.
Topics заменит технологию FloC. Google признала, что FloC не сильно защищает конфиденциальность пользователей, а людям сложно понимать или контролировать, как собираются данные при помощи этой технологии, пишет Financial Times.
Сервис будет на основе поисковых запросов Chrome составлять список пяти тем, наиболее интересных пользователю. Для этого Google создаст список из 350 категорий, с которыми будет сравнивать посещенные сайты.
Затем Topics будет выбирать одну тему в неделю и сообщать о ней партнёрам и сайтам. Например, если пользователь посетил много спортивных сайтов, браузер посчитает эту тему главной за неделю и будет показывать рекламу спортивного снаряжения.
Данные будут храниться в течение трёх недель, а затем автоматически удаляться. Пользователи смогут смотреть темы, которые для них определила система, и удалять те, что не нравятся, или полностью отключить сервис.
- В марте 2021 года Google объявила, что прекратит использовать сторонние cookie-файлы, которые отслеживают действия посетителей сайтов для создания рекламных профилей и создала технологию FloC.
- В апреле 2021 года разработчики браузеров отказались от технологии таргетирования Google на замену cookie. По мнению Brave и Vivaldi, FLoC лишь навредит конфиденциальности пользователей «под видом обеспечения этой самой конфиденциальности».
- В июне 2021 года Google отложила блокировку cookies в Chrome до 2023 года из-за необходимости создания новой технологии, а Amazon заблокировала на своих сайтах FLoC — компания посчитала, что система собирает данные о просмотрах и покупках пользователей.
Например, если пользователь посетил много спортивных сайтов, браузер посчитает эту тему главной за неделю и будет показывать рекламу спортивного снаряжения.
Интересно насколько вырастут цены, если после запроса "коньки" за рекламу будут конкурировать все бренды спортивного снаряжения всех подкатегорий. Ну или человек посетил сайты по бытовой технике в поисках холодильника, пора рекламировать ему кондиционер.
Я могу написать в таргете вк ключевое слово "хей порн" и эту реклу будут видеть только те люди, которые гуглили подобное от 1 до 30 дней назад.
Анонимность гомосексуалистов нарушена палучаица
Да и хай с ними...
Пусть примыкают к натуралам 🙂
А они бы и рады, да натуралы будут против)
Я в том смысле, чтобы стать им натуралами.
А не прижаться телом 😂
Правильно
Все равно какой-то костыль. Как мне например понимать что реклама уже показана пользователю и больше не надо.
А как вы это раньше понимали? Ограничение показов на пользователя настраивало дай небо полпроцента "маркетолухов"
Раньше это когда?)
Так значит, Гугл — девочка?!
Сервис Topics будет определять темы, которые нравятся пользователю, и передавать рекламодателям данные только о них.
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