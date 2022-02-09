«Циан» подал заявку на включение в реестр операторов финансовых платформ для развития «ипотечного маркетплейса» — «Ъ» Статьи редакции
Включение в реестр позволит сервису оформлять сделки полностью дистанционно, ежедневно и круглосуточно.
- «Циан» подал заявку в конце 2021 года, рассказал один из источников «Ъ» на рынке маркетплейсов. Другой подтвердил, что недавно из-за этого ЦБ проводил проверку сервиса. В «Циан» отказались от комментариев. В ЦБ подтвердили, что несколько заявок находятся на рассмотрении, но не уточнили название компаний.
- В проспекте к IPO в начале января 2021 года «Циан» рассказывал, что планирует развивать ипотечный сервис. В середине 2021 года гендиректор сервиса Максим Мельников создал АО «Финансовая платформа» с уставным капиталом 100 млн рублей, по данным издания. По закону оно подходит для включения в реестр. В декабре компания уменьшила уставный капитал до 100 тысяч рублей.
- Проверка Банка России «прошла тяжело», возможно отрицательное решение, рассказал один из источников «Ъ».
- Пока в реестр операторов финплатформ входят пять компаний. «ВТБ Регистратор» работает с облигациями, «Инфинитум» — с паевыми инвестиционными фондами, также в реестре — «Финуслуги» Московской биржи, «Сравни.ру» и «Открытый финансовый маркетплейс».
- За третий квартал 2021 года «Циан.Ипотека» принесла группе 72 млн рублей выручки (на 177% больше, чем годом ранее), это 4,6% от общей выручки.
- «Циан» запустил оформление ипотеки на сайте в 2018 году. В октябре 2021 года сервис начал выдавать потребительские кредиты до 3 млн рублей под 7,9% годовых.
Цены х2, процент снова больше 10. Спасиба памагли
Рассадник мошеннических и липовых объявлений. Буд рад если откажут, им надо сервис развивать и делать его безопасным.
А готова ли Циан выступать гарантом при дистанционных сделках?
как и ублюдочные риелторы - никакой ответственности , но комиссию вынь и положи
1. я бы воздержался от оскорблений
2. большинство риэлтеров выступают в режиме хелперов. т.е. они собирают все документы и выполняют твои поручения в рамках сделки.
Здесь же ЦИАН фактически хочет выступать в роли посредника это несколько другое.
и опять же зачем этот детский инфантелизм? причем здесь вообще риэлтеры разговор не за них.
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