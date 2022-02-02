Сервисы
Богдан Музыченко

Онлайн-фоторедактор Canva купил сервис для визуализации данных Flourish Статьи редакции

Инфографику и другие инструменты Flourish теперь можно использовать в редакторе.

  • Сумму сделки стороны не раскрывают. После покупки Flourish создала новый бесплатный тариф без поддержки HTML, который доступен всем пользователям в некоммерческих целях — до этого была только премиум-подписка.
  • Если подключить в Canva специальный модуль, то в редакторе можно использовать всю инфографику Flourish. Пользователи, у которых была учётная запись Flourish до 2 февраля 2022 года, получат скидку в 50% на премиум-подписку на редактор. В Canva перейдут все 44 сотрудника Flourish.
  • Flourish в 2016 году основали предприниматели Дункан Кларк и Робин Хьюстон. С помощью сервиса можно переводить большие данные в графики, диаграммы и схемы. Услугами стартапа пользуются BBC, рейтинговое агенство Moody’s и другие.
  • По данным Crunchbase, в марте 2016 года в Flourish деньги вложила Founders Factory, а в марте 2017 года компания привлекла $1 млн от LocalGlobe и Founder Collective.
  • В феврале 2021 года Canva купил сервис по удалению фона на изображениях Kaleido и компанию Smatrmockups, создающую дизайн-макеты. В сентябре Canva привлёк $200 млн от Sequoia Capital Global Equities, Bessemer Venture Partners при оценке в $40 млрд.
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#новость #canva #flourish

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Никита Дорофеев

Нус, думаю новость весьма приятная)

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