Сервисы
Богдан Музыченко

Google вернёт бесплатные аккаунты G Suite для компаний меньше 10 человек Статьи редакции

До этого компания предлагала только два варианта — либо подписку на Workspace, либо блокировку учётной записи.

  • 20 января Google объявила, что полностью отменит бесплатный тариф G Suite. Пользователи были обязаны выбрать подписку в Google Workspace, либо компания переведёт их самостоятельно, а если владельцы аккаунтов не укажут банковские данные до 1 июля 2022 года — их заблокируют.
  • Google обновила страницу поддержки и предложила пользователям третий вариант — перенести функции и данные на бесплатный аккаунт. В нём не будет дополнительных инструментов, а подробнее компания расскажет о нём до 1 июля 2022 года.
  • Переход на бесплатный тариф будет доступен доменам с менее чем 10 пользователями, которые используют сервис в личных целях. Для этого нужно зайти на страницу с учётной записи G Suite и заполнить форму.
  • G Suite появился в 2006 году, изначально он был бесплатным. В декабре 2012 года Google закрыла бесплатный тариф для новых пользователей, а компании, которые оформили подписку до этого, продолжали пользоваться сервисом как и раньше. В октябре 2020 года компания объединила его с другими приложениями и переименовала в Google Workspace.
  • Переходить на подписку Google предлагала пользователям, которые пользовались сервисом до 2012 года, то есть уже больше десяти лет. Компания не ожидала, что это вызовет сильную реакцию у пользователей — например, в треде на HackerNews больше тысячи комментариев на эту тему, пишет TechCrunch.
  • Проблемы возникли у пользователей, которые заводили аккаунты много лет назад для личных целей, хранят в них данные, но не хотят переходить на платный тариф или терять свою учётную запись, пишет Ars Technica.

#новость #google

2402 просмотров
12 12 комментариев
12
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
S. v.S

Суетологи

Ответить
4
Развернуть ветку
Иной бинокль

Бл... я уже перевел все аккаунты на Workspace

Ответить
4
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Откатывай

Ответить
0
Развернуть ветку
Иной бинокль

А вроде нельзя

Ответить
0
Развернуть ветку
Anton Rodionov

епт. я что, зря 340 гб фоток выкачивал с Гугл фотос? и зря прям щас закачиваю их в облако Мейл ру?

Ответить
2
Развернуть ветку
Mikhail

Бекапы нужны всегда

Ответить
2
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

ИИ Маруси напряг... она рассматривает их.

Ответить
1
Развернуть ветку
Евгений Лиленко

Ничего не понял...

Ответить
1
Развернуть ветку
Pavel Ko

Анкетку нужно заполнить и ждать подробностей - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY9yv4WGCHvOiJN4tgt3SdsunaVBoT_6rN8un9Q4_lzBKGeA/viewform

How do you use your G Suite legacy free edition…
We understand that some customers may not use G Suite legacy free edition for business. Please…
docs.google.com
Ответить
3
Развернуть ветку
Евгений Лиленко

Спасибо, посмотрю.

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Можно Менять

Спасибо чувак.
Спойлер. там 2 вопроса

1. Как вы используете акк
Family
Business
Both

2. Готовы ли вы там что-то получать от гугла.

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Ko

Да ладно? Неужели нас услышали?

Ответить
1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
Право
Богдан Музыченко
В Петербурге задержали предпринимателя и инициатора бойкота QR-кодов в кафе и магазинах Александра Коновалова Статьи редакции

Коновалова обвиняют в пособничестве по получению взятки.

Обновлено в 15:00. Региональное управление СК по Петербургу заявило, что полиция задержала Александра Коновалова. Ведомство решает вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры наказания.
79 79 комментариев
32
Медиа
Таня Боброва
Скоро выйдут: сериалы про WeWork, Theranos, Uber и Spotify Статьи редакции

Три из них можно будет посмотреть уже весной 2022 года.

IMDb
8 8 комментариев
12
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Крипто
Евгения Евсеева
Минцифры заявило, что запрет криптовалюты приведёт к отъезду ИТ-специалистов из страны Статьи редакции

Ведомство выступило против предложений ЦБ и поддержало Минфин.

104 104 комментария
15
БКС Мир инвестиций
Биржевой стакан в мобильном приложении БКС Мир инвестиций
0 Обсудить
0
Yota
Доходы Yota от роуминга выросли в 1,6 раз

Ковидные ограничения стали испытанием для мобильных операторов, которые недополучили доход от роуминга в 2020 году. В Yota в 2020 году выручка от роуминга сократилась в два раза по сравнению с 2019 годом.

0 Обсудить
5
AliExpress Россия
От техподдержки через переводчик до главного канала продаж

Как изменился «AliExpress Россия»: рассказывают «старички» маркетплейса.

11 11 комментариев
0
Финансы
BitBanker
Я почистил снег перед зданием Центробанка в костюме жабы

Чтобы доказать серьезность своих намерений, я сделал тест-драйв: почистил от снега часть тротуара перед зданием ЦБ, на Неглинной, 12.

88 88 комментариев
62
Право
Валерия Козлова
Microsoft и 35 штатов США поддержали Epic Games в деле против Apple Статьи редакции

Решение по делу вынесли в сентябре 2021 года, но пока оно не вступило в силу — его оспаривают обе компании.

3 3 комментария
10
КРОК
Что посмотреть про ИТ в TikTok? Рассказываем, как снимаются шутки про работу айтишников

Делимся кейсом: как найти свою аудиторию в TikTok и зачем это нужно крупной ИТ-компании.

0 Обсудить
3
Почта России
Самые популярные направления доставки в 2021 году

Мы подвели первые итоги 2021 года и рассказываем, куда россияне чаще всего отправляли и откуда получали посылки и письма в ушедшем году.

0 Обсудить
0
Истории
Мария Овчинникова
Смерти, миллиардные штрафы и поддельное банкротство: история детской присыпки Johnson & Johnson Статьи редакции

Компания годами скрывала, что в продукте есть асбест, который увеличивает риск развития рака. А для того, чтобы не платить миллиардные компенсации пострадавшим, создала «дочку» и объявила её банкротом.

Упаковка присыпки Johnson & Johnson. Источник: wikimedia.org
63 63 комментария
40
Больше статей
null