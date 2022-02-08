Amazon запустила свой сервис телемедицины для сотрудников на всей территории США Статьи редакции
Также Amazon предлагает его другим компаниям — среди новых клиентов Whole Foods, Silicon Labs и TrueBlue.
- Amazon объявила, что расширила действие своего сервиса телемедицины Amazon Care по всей территории США.
- Компания запустила сервис в 2019 году в Сиэтле, а затем расширила его действие на другие штаты. Пользоваться им могли только сотрудники Amazon и их родственники.
- С помощью приложения можно будет получить получить онлайн-консультацию врача в любое время. Также можно вызвать медицинский персонал на дом и заказать доставку рецепта в ближайшую аптеку, но пока эти сервисы работают не во всех городах.
- Все консультации — бесплатные, стоимость остальных услуг зависит от особенностей выбранного тарифа.
- В течение 2022 года Amazon сделает доступной услугу вызова медперсонала на дом для жителей 20 городов США, включая Нью-Йорк, Сан-Франциско, Майами и Чикаго.
- С мая 2021 года Amazon продаёт услуги своего сервиса другим компаниям — первой стала Precor, принадлежащая Peloton. Теперь Amazon добавила новых клиентов: сеть супермаркетов Whole Foods, производителя полупроводников Silicon Labs и рекрутинговую компанию TrueBlue.
За телемедициной будущее, Amazon красавцы в этом плане
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