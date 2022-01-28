Google разрешит пользователям G Suite перейти на бесплатные аккаунты вместо платного тарифа Статьи редакции
До этого компания предлагала только два варианта — либо подписку на Workspace, либо блокировку учётной записи.
- 20 января Google объявила, что полностью отменит бесплатный тариф G Suite. Пользователи были обязаны выбрать подписку в Google Workspace, либо компания переведёт их самостоятельно, а если владельцы аккаунтов не укажут банковские данные до 1 июля 2022 года — их заблокируют.
- Google обновила страницу поддержки и предложила пользователям третий вариант — перенести функции и данные на бесплатный аккаунт. В нём не будет дополнительных инструментов, а подробнее компания расскажет о нём до 1 июля 2022 года. Для этого нужно зайти на страницу с учётной записи G Suite и заполнить форму.
- G Suite появился в 2006 году, изначально он был бесплатным. В декабре 2012 года Google закрыла бесплатный тариф для новых пользователей, а компании, которые оформили подписку до этого, продолжали пользоваться сервисом как и раньше. В октябре 2020 года компания объединила его с другими приложениями и переименовала в Google Workspace.
- Переходить на подписку Google предлагала пользователям, которые пользовались сервисом до 2012 года, то есть уже больше десяти лет. Компания не ожидала, что это вызовет сильную реакцию у пользователей — например, в треде на HackerNews больше тысячи комментариев на эту тему, пишет TechCrunch.
- Проблемы возникли у пользователей, которые заводили аккаунты много лет назад для личных целей, хранят в них данные, но не хотят переходить на платный тариф или терять свою учётную запись, пишет Ars Technica.
Ничего не понял...
Анкетку нужно заполнить и ждать подробностей - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY9yv4WGCHvOiJN4tgt3SdsunaVBoT_6rN8un9Q4_lzBKGeA/viewform
Спасибо, посмотрю.
Комментарий удален
Суетологи
Откатывай
епт. я что, зря 340 гб фоток выкачивал с Гугл фотос? и зря прям щас закачиваю их в облако Мейл ру?
ИИ Маруси напряг... она рассматривает их.
Да ладно? Неужели нас услышали?
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