«Ростелеком» договорился о покупке облачного игрового сервиса GFN — «Ъ» Статьи редакции
Сумма сделки может составить около 1,5 млрд рублей.
- Для сделки будет проведена допэмиссия долей ООО «Регион Эстейт» (юрлица GFN), её оплатит новый участник, пишет «Ъ» со ссылкой на данные финансового аудита холдинга SFI, куда входит игровой сервис. Два близких к сделке источника подтвердили, что новым участником будет «Ростелеком». Его доля составит 51%, SFI — 25%, исполнительного директора сервиса Павла Троицкого — 24%.
- Деньги позволят GFN погасить часть займов на покупку новых серверов и выход на зарубежные рынки, говорят источники. Вся компания может стоить около 3 млрд рублей, вложения «Ростелекома» могут составить 1,5 млрд рублей, оценил основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев.
- «Ростелеком» планирует стать лидером облачного гейминга в России — GFN занимает большую часть этого рынка, считает основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев.
- Представитель SFI подтвердил изданию переговоры, не назвал партнёра, но добавил, что после сделки «сохранит крупную долю GFN и продолжит работать над проектом вместе с новым инвестором и менеджментом». «Ростелеком» отказался от комментариев.
- Группа «Самфар» (предыдущее название SFI) запустила GFN в 2019 году. Сервис работает на серверах и технологии Nvidia. В 2020 году выручка составила 177 млн рублей, убыток — 382 млн рублей, приводит данные издание.
- Убытки GFN связаны со сложной бизнес-моделью, считает основатель Playkey Виталий Стародубов. Пользователи получают большую часть функций бесплатно, а безлимит за 999 рублей — нерентабельный, оценил эксперт. После сделки GFN повысит тарифы, считает Стародубов.
Всё, к чему прикасается Ростелеком, лучше точно не становится.
Переложили с одного кошелька в другой.
Если живёте в СПб, то подключайтесь к финским серверам нормального сервиса GeForce now, не спонструйте банду Ростелекома
Финская банда недостойна русских денег
Я не понял они выкупают российский филиал GFN? Или вообще GFN был российским но с правами на бренд и технологиями Nvidia?
Второе
Объясните как эта хрень работает? Для нормальной игры нужен крайне низкий пинг и высокая скорость интернета для прогрузки графики, чего очень сложно добиться.
Особенно сложно добиться, если у тебя подключен Ростелеком🤣🤣🤣
Пинг не чувствуется. А для нормальной игры нужна ее столько высокая скорость, сколько стабильность соединения.
Всё легко, объяснять долго, можешь приехать в Европу и попробовать на местном телекоме, всё работает прекрасно - сам тестировал недавно новую подписку с мощностью 3080, ни задержек, ни проблем с графикой нет, мощности стоят всего 12-15 евро в месяц, что радует
Скорость от 100 Мбит стабильных по проводу только, у меня 500 Мбит, гигабитник стоит на пяток евро (25 злотых) дороже
Эх, были прекрасные времена до GFN.ru. Я реально shield использовал, как игровую приставку и за 400р в месяц комфортно играл. Как появился GFN, то shield превратился в тыкву, т.к. дорого, и не могу себе позволить ждать часами место. А у них еще это и нерентабельно. Очень странная ситуация, премиум в других странах всегда стоил почти в два раза дешевле и при этом очереди всегда отсутствовали.
Сумма сделки может составить около 1,5 млрд рублей.
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