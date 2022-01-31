Сервисы
Валерия Козлова

Apple разрешит публиковать в App Store приложения с доступом только по ссылке Статьи редакции

Они не будут отображаться в поиске и рекомендациях.

  • В App Store можно будет добавить новые приложения с доступом только по ссылке или поменять статус уже загруженных. Например, если они создавались для отдельных мероприятий и организаций.
  • Для доступа по ссылке нельзя будет загрузить бета-версии и предрелизы.
  • Программы не будут отображаться в поиске и рекомендациях магазина приложений, а скачать их можно будет по ссылке в App Store и через Apple Business Manager и Apple School Manager.
  • Чтобы сделать приложение «скрытым», надо подать заявку через Apple Developer. После одобрения запроса, разработчик получит ссылку, ведущую на страницу для скачивания. Если приложение уже было доступно в App Store, то ссылка останется прежней.

#новость #apple

1323 просмотров
7 7 комментариев
10
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Alice

Ждём кинопаб

Ответить
3
Развернуть ветку
Kirill Vtorushin

Ждем когда на технику епл можно будет по человечески загружать .ipa (как .apk на андроид) из сторонних источников, все наши проблемы будут решены :D

Ответить
0
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Для разработчиков все проблемы только начнутся.

App Store утратит лидерство по выручке и станет Google Play.

Ответить
2
Развернуть ветку
Alice

Да, будет прикольно, но сейчас действительно безопаснее. Криворуким людям сложно сделать что-то не так.

Ответить
1
Развернуть ветку
Alice

Если его пропустят

Ответить
0
Развернуть ветку
PCT URL

А уровень модерации разве изменится в случае публикации по ссылке? 🤔

Ответить
0
Развернуть ветку
Alice

Не могу знать этого. Вряд ли. Хотя чем не шутит apple. Если для моей организации, то тут можно обыграть много что.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
Сервисы
Тинькофф
Новое в приложении «Тинькофф Бизнеса»: темная тема, проверка контрагентов и еще дюжина фишек

В 2021 году приложение «Тинькофф Бизнеса» стало еще удобнее. Рассказываем, какие полезные фишки, о которых просили пользователи, удалось реализовать.

2 2 комментария
6
Истории
Мари Губиева
Музыкальная революция на Уолл-стрит: в 90-х Дэвид Боуи выпустил облигации, основал провайдера и открыл виртуальный банк Статьи редакции

Исполнитель был одним из первых в индустрии, кто осознал важность продвижения музыки через интернет. Ещё до появления Twitter он создал форум, чтобы переписываться с фанатами, и даже построил свою вселенную BowieWorld — задолго до Meta.

Источник: Pitchfork
4 4 комментария
10
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Образование
Маша Цепелева
«Яндекс» и МФТИ запустят в вузе факультет программной инженерии Статьи редакции

Обучение — четыре года, будет 36 бюджетных мест.

2 2 комментария
9
Сервисы
Валерия Козлова
Apple разрешит публиковать в App Store приложения с доступом только по ссылке Статьи редакции

Они не будут отображаться в поиске и рекомендациях.

7 7 комментариев
10
Yota
Доходы Yota от роуминга выросли в 1,6 раз

Ковидные ограничения стали испытанием для мобильных операторов, которые недополучили доход от роуминга в 2020 году. В Yota в 2020 году выручка от роуминга сократилась в два раза по сравнению с 2019 годом.

2 2 комментария
5
Маркетинг
Daniil Daniil
Кейс.Таргет.Стоматология.754 заявки в стоматологию при помощи таргетированной рекламы в Instagram

Кейс: 754 заявки в стоматологию за месяц, при помощи таргетированной рекламы в Instagram

0 Обсудить
2
Veles.finance
Просмотр сетки ордеров
0 Обсудить
–1
Сервисы
Маша Цепелева
«Ростелеком» договорился о покупке российского облачного игрового сервиса GFN — «Ъ» Статьи редакции

Сумма сделки может составить около 1,5 млрд рублей.

28 28 комментариев
6
Личный опыт
Julia Komissarova
О стартапе после 45
67 67 комментариев
96
NTA
С днём рождения, NTA!
0 Обсудить
1
Точка
Исследование: как бизнес преодолел кризис в 2021 году, часть вторая

Мы изучили открытые данные ЕГРЮЛ и выяснили, какие бизнесы чаще всего регистрировались в 2021 году, а какие — ликвидировались. При этом, в 2021 году мы впервые с 2018 года наблюдали рост числа действующих компаний.

0 Обсудить
0
Больше статей
null