Как СберМегаМаркет делает единообразным контент об одних и тех же товарах от разных продавцов и зачем вообще это нужно

Успех продаж в e-commerce связан не только с различными комбинациями способов продвижения товара, но и с качественным и подробным его описанием. Что делать, если у тебя на платформе тысячи продавцов, которые могут продавать аналогичные товары? Как помочь клиенту выбрать из всего многообразия и при этом поддерживать на регулярной основе актуальные…