Apple разрешит публиковать в App Store приложения с доступом только по ссылке Статьи редакции
Они не будут отображаться в поиске и рекомендациях.
- В App Store можно будет добавить новые приложения с доступом только по ссылке или поменять статус уже загруженных. Например, если они создавались для отдельных мероприятий и организаций.
- Для доступа по ссылке нельзя будет загрузить бета-версии и предрелизы.
- Программы не будут отображаться в поиске и рекомендациях магазина приложений, а скачать их можно будет по ссылке в App Store и через Apple Business Manager и Apple School Manager.
- Чтобы сделать приложение «скрытым», надо подать заявку через Apple Developer. После одобрения запроса, разработчик получит ссылку, ведущую на страницу для скачивания. Если приложение уже было доступно в App Store, то ссылка останется прежней.
Ждём кинопаб
Ждем когда на технику епл можно будет по человечески загружать .ipa (как .apk на андроид) из сторонних источников, все наши проблемы будут решены :D
Для разработчиков все проблемы только начнутся.
App Store утратит лидерство по выручке и станет Google Play.
Да, будет прикольно, но сейчас действительно безопаснее. Криворуким людям сложно сделать что-то не так.
Если его пропустят
А уровень модерации разве изменится в случае публикации по ссылке? 🤔
Не могу знать этого. Вряд ли. Хотя чем не шутит apple. Если для моей организации, то тут можно обыграть много что.
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