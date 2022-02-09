Сервисы
Богдан Музыченко

Российский игровой облачный сервис Loudplay начнёт работать в Катаре под брендом Vodafone Статьи редакции

Это первый выход Loudplay на зарубежный рынок.

В Катаре зарегистрирован домен игровой облачной платформы Loudplay, которой владеет ООО «ЛП Технологии», выяснил «Коммерсантъ». Один из акционеров сервиса — экс-министр связи Николай Никифоров.

Loudplay начнёт работать в Катаре в марте 2022 года, рассказали изданию сооснователь сервиса Виталий Стародубов и представитель международного оператора Vodafone. Сервис будет использовать инфраструктуру Huawei.

Из Катара Loudplay может распространить свои услуги на ОАЭ и другие страны Персидского залива, считает президент Ассоциации участников отрасли центров обработки данных Игорь Дорофеев.

У Vodafone 1,9 млн мобильных абонентов на конец 2021 года. Оператор хочет сотрудничать с Loudplay, чтобы предложить новый продукт на базе 5G для массового потребления, подчеркнул Стародубов.

Loudplay на ближневосточном рынке придётся конкурировать с Boosteroid и гигантом GeForce NOW от Nvidia, рассказал «Ъ» исполнительный директор российского GFN Павел Троицкий. Успешность сервиса зависит от качества инфраструктуры и вычислительных мощностей.

  • Loudplay основали в 2018 году выходцы из «Мегалабса» Зохар Винер и Виталий Стародубов. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2020 года выручка ООО «ЛП Технологии» составила 49,8 млн рублей, чистый убыток — 4 млн.
  • Правительство России хочет увеличить экспорт облачных игровых сервисов до $160 млн к 2030 году.

#новость #loudplay #gfn

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Vladimir Voloshin

Учитывая очереди по 300 человек в GFN — не им говорить про инфраструктуру )

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Vladislav

По 300? В час пик более 900. Ожидание более часа порой.

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Vladimir Voloshin

я ушёл от них когда была 365 очередь, поэтому дальше уже не наблюдал)

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Vladimir Voloshin

и вычислительных мощности

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Roman Platonov

Советую попробовать не GFN, а именно geforce now от Nvidia. У меня даже на бесплатном тарифе там нет очередей (была очередь на две минуты при первом включении и все).

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