Apple добавила в бета-версию iOS 15.4 возможность разблокировать iPhone лицом в маске Статьи редакции
Устройство распознаёт пользователя по особенностям области вокруг глаз.
27 января Apple выпустила iOS 15.4 beta 1 для разработчиков. В новую версию добавили возможность настроить Face ID на распознавание лица в маске, пишет Mac Rumors.
В настройках устройства можно выбрать, использовать Face ID с маской или без неё. Там также можно указать, что вы постоянно носите очки, чтобы распознавание было более точным.
Apple предупреждает, что Face ID «наиболее точен», когда настроен на полное распознавание лица, и не сработает при ношении солнцезащитных очков. По данным 9to5Mac, функция пока доступна только на iPhone 12 и 13.
реально классное обновление, думаю многим будет полезно
Проблемы с оплатой телефоном в маске вероятно стимулировали продажи аппл часов
А кто маску не надел, тому не не разблокируют)))!
Кто маску не надел, тот про конституцию будет орать на кассира
Жизненно.
Самое классное это то, что Apple Pay работает в маске 🔥
Потом добавят возможность распознавания в противогазе и кандалах?
есть причина продолжать не высыпаться
Только один вопрос, почему только сейчас??
А куда им торопится. Денег и так много уже
Ну опять 25, а 11 и XR можно выкинуть?)
наконец-то, а то я запарилась на кассах постоянно либо снимать маску, либо вводить пароль
сколько покупок в день делаешь?
Выходит разблокирует любой немного похожий на владельца человек?
С чего это вдруг, в некоторых компаниях уже давно стоят турникеты, которые распознают лицо в маске.
Странно, у меня подобная функция была на xiaomi redmi note 3 pro 32gb special edition, которым я пользовался еще в 2015 г.
Эпл как обычно, позади планеты всей
Дожились
что там по отпечатку? когда вернут?
2 года не добавляли, реально неудобно было все это время пользоваться вне дома. Не думал раньше, что буду скучать по сканеру отпечатка пальцев на задней стороне. Как-то поздновато сделали, сейчас уже скоро неактуальным будет.
Что только не придумывают, уже кажется есть миллион способов оплаты
Часы же разблокируют щас айфон даж если в маске, если что.
да для оплаты надо часами тыкать в терминал
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И без трёх доз шмурдяка не распознавать
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За 4-6 часов работы в день — около 20 тысяч рублей в месяц.
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