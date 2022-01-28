Сервисы
Маша Цепелева

Сервис для подбора витаминов Vitobox привлёк 107 млн рублей Статьи редакции

Компания потратит деньги на запуск в восьми странах — ОАЭ, Сингапуре, Франции, Германии и других.

  • Vitobox привлёк деньги от инвестиционной компании Standard. Оценка стартапа превысила $14 млн, пишет Inc со ссылкой на представителей компании. Финансовые показатели не раскрывают.
  • Сервис подбирает витаминный комплекс по результатом теста из 50-80 вопросов об образе жизни, болезнях, анализах крови и других, его можно пройти бесплатно.
  • В индивидуальных наборах витамины рассчитаны на 30 дней. Кроме результатов опросника они подбираются в зависимости от целей, например, для борьбы со стрессом, для похудения, для здоровья кожи и других. Стандартный набор из 14 комбинаций витаминов стоит от 3300 рублей.
  • Алгоритм сервиса разрабатывали эндокринологи, диетологи, врачи общей практики, акушеры-гинекологи и другие специалисты.
  • Стартап планирует запустить пилотные проекты в Казахстане, ОАЭ, Сингапуре, Малайзии, Франции, Германии, Испании и Италии в 2022 году. Также привлечённые деньги потратит на новые продукты — подбор спортивного питания, новые наборы витаминов и аминокислот и другое.
  • Vitibox основали в июне 2021 года Владислав Закатов, Александр Вученович и Даниил Хор. По собственным данным, сервисом воспользовались 25 тысяч человек.
  • В марте российский стартап Halsa с наборами витаминов по подписке привлёк $200 тысяч от группы инвесторов.

#новость #здоровье #vitobox

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Artem Kravchenko

Сервис подбирает витаминный комплекс по результатом теста из 50-80 вопросов об образе жизни
Это же обман. Какие нахер тесты на 50-80 вопросов? Как опрос покажет реальное состояние организма? И как можно назначать, да даже не назначать, а рекомендовать витамины без результатов мед.анализа? Бред какой-то.

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Gleb Tyutikov

Там будет приписка: необходима консультация специалиста.

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Сергей Милосердов

С вас 5 тыщ

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Иной бинокль

основали в июне 2021
Подожду через два года реакцию и отзывы первых "посетителей".

Вдруг там дело Теранос живее всех живых

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Иной бинокль

Как искромётно шутит один интересный доктор из ютуба (Утин) - «отличное средство для удорожания вашей мочи.
Он там про L-карнитин это говорит, но можно и на витамины применить по большей части.

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Nikitinz

А что ещё ждать от людей, которым в поликлинике выписывают арбидол и когацел...

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Сергей Милосердов

Theranos 2.0?

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Artour Iskhakov

По мне так полный плагиат французского стартапа, Cuure. Даже с дизайном упаковки не заморачивались. https://cuure.com/?lang=en_gb
Интересно, почему инвесторов не смутило, то-что они работают на одном рынке.

Cuure - Votre Pack de Vitamines Personnalisé…
Recevez chaque mois votre Cuure personnalisée de compléments, recommandée par notre Comité…
cuure.com
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evilnw

Все помешались на этих витаминах и добавках. Не дай бог пропустить дозу из 50 таблеток.

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Артём Фомин

Да, есть вероятность, что из-за большого количества добавленных витаминов в разные продукты у людей только портится здоровье.
Даже приём витаминов должен контролировать врач, так как всё ещё существует гипервитаминоз.

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Gleb Tyutikov

В Америке витамины - золотая жила с огромным объемом. Я могу ошибаться, но действие витаминов, выпускаемых в той или иной форме, как мне кажется, немножко преувеличено, если вообще хоть там какое-то действие есть на организм присутствует.

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Иной бинокль

"если вообще хоть там какое-то действие есть на организм присутствует" - отрицаете важность витаминов в обмене веществ?

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Gleb Tyutikov

Я отрицаю преувеличенную важность синтетических витаминов в тех объемах, в которых их потребление пытаются навязать проводники корпораций рядовым гражданам.
Я искренне полагаю, если у человека есть возможность достаточно качественно питаться и вести здоровый или умеренно здоровый образ жизни, то это скажется на его самочувствии гораздо более плодотворно, нежели прием одних витаминов вкупе со святой верой.
Здесь же мне видится более попытка формирования стабильного спроса на товар без ощутимой пользы для здоровья.
p.s. Витамины это не сильно действующие вещества, и ждать от них сильного эффекта, полагаю, никому не стоит, кроме как их производителям, в плане оттока средств из кармана клиентов.

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Grapsus

Вот тут вы ошибаетесь. Дефицит витаминов в организме может привести к сбою в физиологических реакций и, в свою очередь, стать причиной возникновения заболеваний. Правильное питание и необходимые пищевые добавки отодвигают проявление болезней

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Gleb Tyutikov

Если полагаю, что своевременные полные анализы крови, в т.ч. на гормоны, липидный профиль могут сказать о состоянии здоровья куда больше, чем опросник на витамины).

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Алексей Добров

Мне кажется, совсем неплохо, я бы попробовал сервис, ради интереса)

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Andrey Gordeev

И это на фоне заявлений врачей, что специально витамины принимать не нужно. За исключением витамина Д, который, наоборот, нужно принимать всем в нашей стране.

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Морозов Марк

из за них же портится здоровье

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Dmitry Pushin

официально заявляю, лучший витамин для мужчины это свежий воздух(море, горы, лесочек) и приятной наружности мадемуазель рядом.

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