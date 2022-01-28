Сервис для подбора витаминов Vitobox привлёк 107 млн рублей Статьи редакции
Компания потратит деньги на запуск в восьми странах — ОАЭ, Сингапуре, Франции, Германии и других.
- Vitobox привлёк деньги от инвестиционной компании Standard. Оценка стартапа превысила $14 млн, пишет Inc со ссылкой на представителей компании. Финансовые показатели не раскрывают.
- Сервис подбирает витаминный комплекс по результатом теста из 50-80 вопросов об образе жизни, болезнях, анализах крови и других, его можно пройти бесплатно.
- В индивидуальных наборах витамины рассчитаны на 30 дней. Кроме результатов опросника они подбираются в зависимости от целей, например, для борьбы со стрессом, для похудения, для здоровья кожи и других. Стандартный набор из 14 комбинаций витаминов стоит от 3300 рублей.
- Алгоритм сервиса разрабатывали эндокринологи, диетологи, врачи общей практики, акушеры-гинекологи и другие специалисты.
- Стартап планирует запустить пилотные проекты в Казахстане, ОАЭ, Сингапуре, Малайзии, Франции, Германии, Испании и Италии в 2022 году. Также привлечённые деньги потратит на новые продукты — подбор спортивного питания, новые наборы витаминов и аминокислот и другое.
- Vitibox основали в июне 2021 года Владислав Закатов, Александр Вученович и Даниил Хор. По собственным данным, сервисом воспользовались 25 тысяч человек.
- В марте российский стартап Halsa с наборами витаминов по подписке привлёк $200 тысяч от группы инвесторов.
Сервис подбирает витаминный комплекс по результатом теста из 50-80 вопросов об образе жизни
Это же обман. Какие нахер тесты на 50-80 вопросов? Как опрос покажет реальное состояние организма? И как можно назначать, да даже не назначать, а рекомендовать витамины без результатов мед.анализа? Бред какой-то.
Там будет приписка: необходима консультация специалиста.
С вас 5 тыщ
А что ещё ждать от людей, которым в поликлинике выписывают арбидол и когацел...
Theranos 2.0?
По мне так полный плагиат французского стартапа, Cuure. Даже с дизайном упаковки не заморачивались. https://cuure.com/?lang=en_gb
Интересно, почему инвесторов не смутило, то-что они работают на одном рынке.
Все помешались на этих витаминах и добавках. Не дай бог пропустить дозу из 50 таблеток.
Да, есть вероятность, что из-за большого количества добавленных витаминов в разные продукты у людей только портится здоровье.
Даже приём витаминов должен контролировать врач, так как всё ещё существует гипервитаминоз.
В Америке витамины - золотая жила с огромным объемом. Я могу ошибаться, но действие витаминов, выпускаемых в той или иной форме, как мне кажется, немножко преувеличено, если вообще хоть там какое-то действие есть на организм присутствует.
Я отрицаю преувеличенную важность синтетических витаминов в тех объемах, в которых их потребление пытаются навязать проводники корпораций рядовым гражданам.
Я искренне полагаю, если у человека есть возможность достаточно качественно питаться и вести здоровый или умеренно здоровый образ жизни, то это скажется на его самочувствии гораздо более плодотворно, нежели прием одних витаминов вкупе со святой верой.
Здесь же мне видится более попытка формирования стабильного спроса на товар без ощутимой пользы для здоровья.
p.s. Витамины это не сильно действующие вещества, и ждать от них сильного эффекта, полагаю, никому не стоит, кроме как их производителям, в плане оттока средств из кармана клиентов.
Вот тут вы ошибаетесь. Дефицит витаминов в организме может привести к сбою в физиологических реакций и, в свою очередь, стать причиной возникновения заболеваний. Правильное питание и необходимые пищевые добавки отодвигают проявление болезней
Если полагаю, что своевременные полные анализы крови, в т.ч. на гормоны, липидный профиль могут сказать о состоянии здоровья куда больше, чем опросник на витамины).
Мне кажется, совсем неплохо, я бы попробовал сервис, ради интереса)
И это на фоне заявлений врачей, что специально витамины принимать не нужно. За исключением витамина Д, который, наоборот, нужно принимать всем в нашей стране.
из за них же портится здоровье
официально заявляю, лучший витамин для мужчины это свежий воздух(море, горы, лесочек) и приятной наружности мадемуазель рядом.
Устройство распознаёт пользователя по особенностям области вокруг глаз.
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