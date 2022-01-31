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Валерия Козлова

«Сбер» закрыл платформу для инвестиций в малый бизнес «СберКредо» Статьи редакции

Компания приостановила её работу в ноябре 2020 года.

  • Проект был удалён из реестра ЦБ по заявлению компании 27 декабря 2021 года, пишет «Коммерсантъ».
  • В «Сбере» пояснили изданию, что банк изучил рыночную ситуацию и не планирует возобновлять работу платформы.
  • Все инвесторы, зарегистрированные на платформе, смогли в полном объеме вывести средства на свои банковские счета. Срок возврата всех выданных через платформу «СберКредо» займов истек, сообщила компания.
  • Инвестиции в площадку могли составить 75 млн рублей и они не окупились, считает член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Колесников.
  • В октябре 2019 года «Сбер» начал тестирование инвестиционной платформы «СберКредо» — через неё малый и микробизнес, которому отказывали в кредитах, мог получить до 800 тысяч рублей от инвесторов. В декабре компания официально запустила проект.
  • В ноябре 2020 года компания приостановила работу платформы. Тогда «Сбер» заявил, что уже зарегистрированные инвесторы смогут вывести деньги с платформы. Компания также продолжила обслуживать действующие займы, но закрыла регистрацию для новых пользователей.

#новость #сбер #сберкредо

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Сидор

Ждем, когда Сбер закроет все проекты своей недоэкосистемы и переименуется снова в Сбербанк.
Amazing по-русски, так сказать.

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7
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Иван Дэвидсон

В Сберкассу

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Roman Krasovskiy

Правильно: аптеки, еда и производство ТВ-приставок интересней для банка)

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5
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Илья Шишкунов

Ох уж эти инвестиции © в "малый бизнес"

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Илья Шишкунов

Целых 800 тысяч рублёв!

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Игорь Протасов

Ещё немного у друзей занять и на пиццерию хватит

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Семен Переделкин

Умеря Максим - да и хуй с ним.

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Я никто и звать меня никак

Теперь откроют новый сервис для инвестиций в маааа-ааа-хонький бизнес?

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R-Globus

СберКладбище

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Митя Мурасов

любят наши ̶г̶о̶с̶у̶д̶а̶р̶с̶т̶в̶е̶н̶н̶ы̶е̶ ̶я̶к̶о̶б̶ы̶ ̶ч̶а̶с̶т̶н̶ы̶е̶ банки играть в конкуренцию.

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Игорь Чернов

Сбер в своём репертуаре. Вообще было странно, когда слон в очередной раз полез в посудную лавку, заявившись с этой платформой. На моей памяти, все время лагала. Интересно, остальные части экосистемы тоже со временем будут также жухнуть и отлетать?

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Andrey Balandin

Скорее всего остальные тоже исчезнут со временем. Это не для России. Количество просрочек зашкаливает, а так называемые "бизнесмены" и их ИП возвращать долги не особо горят. Суды как это принято в России длятся годами. По решениям суда выплаты будут десятилетия.

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Дмитрий Коннов

насколько я помню, пару месяцев назад про это уже говорили. Так что нового тут особо ничего нет

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«Сбер» закрыл платформу для инвестиций в малый бизнес «СберКредо» Статьи редакции

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