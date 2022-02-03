«Билайн» по ошибке списал у абонентов деньги за международный роуминг — пострадавшие не выезжали из России Статьи редакции
Оператор отчитался об исправлении ошибки и пообещал вернуть деньги «в ближайшее время».
Российские абоненты «Билайна» пожаловались, что оператор списал с их счетов деньги за международный роуминг, хотя за границу они не выезжали. Первые сообщения об этом появились в ночь на 3 февраля.
Заместитель главного редактора нижегородского издания NN.ru Ольга Куренкова сообщила, что за ночь с её телефона списали почти две тысячи рублей. «Оказалось, что среди ночи я успела побывать где-то за границей. В 02:54 с меня сняли 15 рублей за мировой роуминг, в 02:55 — 990 рублей, в 04:37 — ещё 15», — рассказала Куренкова. Она написала жалобу в техподдержку и пополнила счёт. Утром с него списали ещё 840 и 45 рублей. В техподдержке ей так и не ответили.
Один пользователь vc.ru написал, что «Билайн» списал с его счёта 120 рублей за международный роуминг, хотя он не выезжал из России восемь лет, другой пожаловался на списание 900 рублей. В чате техподдержки оператора ему не ответили. С аналогичной проблемой столкнулись жители нескольких регионов: Москвы, Орла, Тамбова, Тулы. При этом они не могут дозвониться до техподдержки по телефону, а чат в приложении не работает.
В комментариях сообщества «Билайна» во «ВКонтакте» пользователи сравнивают, у кого больше списали денег. По наблюдению TJ, в ночь на 3 февраля «рекордом» стала сумма в 3195 рублей.
Абоненты также жалуются на ошибочные списания в Twitter. Сотрудники техподдержки в ответ уточняют, что ответили каждому в личных сообщениях.
Пресс-служба «Билайна» подтвердила TJ, что у части абонентов некорректно списали средства за роуминг. По данным компании, все эти пользователи находятся в Центральном регионе России. Представитель оператора отметил, что компания «уже занимается устранением проблемы», и пообещал, что всем пострадавшим вернут избыточно списанные средства в полном размере на счёт мобильного телефона.
На «полное решение для всех абонентов» может потребоваться до 48 часов, уточнили в «Билайне». «Ничего дополнительно делать не нужно, все средства вернутся автоматически, о чем придёт SMS-сообщение», — добавили в пресс-службе.
"Не прокатило! Вычеркиваем!"
Мне кажется все кто на Билайне должны страдать по дефолту
Двачую
Какой оператор идеальный?
Не идеальный, а меньше мошенничает. Таковы реалии у нас
А что с ним ее так?))
Кто-то ещё пользуется билайном? 😂
Кто-то еще пользуется именем Дмитрий, вместо Богдан богом дан?
Да, но по старой памяти. Сейчас Теле2 параллельно (не реклама).
///«Билайн» по ошибке списал у абонентов деньги за международный роуминг//
По ошибке? Я понимаю что такое ошибка, когда она в мою пользу! Платил много лет за купленную мною квартиру машканту( ссуду ), Однажды в конце выплаты ссуды заметил, что банк за один месяц засчитал выплату, а деньги 4086 шек(это больше чем 1000долларов) не снял с моего счёта.
Ошибку банка я заметил спустя полтора года. Я как честный гражданин пришел в банк, показал менеджеру распечатку, он сам проверил и вдруг неожиданно заявил..
-Это наша банковская ошибка, спасибо за то, что сообщили, но мы исправлять и взимать за этот старый прошедший месяц уже не будем, считайте это бонусом. Но и это ещё не все, за вашу искренность мы вам выплату за этот месяц сокращаем на 300 шек(около $100), при этом защитываем всю ежемесячную сумму, которую вы должны заплатить!
Так вот что такое ошибка! А когда банк ошибается в свою пользу-это не ошибка! Это грабёж!!
Это точно был банк, а не офис Красного Креста?
Банк РФ: Спасибо, что сообщили, завтра спишем эту сумму с вашего счета и, к сожалению, еще столько же в виде штрафа за то, что сообщили только спустя полтора года.
Ошибки надо не признавать. Их над смывать, кровью.
Возможно все эти граждане были за границей во сне! В любом случае Билайну виднее ))
Просто билайн заранее прочувствовал желание абонента покинуть страну
Билайн. На шаг впереди Ваших намерений.
"Пострадавшие не выезжали из России" — звучит как национальная идея
Я думаю что владельцы этой говноконторы хотели очередной раз обуть своих несчастных клиентов но просто по ошибке "нажали не на ту кнопку", что и привело к быстрому палеву.... :-)))
А счас включили заднюю типа ошибка-ошибка... :-)))
Звучит настолько правдоподобно, будто вы своими глазами видели)
Действительно, у части наших абонентов произошло некорректное списание средств за использование мобильного интернета. Мы уже исправили эту ошибку. В ближайшее время вернём каждому клиенту избыточно списанные деньги на счёт мобильного телефона и дополнительно проинформируем по SMS.
А как же извиниться и начислить немного сверху? Клиенты будут страдать без денег на счетах 48 часов, а вы просто вернете деньги и до свидания? Даже тут могли бы хотя бы извиниться за косяк.
просто вернете деньги
Не просто вернут, а вернут "избыточно списанные". Вангую, что там окажется есть часть услуг, которые были оказаны или считаются оказанными в момент списания и "вернуть за них деньги технически невозможно", какая-нибудь "юридическая помощь в поездке" или карманный путеводитель за 99руб./день.
Была информация, что нам ещё тариф поднимут на 10%. Мы все (абоненты Билайна) ждём этого повышения, так как понимаем, что надо помогать родной компании в тяжёлые времена
Хммм, в уважающей себя и клиента компании, обычно план примерно такой:
1. Незамедлительный (если невозможно - объяснение почему и зачисление билайновских денег пока идут разборки)
2. Возврат средств и бонусов в конкретную заявленную дату, а не в "ближайшее далеко".
3. Извинения.
4. Компенсация провала.
Пчму выполняется только 1 пункт?
Ну значит не прокатило.
Все пользователи Билайна после этой ночи:
https://youtu.be/EQrqbJ-iSVU
Что-то после модернизации сетей у Билайна сбои все чаще и чаще. Домодернизировались.
Я вообще не понимаю, как можно вогнать абонента в минус. Ведь при нулевом балансе услуги связи по сути должны приостанавливаться, но операторы грешат тем, что вгоняют своих абонентов в долги. У меня был случай, когда по прилету в Армению, забыл отключить передачу данных на номере МТС и пока доехал до отеля, то у меня на балансе было задолженность 700000 рублей. Служба поддержки ничего не решила, пришлось задействовать «знакомства» и задолженность убрали, а так бы наверняка дошло до суда. Друга недавно в ОАЭ тот же МТС на 16000 надул.
Списали почти 4к, но, самое смешное, что я заграницей, и симка в телефоне - местная) вот у меня был разрыв шаблона…
Быдлайн как гопник в подворотне - отдал последние копейки у обывателей
Отдал
Да, очепятка
*забрал
А вот приключение для тех, кто действительно в этот момент был в роуминге — как вообще понять, честно списали, или нет?
А нехуй шастать по заграницам во время сбоя!
Мне нравится вот это: списали у части клиентов.
У какой части? 1/2? 1/3?
У 1/56
Афигенно
pre-paid plan
Как будто за границей побывали, а то когда теперь...
Inspired by ФНС
?
Теперь можно путешествовать не выезжая из России!
Гениально. Денюжку, надеюсь, вернут путешественникам)
отчитался об исправлении ошибки и пообещал вернуть деньги «в ближайшее время»
Минуточку, если деньги не вернулись, что вы там, *****, исправили???
Я, конечно, может чего в жизни не понимаю, но зачем на счету держать 1килорубля? Я закидывал на месячный пакет и сидел на своей стороне.
Или для использования как платежного метода?
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