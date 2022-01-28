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Apple добавила в бета-версию iOS 15.4 возможность разблокировать iPhone лицом в маске Статьи редакции

Устройство распознаёт пользователя по особенностям области вокруг глаз.

27 января Apple выпустила iOS 15.4 beta 1 для разработчиков. В новую версию добавили возможность настроить Face ID на распознавание лица в маске, пишет Mac Rumors.

В настройках устройства можно выбрать, использовать Face ID с маской или без неё. Там также можно указать, что вы постоянно носите очки, чтобы распознавание было более точным.

Apple предупреждает, что Face ID «наиболее точен», когда настроен на полное распознавание лица, и не сработает при ношении солнцезащитных очков. По данным 9to5Mac, функция пока доступна только на iPhone 12 и 13.

Brandon Butch @BrandonButch
Well this is new 🤔 (iOS 15.4 Beta 1)
Изображение Mac Rumors

#новость #iphone

1551 просмотров
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Николай Степанов

реально классное обновление, думаю многим будет полезно

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unknown

Проблемы с оплатой телефоном в маске вероятно стимулировали продажи аппл часов

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1
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Denis Kulish

А кто маску не надел, тому не не разблокируют)))!

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5
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unknown

Кто маску не надел, тот про конституцию будет орать на кассира

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3
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Andrey Gordeev

Жизненно.

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0
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Stanislaw Dem'yanov

Самое классное это то, что Apple Pay работает в маске 🔥

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3
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Руслан Гугл

Потом добавят возможность распознавания в противогазе и кандалах?

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–6
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Иной бинокль

области вокруг глаз
 Привет, девачки, с завтрашнего дня макияж не смываем

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Daniel W

есть причина продолжать не высыпаться

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4
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Sergey Arkhipov

Только один вопрос, почему только сейчас??

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1
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Grapsus

А куда им торопится. Денег и так много уже

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1
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Serge Demichev

Ну опять 25, а 11 и XR можно выкинуть?)

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1
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Татьяна

наконец-то, а то я запарилась на кассах постоянно либо снимать маску, либо вводить пароль

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1
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igotosochi

сколько покупок в день делаешь?

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Иной бинокль

Гюльчатай, покажи личико

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Olivia

Выходит разблокирует любой немного похожий на владельца человек?

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Александр Александрович

С чего это вдруг, в некоторых компаниях уже давно стоят турникеты, которые распознают лицо в маске.

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Иной бинокль

а в Samsung есть распознование по радужке.. уже много лет. Работает на ура. В маске тоже

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Zumonn

Странно, у меня подобная функция была на xiaomi redmi note 3 pro 32gb special edition, которым я пользовался еще в 2015 г.
Эпл как обычно, позади планеты всей

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–6
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Яков Наконечный

Дожились

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igotosochi

что там по отпечатку? когда вернут?

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Иной бинокль

Тогда же, когда джек для наушников)))

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Ildar S

2 года не добавляли, реально неудобно было все это время пользоваться вне дома. Не думал раньше, что буду скучать по сканеру отпечатка пальцев на задней стороне. Как-то поздновато сделали, сейчас уже скоро неактуальным будет.

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Владислав

Что только не придумывают, уже кажется есть миллион способов оплаты

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Иной бинокль

Крутая фича.

Мой OnePlus распознает лицо с маской на рту. Если натянуть на нос - перестаёт.
Apple задаёт хороший тренд.

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Alex D

Часы же разблокируют щас айфон даж если в маске, если что.

да для оплаты надо часами тыкать в терминал

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Stanislav Perfilov

И без трёх доз шмурдяка не распознавать

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