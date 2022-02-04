Mozilla закроет браузер Firefox Reality для виртуальной реальности и запустит взамен другой Статьи редакции
Его создаст другая компания на основе исходного кода браузера.
- Mozilla на следующей неделе запустит новый браузер под названием Wolvic, пишет The Verge.
- Браузер Firefox Reality в ближайшие недели удалят из всех магазинов приложений. Компания запустила его в 2018 году для гарнитур виртуальной реальности.
- Firefox Reality доступен на гарнитуре Meta Quest (ранее Oculus Quest), платформе HTC Viveport, гарнитуре Pico VR и гарнитуре Microsoft HoloLens.
- Wolvic основан на исходном коде Firefox Reality, его разработала консалтинговая фирма Igalia. Она, например, вместе с Google, Microsoft, Mozilla в 2021 году запустила проект по улучшению документации для Web-API и JavaScript.
Не знаю зачем, но на всякий случай зарегал wolvic.ru.
@Павел Гросс-Днепров ты спустишь такую наглость этому выскочке?
Я ненастоящий киберсквоттер. Я для души!
Ну закроет и закроет.
Я всегда использовала Mozilla Firefox, проблем ни каких не было в работе. Надеюсь, когда выпустят новый браузер под названием Wolvic, станет еще лучше, чем прежде!
Так она даже и не поняла, что это не замена основного ФФ, а чисто для XR))00)
Лучше бы запустили Firefox Focus для пк
Пускай закрывают, раз хотят. Надеюсь что-то хуже не сделают.
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