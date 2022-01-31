Я мечтал читать больше и создал лучшее приложение для скорочтения

Мы все вынуждены каждый день читать. Статьи, блог-посты, сообщения и почта - все это попадает в наш разум через чтение. Даже несмотря на ощущение, что чтение умирает – оно остается быть неотъемлемым способом познания.