Сервис для планирования маршрутов доставки «Яндекс Маршрутизация» начал работать в ОАЭ Статьи редакции
С декабря 2021 года сервис работает в Турции.
- У платформы уже есть клиенты в стране, а также компании на стадии подписания и пилотов — фирмы в сфере ритейла, товаров повседневного спроса и курьерских услуг, объявил «Яндекс». Их названия сервис не раскрывает.
- В «Яндексе» не назвали vc.ru конкретную сумму инвестиций в запуск, но отметили, что платформа — это облачное решение, и «техническая инфраструктура не требует больших затрат на новый регион».
- «Маршрутизация» позволяет с помощью исторических данных о пробках автоматически построить оптимальный маршрут для компаний с большим количеством заказов. При составлении маршрута учитываются все операционные ограничения — например, срочная доставка замороженных продуктов.
- «Яндекс Маршрутизацией» пользуются «Перекрёсток Впрок», «Утконос», Simple, Coca-Cola, Unilever, DPD, «Почта России» и другие.
- Впервые платформа начала полноценно работать за рубежом в декабре 2021 года — сервис запустился в Турции под брендом Yandex.Routing.
- В ноябре «Яндекс» заявил, что запустит в Дубае доставку продуктов из супермаркетов роботами-курьерами.
Ну и нахер они нужны в дубае, где всего одна скоростная магистраль идет вдоль города. Я очень хочу что бы это говно осталось в России или в тех же эмиратах яндекс выебали за их отношение к клиентам
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