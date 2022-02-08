Сервисы
Валерия Козлова

Amazon запустила свой сервис телемедицины для сотрудников на всей территории США Статьи редакции

Также Amazon предлагает его другим компаниям — среди новых клиентов Whole Foods, Silicon Labs и TrueBlue.

  • Amazon объявила, что расширила действие своего сервиса телемедицины Amazon Care по всей территории США.
  • Компания запустила сервис в 2019 году в Сиэтле, а затем расширила его действие на другие штаты. Пользоваться им могли только сотрудники Amazon и их родственники.
  • С помощью приложения можно будет получить получить онлайн-консультацию врача в любое время. Также можно вызвать медицинский персонал на дом и заказать доставку рецепта в ближайшую аптеку, но пока эти сервисы работают не во всех городах.
  • Все консультации — бесплатные, стоимость остальных услуг зависит от особенностей выбранного тарифа.
  • В течение 2022 года Amazon сделает доступной услугу вызова медперсонала на дом для жителей 20 городов США, включая Нью-Йорк, Сан-Франциско, Майами и Чикаго.
  • С мая 2021 года Amazon продаёт услуги своего сервиса другим компаниям — первой стала Precor, принадлежащая Peloton. Теперь Amazon добавила новых клиентов: сеть супермаркетов Whole Foods, производителя полупроводников Silicon Labs и рекрутинговую компанию TrueBlue.

#новость #amazon #amazoncare

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Pavel Mityagin

За телемедициной будущее, Amazon красавцы в этом плане

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Эразм Хемуль

А кнопка "я только спросить" будет?

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