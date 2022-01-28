Сервисы
Богдан Музыченко

Google разрешит пользователям G Suite перейти на бесплатные аккаунты вместо платного тарифа Статьи редакции

До этого компания предлагала только два варианта — либо подписку на Workspace, либо блокировку учётной записи.

  • 20 января Google объявила, что полностью отменит бесплатный тариф G Suite. Пользователи были обязаны выбрать подписку в Google Workspace, либо компания переведёт их самостоятельно, а если владельцы аккаунтов не укажут банковские данные до 1 июля 2022 года — их заблокируют.
  • Google обновила страницу поддержки и предложила пользователям третий вариант — перенести функции и данные на бесплатный аккаунт. В нём не будет дополнительных инструментов, а подробнее компания расскажет о нём до 1 июля 2022 года. Для этого нужно зайти на страницу с учётной записи G Suite и заполнить форму.
  • G Suite появился в 2006 году, изначально он был бесплатным. В декабре 2012 года Google закрыла бесплатный тариф для новых пользователей, а компании, которые оформили подписку до этого, продолжали пользоваться сервисом как и раньше. В октябре 2020 года компания объединила его с другими приложениями и переименовала в Google Workspace.
  • Переходить на подписку Google предлагала пользователям, которые пользовались сервисом до 2012 года, то есть уже больше десяти лет. Компания не ожидала, что это вызовет сильную реакцию у пользователей — например, в треде на HackerNews больше тысячи комментариев на эту тему, пишет TechCrunch.
  • Проблемы возникли у пользователей, которые заводили аккаунты много лет назад для личных целей, хранят в них данные, но не хотят переходить на платный тариф или терять свою учётную запись, пишет Ars Technica.

#новость #google

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Евгений Лиленко

Ничего не понял...

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Pavel Ko

Анкетку нужно заполнить и ждать подробностей - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY9yv4WGCHvOiJN4tgt3SdsunaVBoT_6rN8un9Q4_lzBKGeA/viewform

How do you use your G Suite legacy free edition…
We understand that some customers may not use G Suite legacy free edition for business. Please…
docs.google.com
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2
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Евгений Лиленко

Спасибо, посмотрю.

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S. v.S

Суетологи

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Иной бинокль

Бл... я уже перевел все аккаунты на Workspace

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Sergei Timofeyev

Откатывай

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Иной бинокль

А вроде нельзя

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Anton Rodionov

епт. я что, зря 340 гб фоток выкачивал с Гугл фотос? и зря прям щас закачиваю их в облако Мейл ру?

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Sergei Timofeyev

ИИ Маруси напряг... она рассматривает их.

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Pavel Ko

Да ладно? Неужели нас услышали?

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