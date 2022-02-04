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Евгения Евсеева

Mozilla закроет браузер Firefox Reality для виртуальной реальности и запустит взамен другой Статьи редакции

Его создаст другая компания на основе исходного кода браузера.

  • Mozilla на следующей неделе запустит новый браузер под названием Wolvic, пишет The Verge.
  • Браузер Firefox Reality в ближайшие недели удалят из всех магазинов приложений. Компания запустила его в 2018 году для гарнитур виртуальной реальности.
  • Firefox Reality доступен на гарнитуре Meta Quest (ранее Oculus Quest), платформе HTC Viveport, гарнитуре Pico VR и гарнитуре Microsoft HoloLens.
  • Wolvic основан на исходном коде Firefox Reality, его разработала консалтинговая фирма Igalia. Она, например, вместе с Google, Microsoft, Mozilla в 2021 году запустила проект по улучшению документации для Web-API и JavaScript.

#новость #mozilla

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Семен Переделкин

Не знаю зачем, но на всякий случай зарегал wolvic.ru.

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Водный щит

@Павел Гросс-Днепров ты спустишь такую наглость этому выскочке?

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Семен Переделкин

Я ненастоящий киберсквоттер. Я для души!

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Мудрый пришелец

Семен, покажи им всем!)))

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Вавилов Вадим
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Сервис Whois позволяет быстро получить всю информацию о регистрации домена, например, дату…
www.nic.ru
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Andy Lenty

Ну закроет и закроет.

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Мудрый пришелец

Ну еблан и еблан

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Водный щит

Переназвали в «волчонка», на что-то намекают

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Надежда Макушина

Я всегда использовала Mozilla Firefox, проблем ни каких не было в работе. Надеюсь, когда выпустят новый браузер под названием Wolvic, станет еще лучше, чем прежде!

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Мудрый пришелец

Неужели для этой великой мысли нужно было регистрироваться?))

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Alexey Rusanov

Так она даже и не поняла, что это не замена основного ФФ, а чисто для XR))00)

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Chris Luck

Лучше бы запустили Firefox Focus для пк

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Елена Владимировна

Пускай закрывают, раз хотят. Надеюсь что-то хуже не сделают.

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Последний франт

Ну хз как реагировать на эту новость. Мне этот браузер не зашёл вообще. Глюк на глюке, наверное просто потому что он старый. Стандартный браузер в Окулус 2 очень даже гуд!!

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фото: ДПиООС
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