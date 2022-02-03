///«Билайн» по ошибке списал у абонентов деньги за международный роуминг//

Оператор отчитался об исправлении ошибки и пообещал вернуть деньги «в ближайшее время».

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Российские абоненты «Билайна» пожаловались, что оператор списал с их счетов деньги за международный роуминг, хотя за границу они не выезжали. Первые сообщения об этом появились в ночь на 3 февраля.

Заместитель главного редактора нижегородского издания NN.ru Ольга Куренкова сообщила, что за ночь с её телефона списали почти две тысячи рублей. «Оказалось, что среди ночи я успела побывать где-то за границей. В 02:54 с меня сняли 15 рублей за мировой роуминг, в 02:55 — 990 рублей, в 04:37 — ещё 15», — рассказала Куренкова. Она написала жалобу в техподдержку и пополнила счёт. Утром с него списали ещё 840 и 45 рублей. В техподдержке ей так и не ответили.

Один пользователь vc.ru написал, что «Билайн» списал с его счёта 120 рублей за международный роуминг, хотя он не выезжал из России восемь лет, другой пожаловался на списание 900 рублей. В чате техподдержки оператора ему не ответили. С аналогичной проблемой столкнулись жители нескольких регионов: Москвы, Орла, Тамбова, Тулы. При этом они не могут дозвониться до техподдержки по телефону, а чат в приложении не работает.

В комментариях сообщества «Билайна» во «ВКонтакте» пользователи сравнивают, у кого больше списали денег. По наблюдению TJ, в ночь на 3 февраля «рекордом» стала сумма в 3195 рублей.

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Абоненты также жалуются на ошибочные списания в Twitter. Сотрудники техподдержки в ответ уточняют, что ответили каждому в личных сообщениях.

Андрей @Sir_snuk @znak_com Вы спросите @Beeline_RUS , как пользоваться связью с минусом на счете! Сегодня ночью со счетов списали все под чистую. Вроде как все абоненты побывали в международном роуминге. #билайнненамоейстороне

🏳‍🌈Пустой сосуд 🏳‍🌈💫 @NekiyaTyan

Билайн, сначала мне показало, что я вчера была в роумиге, хотя никуда не ездила и все деньги тупо сняли не за что, а сегодня вообще не приходят.

Вы чё? 🗿

@Beeline_RUS Извините, но что это такое? 🗿🗿🗿Билайн, сначала мне показало, что я вчера была в роумиге, хотя никуда не ездила и все деньги тупо сняли не за что, а сегодня вообще не приходят.Вы чё? 🗿

Мята с озона|666 бед @mintfromozone Билайн, что происходит?

В 00:00 было списано 300 рублей за международный роуминг?!

Интернет не работал.

Дозвониться до оператора невозможно.

Зайти в личный кабинет также не возможно, сервер недоступен.

Arkady Mochulsky @arrrcadio Билайн @Beeline_RUS это какой-то ад. Интернет еле шевелится, рандомно списали 350 рублей за международный ромуминг, хотя я дома, чат в приложении не работает, на горячей линии уже полчаса играет музыка и говорят «специалист ответит через 1 минуту». Посоветуйте оператора и тариф

Пресс-служба «Билайна» подтвердила TJ, что у части абонентов некорректно списали средства за роуминг. По данным компании, все эти пользователи находятся в Центральном регионе России. Представитель оператора отметил, что компания «уже занимается устранением проблемы», и пообещал, что всем пострадавшим вернут избыточно списанные средства в полном размере на счёт мобильного телефона.