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TJ

«Билайн» по ошибке списал у абонентов деньги за международный роуминг — пострадавшие не выезжали из России Статьи редакции

Оператор отчитался об исправлении ошибки и пообещал вернуть деньги «в ближайшее время».

46 46 комментариев
1832 просмотров

Российские абоненты «Билайна» пожаловались, что оператор списал с их счетов деньги за международный роуминг, хотя за границу они не выезжали. Первые сообщения об этом появились в ночь на 3 февраля.

Заместитель главного редактора нижегородского издания NN.ru Ольга Куренкова сообщила, что за ночь с её телефона списали почти две тысячи рублей. «Оказалось, что среди ночи я успела побывать где-то за границей. В 02:54 с меня сняли 15 рублей за мировой роуминг, в 02:55 — 990 рублей, в 04:37 — ещё 15», — рассказала Куренкова. Она написала жалобу в техподдержку и пополнила счёт. Утром с него списали ещё 840 и 45 рублей. В техподдержке ей так и не ответили.

Один пользователь vc.ru написал, что «Билайн» списал с его счёта 120 рублей за международный роуминг, хотя он не выезжал из России восемь лет, другой пожаловался на списание 900 рублей. В чате техподдержки оператора ему не ответили. С аналогичной проблемой столкнулись жители нескольких регионов: Москвы, Орла, Тамбова, Тулы. При этом они не могут дозвониться до техподдержки по телефону, а чат в приложении не работает.

В комментариях сообщества «Билайна» во «ВКонтакте» пользователи сравнивают, у кого больше списали денег. По наблюдению TJ, в ночь на 3 февраля «рекордом» стала сумма в 3195 рублей.

Абоненты также жалуются на ошибочные списания в Twitter. Сотрудники техподдержки в ответ уточняют, что ответили каждому в личных сообщениях.

Андрей @Sir_snuk
@znak_com Вы спросите @Beeline_RUS , как пользоваться связью с минусом на счете! Сегодня ночью со счетов списали все под чистую. Вроде как все абоненты побывали в международном роуминге. #билайнненамоейстороне
🏳‍🌈Пустой сосуд 🏳‍🌈💫 @NekiyaTyan
Извините, но что это такое? 🗿🗿🗿
Билайн, сначала мне показало, что я вчера была в роумиге, хотя никуда не ездила и все деньги тупо сняли не за что, а сегодня вообще не приходят.
Вы чё? 🗿
@Beeline_RUS
Мята с озона|666 бед @mintfromozone
Билайн, что происходит?
В 00:00 было списано 300 рублей за международный роуминг?!
Интернет не работал.
Дозвониться до оператора невозможно.
Зайти в личный кабинет также не возможно, сервер недоступен.
Alby @albina_abielle
Сегодня ночью я, оказывается, куда-то летала. Но… у меня даже загранника нет 😭 #билайн #beeline
Arkady Mochulsky @arrrcadio
Билайн @Beeline_RUS это какой-то ад. Интернет еле шевелится, рандомно списали 350 рублей за международный ромуминг, хотя я дома, чат в приложении не работает, на горячей линии уже полчаса играет музыка и говорят «специалист ответит через 1 минуту». Посоветуйте оператора и тариф

Пресс-служба «Билайна» подтвердила TJ, что у части абонентов некорректно списали средства за роуминг. По данным компании, все эти пользователи находятся в Центральном регионе России. Представитель оператора отметил, что компания «уже занимается устранением проблемы», и пообещал, что всем пострадавшим вернут избыточно списанные средства в полном размере на счёт мобильного телефона.

На «полное решение для всех абонентов» может потребоваться до 48 часов, уточнили в «Билайне». «Ничего дополнительно делать не нужно, все средства вернутся автоматически, о чем придёт SMS-сообщение», — добавили в пресс-службе.

#новость #билайн

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46 комментариев
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Alex Shokhin

"Не прокатило! Вычеркиваем!"

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22
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Fred Han

Мне кажется все кто на Билайне должны страдать по дефолту

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15
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Alexey QuQu

Двачую

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3
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Вавилов Вадим

Какой оператор идеальный?

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1
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Egor Chusov

Не идеальный, а меньше мошенничает. Таковы реалии у нас

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0
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Andrey Kulakov

А что с ним ее так?))

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0
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Дмитрий Башкиров

Кто-то ещё пользуется билайном? 😂

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3
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Сменить никнейм можно

Кто-то еще пользуется именем Дмитрий, вместо Богдан богом дан?

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2
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Сергей Ермилов

Да, но по старой памяти. Сейчас Теле2 параллельно (не реклама).

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0
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Lev MU

///«Билайн» по ошибке списал у абонентов деньги за международный роуминг//
По ошибке? Я понимаю что такое ошибка, когда она в мою пользу! Платил много лет за купленную мною квартиру машканту( ссуду ), Однажды в конце выплаты ссуды заметил, что банк за один месяц засчитал выплату, а деньги 4086 шек(это больше чем 1000долларов) не снял с моего счёта.
Ошибку банка я заметил спустя полтора года. Я как честный гражданин пришел в банк, показал менеджеру распечатку, он сам проверил и вдруг неожиданно заявил..
-Это наша банковская ошибка, спасибо за то, что сообщили, но мы исправлять и взимать за этот старый прошедший месяц уже не будем, считайте это бонусом. Но и это ещё не все, за вашу искренность мы вам выплату за этот месяц сокращаем на 300 шек(около $100), при этом защитываем всю ежемесячную сумму, которую вы должны заплатить!
Так вот что такое ошибка! А когда банк ошибается в свою пользу-это не ошибка! Это грабёж!!

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3
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Gleb Tyutikov

Это точно был банк, а не офис Красного Креста?

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2
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Александр Ш

Банк РФ: Спасибо, что сообщили, завтра спишем эту сумму с вашего счета и, к сожалению, еще столько же в виде штрафа за то, что сообщили только спустя полтора года.

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2
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Максим

Ошибки надо не признавать. Их над смывать, кровью.

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0
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Александр Ш

Возможно все эти граждане были за границей во сне! В любом случае Билайну виднее ))

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2
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Валерий Голованов

Просто билайн заранее прочувствовал желание абонента покинуть страну

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0
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Gleb Tyutikov

Билайн. На шаг впереди Ваших намерений.

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3
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Игорь Мазаев

"Пострадавшие не выезжали из России" — звучит как национальная идея

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2
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Демьян Федулов

Я думаю что владельцы этой говноконторы хотели очередной раз обуть своих несчастных клиентов но просто по ошибке "нажали не на ту кнопку", что и привело к быстрому палеву.... :-)))
А счас включили заднюю типа ошибка-ошибка... :-)))

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2
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Александр Привалов

Звучит настолько правдоподобно, будто вы своими глазами видели)

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0
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билайн

Действительно, у части наших абонентов произошло некорректное списание средств за использование мобильного интернета. Мы уже исправили эту ошибку. В ближайшее время вернём каждому клиенту избыточно списанные деньги на счёт мобильного телефона и дополнительно проинформируем по SMS.

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0
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Александр Ш

А как же извиниться и начислить немного сверху? Клиенты будут страдать без денег на счетах 48 часов, а вы просто вернете деньги и до свидания? Даже тут могли бы хотя бы извиниться за косяк.

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0
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Александр Привалов

просто вернете деньги
 Не просто вернут, а вернут "избыточно списанные". Вангую, что там окажется есть часть услуг, которые были оказаны или считаются оказанными в момент списания и "вернуть за них деньги технически невозможно", какая-нибудь "юридическая помощь в поездке" или карманный путеводитель за 99руб./день.

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4
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Максим Смоляров

Была информация, что нам ещё тариф поднимут на 10%. Мы все (абоненты Билайна) ждём этого повышения, так как понимаем, что надо помогать родной компании в тяжёлые времена

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0
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Александр Привалов

Хммм, в уважающей себя и клиента компании, обычно план примерно такой:

1. Незамедлительный (если невозможно - объяснение почему и зачисление билайновских денег пока идут разборки)
2. Возврат средств и бонусов в конкретную заявленную дату, а не в "ближайшее далеко".
3. Извинения.
4. Компенсация провала.

Пчму выполняется только 1 пункт?

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0
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ur spam

Ну значит не прокатило.

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1
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Alexey QuQu

Все пользователи Билайна после этой ночи:
https://youtu.be/EQrqbJ-iSVU

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1
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Aleksandr A

Что-то после модернизации сетей у Билайна сбои все чаще и чаще. Домодернизировались.

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1
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Фрост Тобин

Я вообще не понимаю, как можно вогнать абонента в минус. Ведь при нулевом балансе услуги связи по сути должны приостанавливаться, но операторы грешат тем, что вгоняют своих абонентов в долги. У меня был случай, когда по прилету в Армению, забыл отключить передачу данных на номере МТС и пока доехал до отеля, то у меня на балансе было задолженность 700000 рублей. Служба поддержки ничего не решила, пришлось задействовать «знакомства» и задолженность убрали, а так бы наверняка дошло до суда. Друга недавно в ОАЭ тот же МТС на 16000 надул.

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1
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Андрей Антонов

Списали почти 4к, но, самое смешное, что я заграницей, и симка в телефоне - местная) вот у меня был разрыв шаблона…

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1
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Alexey QuQu

Быдлайн как гопник в подворотне - отдал последние копейки у обывателей

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Иван Шеметов

Отдал

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Alexey QuQu

Да, очепятка

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Alexey QuQu

*забрал

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Denis Bystruev

А вот приключение для тех, кто действительно в этот момент был в роуминге — как вообще понять, честно списали, или нет?

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Семен Переделкин

А нехуй шастать по заграницам во время сбоя!

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1
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Максим Смоляров

Мне нравится вот это: списали у части клиентов.
У какой части? 1/2? 1/3?

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0
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Alexey QuQu

У 1/56

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Василий Сазонов

Афигенно

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Gleb Tyutikov

pre-paid plan

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Сергей Ермилов

Как будто за границей побывали, а то когда теперь...

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Яна Кашаева

Inspired by ФНС

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Реналь Шайхутдинов

?

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Lisa Hamilton

Теперь можно путешествовать не выезжая из России!
Гениально. Денюжку, надеюсь, вернут путешественникам)

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Александр Привалов

отчитался об исправлении ошибки и пообещал вернуть деньги «в ближайшее время»
 Минуточку, если деньги не вернулись, что вы там, *****, исправили???

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Kostya Maers

Я, конечно, может чего в жизни не понимаю, но зачем на счету держать 1килорубля? Я закидывал на месячный пакет и сидел на своей стороне.
Или для использования как платежного метода?

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–2
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Ledneva Elena

То есть Костя никогда не слышал слов «доверительный платёж» и не знал о существовании семейных тарифов? У Кости жизнь коридор с забитыми наглухо окнами?

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0
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