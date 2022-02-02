«Научим всему с нуля»: как устроено обучение в IT-компаниях

Сейчас многие стремятся получить профессию в IT и идут к ней разными способами. Прежде чем получить первую полноценную работу тестировщиком, я прошел через несколько компаний, которые обещали «всему научить с нуля». Хочу на своем опыте рассказать, как отличить хорошее обучение от плохого и не потратить время зря.