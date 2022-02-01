В 2013 году компания представила инициативу Internet.org, чтобы обеспечить доступом в интернет миллиарды людей. Всё это привело к обвинениям в поддержке геноцида и нарушении сетевой нейтральности.

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В январе 2022 года The Wall Street Journal сообщило о сбое в работе сервиса Free Basics от Facebook — ранее Internet.org. С его помощью жители развивающихся стран могут бесплатно пользоваться упрощённой версией соцсети и ещё несколькими сайтами через мобильный интернет. При этом прокси-сервер удаляет из них крупные изображения и все видео.

По данным издания, осенью 2021 года из-за ошибки в лентах Free Basics появился визуальный контент, за просмотр которого операторы взимали деньги по объёму трафика — без ведома пользователей. Сбой произошёл в около 20 странах. Жители Пакистана пострадали больше всех: до января они теряли примерно $1,9 млн ежемесячно. В 2019 году интернет в стране в среднем стоил $1,8 за гигабайт.

Meta признала ошибку и заявила, что уже исправила её большую часть: добавила в бесплатную версию Facebook пометку «только текст» и пытается наладить работу уведомлений о доступе к платному контенту. Но это был не первый случай, когда компанию критиковали за работу Free Basics и подобных проектов.

Упрощение доступа к интернету Meta представляла как благотворительную миссию и помощь жителям развивающихся стран. Но СМИ, правительства и общественные организации обвиняют компанию в антиконкурентном поведении и в попытках увеличить свою аудиторию за счёт населения бедных регионов — где слово Facebook уже превратилось в синоним слова «интернет».

Интернет для всех

В августе 2013 года Марк Цукерберг опубликовал в блоге Facebook документ, в котором призвал технологическую индустрию помочь жителям развивающихся стран бесплатно подключиться к интернету. Он назвал возможность использовать базовые онлайн-сервисы таким же правом человека, как доступ к пище или воде.

Мировая экономика сейчас переживает масштабный переходный период. Экономика знаний — это будущее. Подключив всех к сети, мы улучшим не только миллиарды жизней, но и нашу собственную. Мы получим выгоду от идей и производительности, которые новые пользователи привносят в мир. Марк Цукерберг Глава Meta

Тогда же Facebook запустила проект Internet.org с целью обеспечить доступом в интернет 5 млрд человек. Партнёрами компании стали Samsung, Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera и Qualcomm. В 2014 году она запустила одноимённый с проектом сервис для бесплатного доступа к нескольким сайтам, включая Facebook, через Android-приложение и браузер.

По словам Цукерберга, после тестовых запусков Internet.org в Филиппинах и Парагвае использование интернета в странах выросло в полтора раза. В июле 2014 года сервис официально появился в Замбии.

Android-приложение и браузерная версия сервиса Internet.org. Источник: TechCrunch

В список доступных для бесплатного просмотра сайтов вошли Facebook и его Messenger, «Википедия», приложение погоды AccuWeather, энциклопедия «Факты для жизни» от юнисеф, сайт о здоровье матерей MAMA, WRAPP о правах женщин, «Google Поиск» — он позволял увидеть результаты запроса, но переход по ссылкам был уже платным.

В зависимости от региона, к этому набору Facebook могла добавить некоторые местные сервисы: например, в Замбии ими оказались сайты с правительственными сообщениями, информацией о ВИЧ и СПИД от юнисеф и для поиска работы, а также страница провайдера Airtel.

По оценке компании, в октябре 2021 года Free Basics пользовались 300 млн человек по всему миру. А тем временем прирост новых пользователей в Facebook в США и других развитых странах замедлился, особенно среди молодёжи.

Соцсеть растёт в основном за счёт клиентов из бедных, но густонаселённых регионов, которые пользуются Free Basics и аналогами. В мае 2021 года она запланировала увеличить количество пользователей интернета в Азии с примерно 1,6 млн до 16 млн за полтора года, узнало WSJ из внутренних документов.

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За что критиковали бесплатный доступ

В феврале 2015 года Facebook запустила сервис в Индии, список доступных сайтов при этом расширился. Помимо местных, в него добавили BBC News, новостную ленту Reuters с информацией о рынке сельского хозяйства и поисковой сервис Microsoft Bing — компания выбрала его вместо Google, но оставила платный переход по ссылкам.

В том же месяце Quartz заявило, что пользователи в развивающихся странах часто ассоциируют интернет с Facebook — для них существует только эта соцсеть. Впервые это удалось выяснить в результате опросов в Индонезии, позже такую тенденцию исследователи заметили в Африке.

11% индонезийцев, которые заявили, что подключались к Facebook, говорили, что не пользуются интернетом. В Нигерии среди опрошенных таких оказалось около 9%. В среднем в обеих странах так отвечали молодые люди в возрасте 22-25 лет.

В мае BBC написало, что условия работы проекта нарушают принцип сетевой нейтральности. Из международных сервисов, кроме правозащитных и благотворительных, Facebook дал бесплатный доступ только к своим партнёрам — Bing и BBC News. Цукерберг в ответ заявил, что «нет смысла давать весь интернет бесплатно», и владельцы любых сайтов могут подать заявку на добавление в список.

The Register отметило, что компания не только поступила антиконкурентно, но и нарушила право людей на приватность: работа через Internet.org не поддерживала шифрование и доступ к сайтам через HTTPS и SSL. Весь трафик проходил через прокси-серверы и очищался от больших изображений и любых видео.

Так выглядели несколько из сайтов, доступных для бесплатного использования в Индии. Источник: NDTV Gadgets 360

В сентябре Facebook объявила о смене названия сервиса Internet.org на Free Basics и добавила в него поддержку HTTPS. Компания также пообещала улучшить шифрование, но из-за защиты данных она столкнулась с другой проблемой: в декабре 2015 года Free Basics заблокировали в Египте.

По данным Reuters, причиной блокировки стал отказ Facebook предоставить правительству доступ к трафику пользователей. Аналогично поступили власти Индии: после временной блокировки в декабре, в феврале 2016 года они потребовали отключить сервис и его аналоги на территории страны.

Индийские критики проекта Facebook заявили о формировании «несправедливого рынка». По их мнению, компания сама выбирала сайты для бесплатного доступа, «препятствовала инновациям» и затрудняла работу мелким игрокам — владельцам не входящих в её списки сервисов и компаний.

Жители Индии протестовали против запуска Free Basics в стране: они считали, что он нарушает сетевую нейтральность через выбор только нескольких сервисов. Источник: The Guardian

Цукерберг в ответной статье в The Times of India написал, что критики Free Basics не желают предоставить пользователям бесплатный доступ к «базовым интернет-сервисам».

Впрочем, на это у противников проекта Facebook нашёлся ещё один аргумент: компания не действует бескорыстно, она собирает данные о пользователях, чтобы в будущем «монетизировать население Индии» с помощью рекламы.

Страны, в которых работал Free Basics в декабре 2015 года. Источник: CBC News

The Guardian со ссылками на исследователей пишет, что Free Basics на развивающихся рынках фокусируется на контенте и сервисах из США, даёт информацию на непонятной аудитории языке и собирает данные пользователей.

Facebook не знакомит людей с открытым интернетом, где вы можете учиться, узнавать и создавать что-то. Доступ именно к этой маленькой сети превращает пользователя в пассивного потребителя в основном западного корпоративного контента. Это цифровая колонизация. Эллери Биддл агитационный директор Global Voices

The Verge отмечает, что, например, в Пакистане Free Basics доступен только на английском и урду, исключая панджаби, пушту и другие основные языки страны. Отчёт международного сообщества блогеров и активистов Global Voices утверждает, что Facebook по сути работает как интернет-провайдер и собирает данные пользователей.

Отказ от ограничений

Из-за обвинений в антиконкурентном подходе и нарушении сетевой нейтральности в августе 2016 года Facebook в тестовом режиме запустила сервис Express Wi-Fi в Индии. Компания предложила пользователям за небольшую плату подключаться к беспроводным сетям своих партнёров, но не отказалась от поддержки Free Basics.

По оценке компании, Wi-Fi оказался более простым способом подключения к интернету, так как для него не требуется даже SIM-карта — а свободный доступ ко всем сайтам убрал проблему сетевой нейтральности.

Новое решение Facebook одобрил один из критиков Free Basics в Индии, издатель индийского новостного сайта MediaNama Нихил Пахва. Он заявил, что проект будет отличной инициативой, если Facebook опять не решит ограничить количество доступных сайтов.

Лаборатория глобальных медиа-технологий и культур MIT пишет, что после блокировки Free Basics в Индии в 2015 году Facebook стала уделять больше внимания работе с гражданским обществом и неправительственными организациями. Компания привлекает местных специалистов в новых для себя странах и меньше рассказывает о своих филантропических целях.

Тем не менее, в марте 2018 года эксперты ООН по правам человека заявили, что соцсеть могла сыграть «определённую роль в разжигании ненависти» во время кризиса беженцев рохинджа в Мьянме в 2017 году. The Guardian пишет, что компания несколько месяцев не обращала внимание на рост сообщений, подстрекающих к насилию и геноциду в стране, где Facebook многие считали «единственной точкой для входа в интернет» и источником новостей.

В результате кризиса из Мьянмы в Бангладеш переехали около 700 тысяч человек. Источник: The Guardian

Facebook в ответ заявила, что наращивает усилия по удалению контента, разжигающего ненависть, и блокировке пользователей, которые неоднократно нарушают политику компании. В 2018 году компания также отключила в Мьянме Free Basics — несмотря на то, что количество пользователей Facebook в стране с 2014 года выросло с 2 до 30 млн.

Компания медленно реагирует на возникающие проблемы и рассматривает их как «издержки ведения бизнеса», заявил бывший вице-президент Facebook Брайан Боланд — он курировал партнёрские отношения компании с интернет-провайдерами в Африке и Азии.

В мае 2020 года Facebook запустила сервис Discover. Компания предложила пользователям бесплатно просматривать любые сайты, но с ограниченным трафиком, лимит на который устанавливают операторы-партнёры Facebook. Как и в случае с Free Basics, весь трафик в Discover проходит через прокси-сервера, которые удаляют с сайтов видео и аудио, а также некоторые изображения.

В июне 2021 года издание Rest of World сообщило, что в августе сервис удалял 65% изображений на большинстве сайтов, но практически не делал этого в Facebook и Instagram. Компания объяснила это технической ошибкой и заявила, что уже исправила её.

Критики отмечают, что ограничения Discover делают невозможной работу некоторых онлайн-магазинов и отображение капчи, а из-за отсутствия отдельных изображений возникает риск распространения дезинформации. Кроме того, для рекомендации сайтов сервис использует данные компании веб-аналитики SimilarWeb — в её рейтинге в подавляющем большинстве оказались сайты из США.

В списке популярных сайтов на Филипинах почти все сайты, кроме Kissasian, относились к американским сервисам. Источник: Rest of World