Avito подключила идентификацию пользователей через Госуслуги Статьи редакции
Это не обязательное условие, у верифицированных пользователей появится специальная отметка.
- Верификация аккаунта поможет определить, что на площадке реальный человек. Пока функция доступна только в приложении на iOS, позже появится и на Android.
- Чтобы верифицировать аккаунт на Avito надо скачать приложение «Госключ» и зарегистрироваться в нём. Это нужно для проверки аккаунта на «Госуслугах».
- В течение суток в профиле на Avito появится отметка «Есть профиль на Госуслугах». Верификация — не обязательное условие для работы на платформе, а «дополнительная возможность увеличить безопасность сделок», сказали в компании.
- В ноябре 2021 года «Авто.ру» первым подключил идентификацию пользователей через Госуслуги, после — HeadHunter и «Циан».
- Впервые Минцифры предложило сайтам объявлений подключить идентификацию через Госуслуги в июле 2020 года. В пилотном проекте участвует 10 компаний.
Нет, спасибо
Вам теперь будет сложнее обманывать пользователей или почему?
У меня абсолютно честный профиль, но в эту контору ещё и госуслуги привязывать, это такое себе решение. В первую очередь с точки зрения безопасности
А что простите им дает ваша привязка с точки зрения безопасности? 😀
На рынке так же: "всё по честному, зуб даю".
В профиле есть отзывы это раз.
Второе - аккаунты от госуслуг по 50р продаются... Так что хрень это
Если честно, то бесят постоянные попытки кидка с обеих сторон по всем известным схемам.
Тем кто обманывает пользователей это вообще не помешает. А вот обычным юзерам это ошейник на шею.
Написано ж "не обязательное условие". Если выбирать между верифицированным пользователем или анонимным ноунеймом, то кого вы выберите для сделки?
аккаунты продаются. если в промышленных масштабах заниматься разводом, то не проблема их купить. а вот подвести юзера к "плоти нолог" станет проще. поправьте меня если я не прав
Что плохого в соблюдении законодательства страны в которой живешь? Сначала говорим "а вот как в европах и америках всё цивилизовано", а потом параллельно "не будем налоги платить", "плевать на законы" и т.п.
во-первых я за Европу никогда не топил, мне нравится в России. во-вторых с белой зп плачу достаточно налогов.
в-третьих я не вижу оснований платить налог за товар который вырос в цене из-за гиперинфляции.
на законы не плевать, но конкретно в данном случае гос-во просто собирает деньги из воздуха.
Дмитрий, во первых, за продажу Б/У вещи налог не взимается.
Во вторых, никто про налоги не говорит и даже не думает в данном случае.
В третих, это глупая затея, искать уклонистов от налога таким образом.
Зачем рофлишь?
Нет, теперь НФС может легко попросить оплатить налоги с каждой продажи и дополнительно опоатить штраф за то что ведётся предпринимательская деятельность без регистрации в качестве ИП или самозанятого.
Если вы этим занимаетесь в больших объемах и не платите налогов, то да, надо и штрафовать и сажать.
Потому что через пару лет придет письмо из налоговой с просьбой оплатить налоги со всех проданных вещей.
Продал старый шкаф, а налог не заплатил?🤬
Налог с продажи Б/У вещей не взимается.
Пока не взимается
Если только продали не в плюс или не ранее трех лет. А так - доход.
А где гарантия что не сольют данные?
Слышь ты чо такой выебистый (с) пресс служба Авито
И в чем же я выебистый то? то что вопрос задал?
Извините, ваша учётная запись заблокирована просто потому что (с) уже техподдержка Авито
/r/woosh
надо спеку апи смотреть, что там доступно наружу
Там скорее гарантия, что сольют.
Что за приложение «Госключ»? Почему нельзя пройти идентификацию через стандартную веб-форму Госуслуг? @Авито
Для создания сертификата усиленной цифровой подписи? И у меня возник вопрос, какое отношение это имеет к теме статьи.
Жду, придут ли с восторженными сообщениями те, кто раньше страдал: «Не хочу фото водительского выкладывать, хочу через госуслуги»
Барахолка, идентификация пользователей через Госуслуги) акции дропов на Авито растут в цене при наличии аккаунта на госуслугах)
зачем этот госключ? неужели нельзя напрямую авторизоваться на гос. услугах и подтвердить?
Впервые вижу это приложение, всегда напрямую было...
Хотелось бы верить в доп защиту, но лишнее звено - проще утащить данные
Это немного лучше, чем выкладывать фото с паспортом и снимать видео, как на Яндексе
ХАНА МОШЕННИКАМ !
А что, продаются аккаунты гос услуг ?
А потом налог плОти с продажи
А что они из разрешений просят при авторизации на госуслугах? Если чисто почту-телефон, ещё куда ни шло, если прям данные документов - то вообще лесом.
Ждём суды заваленные заявлениями о махинациях через госуслуги.
А если захотите потом отозвать цифровую подпись, поедете физически писать заявление в УЦ.
Через госуслуги легко и до других сервисов добраться. Там и росреестр недалеко. Просто, бомжей станет чуть больше.
Авито блокирует реальных пользователей даже с паспортными данными, так что никто не даёт гарантии не блокировки с госуслугами.
Зачем скачивать приложение для создания сертификата усиленной цифровой подписи? И какое отношение это имеет к идентификации через госуслуги? @Авито
аккаунт госуслуг 2500, оптом дешевле
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