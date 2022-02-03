Совместная компания ВТБ и «Ростелекома» создаст 3D-карту России и будет продавать доступ к ней бизнесу Статьи редакции
Platforma считает, что такая карта будет интересна страховым компаниям и рынку недвижимости.
Карта охватит 95% всех населённых пунктов России сверху и 80% всех жилых и коммерческих помещений изнутри, заявила компания. В будущем Platforma планирует оцифровать дороги, сельскохозяйственные земли и леса.
Для создания 3D-модели компания будет фотографировать территории при помощи беспилотников. Помещения изнутри Platforma будет сканировать смартфонами и лидарами.
В 2022 году компания отсканирует населённые пункты Московской, Ленинградской областей, Сочи и прилегающих к нему территорий и пригороды городов-миллионников. На первом этапе Platforma вложит в проект 50 млн рублей, которые пойдут на закупку беспилотников и обработку и хранение данных. Всего компания инвестирует в проект 250 млн рублей.
- Platforma планирует запустить сервис к 2023 году. Он будет работать в закрытом режиме, клиенты получат доступ к картам и данным по изображениям на ней — размерам зданий, характеристикам стройматериалов и других.
- Компания называет среди потенциальных клиентов сервиса рынок недвижимости и страховых агентов. Они смогут, например, проводить осмотр зданий перед покупкой, оценивать нанесённый ущерб и другое.
- Platforma в 2020 году создали ВТБ и «Ростелеком». Компания разрабатывает инструменты для бизнеса на основе сервисов персонализации, планирования продаж и других. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2020 года чистый убыток ООО «Платформа больших данных» составил 39,3 млн рублей, выручку компания не раскрывает.
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