Сбербанк требует прийти в отделение с Covid и просит родственников по телефону продиктовать мои паспортные данные

Сотрудники Сбербанк предлагают с covid отправиться в отделение банка и требуют гарантий, что я это сделаю. Звонят по номерам, которых у них просто быть не может, а на официальной линии сообщают, что это мошенники. Хочу разобраться в этом детективе и задать вопросы Сбербанку.