Как легко управлять каталогом товаров на сайте и продавать больше: возможности YML, о которых вы могли не знать

А еще — как быстро развернуть новый каталог и поддерживать его актуальность, как подружить YML-файлы с «1С» и друг с другом и где еще разместить товары.