«Сбер» закрыл платформу для инвестиций в малый бизнес «СберКредо» Статьи редакции
Компания приостановила её работу в ноябре 2020 года.
- Проект был удалён из реестра ЦБ по заявлению компании 27 декабря 2021 года, пишет «Коммерсантъ».
- В «Сбере» пояснили изданию, что банк изучил рыночную ситуацию и не планирует возобновлять работу платформы.
- Все инвесторы, зарегистрированные на платформе, смогли в полном объеме вывести средства на свои банковские счета. Срок возврата всех выданных через платформу «СберКредо» займов истек, сообщила компания.
- Инвестиции в площадку могли составить 75 млн рублей и они не окупились, считает член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Колесников.
- В октябре 2019 года «Сбер» начал тестирование инвестиционной платформы «СберКредо» — через неё малый и микробизнес, которому отказывали в кредитах, мог получить до 800 тысяч рублей от инвесторов. В декабре компания официально запустила проект.
- В ноябре 2020 года компания приостановила работу платформы. Тогда «Сбер» заявил, что уже зарегистрированные инвесторы смогут вывести деньги с платформы. Компания также продолжила обслуживать действующие займы, но закрыла регистрацию для новых пользователей.
Ждем, когда Сбер закроет все проекты своей недоэкосистемы и переименуется снова в Сбербанк.
Amazing по-русски, так сказать.
В Сберкассу
Правильно: аптеки, еда и производство ТВ-приставок интересней для банка)
Ох уж эти инвестиции © в "малый бизнес"
Целых 800 тысяч рублёв!
Ещё немного у друзей занять и на пиццерию хватит
Умеря Максим - да и хуй с ним.
Теперь откроют новый сервис для инвестиций в маааа-ааа-хонький бизнес?
СберКладбище
любят наши ̶г̶о̶с̶у̶д̶а̶р̶с̶т̶в̶е̶н̶н̶ы̶е̶ ̶я̶к̶о̶б̶ы̶ ̶ч̶а̶с̶т̶н̶ы̶е̶ банки играть в конкуренцию.
Сбер в своём репертуаре. Вообще было странно, когда слон в очередной раз полез в посудную лавку, заявившись с этой платформой. На моей памяти, все время лагала. Интересно, остальные части экосистемы тоже со временем будут также жухнуть и отлетать?
Скорее всего остальные тоже исчезнут со временем. Это не для России. Количество просрочек зашкаливает, а так называемые "бизнесмены" и их ИП возвращать долги не особо горят. Суды как это принято в России длятся годами. По решениям суда выплаты будут десятилетия.
насколько я помню, пару месяцев назад про это уже говорили. Так что нового тут особо ничего нет
Сумма сделки может составить около 1,5 млрд рублей.
В этой статье разберем быстрые ответы и отзывы, а в следующих — остальные изменения.
Компания приостановила её работу в ноябре 2020 года.
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