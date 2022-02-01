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Маша Цепелева

Avito подключила идентификацию пользователей через Госуслуги Статьи редакции

Это не обязательное условие, у верифицированных пользователей появится специальная отметка.

  • Верификация аккаунта поможет определить, что на площадке реальный человек. Пока функция доступна только в приложении на iOS, позже появится и на Android.
  • Чтобы верифицировать аккаунт на Avito надо скачать приложение «Госключ» и зарегистрироваться в нём. Это нужно для проверки аккаунта на «Госуслугах».
  • В течение суток в профиле на Avito появится отметка «Есть профиль на Госуслугах». Верификация — не обязательное условие для работы на платформе, а «дополнительная возможность увеличить безопасность сделок», сказали в компании.
  • В ноябре 2021 года «Авто.ру» первым подключил идентификацию пользователей через Госуслуги, после — HeadHunter и «Циан».
  • Впервые Минцифры предложило сайтам объявлений подключить идентификацию через Госуслуги в июле 2020 года. В пилотном проекте участвует 10 компаний.

#новость #авито

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Александр Соколов

Нет, спасибо

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15
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Денис Боенсков

Вам теперь будет сложнее обманывать пользователей или почему?

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13
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Александр Соколов

У меня абсолютно честный профиль, но в эту контору ещё и госуслуги привязывать, это такое себе решение. В первую очередь с точки зрения безопасности

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9
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Алексей Никитенко

А что простите им дает ваша привязка с точки зрения безопасности? 😀

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1
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Важный мангал

Согласен АВИТО хоть и самый большой и главный рыночек, но все равно весь какой-то рваный и драный продукт.

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0
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Денис Боенсков

На рынке так же: "всё по честному, зуб даю".

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0
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Александр Соколов

В профиле есть отзывы это раз.
Второе - аккаунты от госуслуг по 50р продаются... Так что хрень это

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0
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Важный мангал

Самое страшное, что ты это серьезно спрашиваешь, не шутишь.

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5
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Денис Боенсков

Если честно, то бесят постоянные попытки кидка с обеих сторон по всем известным схемам.

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2
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Илитный Иксперт

Тем кто обманывает пользователей это вообще не помешает. А вот обычным юзерам это ошейник на шею.

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2
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Денис Боенсков

Написано ж "не обязательное условие". Если выбирать между верифицированным пользователем или анонимным ноунеймом, то кого вы выберите для сделки?

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3
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Dmitry Pushin

аккаунты продаются. если в промышленных масштабах заниматься разводом, то не проблема их купить. а вот подвести юзера к "плоти нолог" станет проще. поправьте меня если я не прав

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4
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Денис Боенсков

Что плохого в соблюдении законодательства страны в которой живешь? Сначала говорим "а вот как в европах и америках всё цивилизовано", а потом параллельно "не будем налоги платить", "плевать на законы" и т.п.

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–1
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Dmitry Pushin

во-первых я за Европу никогда не топил, мне нравится в России. во-вторых с белой зп плачу достаточно налогов.
в-третьих я не вижу оснований платить налог за товар который вырос в цене из-за гиперинфляции.
на законы не плевать, но конкретно в данном случае гос-во просто собирает деньги из воздуха.

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1
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Илья Зеленчук

Дмитрий, во первых, за продажу Б/У вещи налог не взимается.

Во вторых, никто про налоги не говорит и даже не думает в данном случае.

В третих, это глупая затея, искать уклонистов от налога таким образом.

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1
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Илитный Иксперт

Зачем рофлишь?

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Артем Ляховец

Нет, теперь НФС может легко попросить оплатить налоги с каждой продажи и дополнительно опоатить штраф за то что ведётся предпринимательская деятельность без регистрации в качестве ИП или самозанятого.

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1
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Денис Боенсков

Если вы этим занимаетесь в больших объемах и не платите налогов, то да, надо и штрафовать и сажать.

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1
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Kizitron3000

Потому что через пару лет придет письмо из налоговой с просьбой оплатить налоги со всех проданных вещей.

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0
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Artem Quak

Продал старый шкаф, а налог не заплатил?🤬

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4
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Илья Зеленчук

Налог с продажи Б/У вещей не взимается.

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0
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Наталья Смирнова

Пока не взимается

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3
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Важный мангал

Если продавать дешевле или продавать дороже с наценкой и прибылью?

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0
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Sergey Klochko

Если только продали не в плюс или не ранее трех лет. А так - доход.

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0
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Sanya Skripnik

А где гарантия что не сольют данные?

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0
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Евгений Кузовкин

Слышь ты чо такой выебистый (с) пресс служба Авито

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12
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Sanya Skripnik

И в чем же я выебистый то? то что вопрос задал?

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0
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Евгений Кузовкин

Извините, ваша учётная запись заблокирована просто потому что (с) уже техподдержка Авито

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5
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Andre Macareno

/r/woosh

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0
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Dmitry Pushin

надо спеку апи смотреть, что там доступно наружу

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1
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Ира Виниченко

Там скорее гарантия, что сольют.

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1
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Максим Ростокин

Что за приложение «Госключ»? Почему нельзя пройти идентификацию через стандартную веб-форму Госуслуг? @Авито

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4
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Александр Ненадо

Для создания сертификата усиленной цифровой подписи? И у меня возник вопрос, какое отношение это имеет к теме статьи.

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0
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Ivan Susanin

Жду, придут ли с восторженными сообщениями те, кто раньше страдал: «Не хочу фото водительского выкладывать, хочу через госуслуги»

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3
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Мурад Муртазалиев

Барахолка, идентификация пользователей через Госуслуги) акции дропов на Авито растут в цене при наличии аккаунта на госуслугах)

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3
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Никита

зачем этот госключ? неужели нельзя напрямую авторизоваться на гос. услугах и подтвердить?

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2
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Александр Соколов

Впервые вижу это приложение, всегда напрямую было...
Хотелось бы верить в доп защиту, но лишнее звено - проще утащить данные

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0
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Елена Камелькова

Это немного лучше, чем выкладывать фото с паспортом и снимать видео, как на Яндексе

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1
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Alexey Orlov

ХАНА МОШЕННИКАМ !

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0
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Важный мангал

цена акка станет чуть дороже = ничего не измениться
хотя может и наоборот случится ...

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2
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Важный мангал

Ага. Просто они станут более изрщареннее существовать. Будет как бизнес с официальными представительствами и ИИ в тех поддержке. А личные данные они сольют с утечек в прошлом же базу паспортов где-то кидали ну сделают пару аккаунтов фейковых.

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0
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Важный мангал

они давно научились регаться в госуслугах.
делают дропов самозанятыми. сливают через них деньги.
правда эту дыру быстро прикрыли (выпускали карту, через неделю доставка ее, за неделю успевали выводить тонну денег)

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Alexey Orlov

А что, продаются аккаунты гос услуг ?

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0
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Наталья Смирнова

А потом налог плОти с продажи

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0
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Anton Kuzmichev

А что они из разрешений просят при авторизации на госуслугах? Если чисто почту-телефон, ещё куда ни шло, если прям данные документов - то вообще лесом.

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0
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Иван Ефимов

Ждём суды заваленные заявлениями о махинациях через госуслуги.

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ТониКоро

А если захотите потом отозвать цифровую подпись, поедете физически писать заявление в УЦ.

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Иван Ефимов

Через госуслуги легко и до других сервисов добраться. Там и росреестр недалеко. Просто, бомжей станет чуть больше.

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0
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Иван Ефимов

Авито блокирует реальных пользователей даже с паспортными данными, так что никто не даёт гарантии не блокировки с госуслугами.

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0
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Александр Ненадо

Зачем скачивать приложение для создания сертификата усиленной цифровой подписи? И какое отношение это имеет к идентификации через госуслуги? @Авито

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0
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Илья Коваленко

аккаунт госуслуг 2500, оптом дешевле

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