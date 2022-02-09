Российский игровой облачный сервис Loudplay начнёт работать в Катаре под брендом Vodafone Статьи редакции
Это первый выход Loudplay на зарубежный рынок.
В Катаре зарегистрирован домен игровой облачной платформы Loudplay, которой владеет ООО «ЛП Технологии», выяснил «Коммерсантъ». Один из акционеров сервиса — экс-министр связи Николай Никифоров.
Loudplay начнёт работать в Катаре в марте 2022 года, рассказали изданию сооснователь сервиса Виталий Стародубов и представитель международного оператора Vodafone. Сервис будет использовать инфраструктуру Huawei.
Из Катара Loudplay может распространить свои услуги на ОАЭ и другие страны Персидского залива, считает президент Ассоциации участников отрасли центров обработки данных Игорь Дорофеев.
У Vodafone 1,9 млн мобильных абонентов на конец 2021 года. Оператор хочет сотрудничать с Loudplay, чтобы предложить новый продукт на базе 5G для массового потребления, подчеркнул Стародубов.
Loudplay на ближневосточном рынке придётся конкурировать с Boosteroid и гигантом GeForce NOW от Nvidia, рассказал «Ъ» исполнительный директор российского GFN Павел Троицкий. Успешность сервиса зависит от качества инфраструктуры и вычислительных мощностей.
- Loudplay основали в 2018 году выходцы из «Мегалабса» Зохар Винер и Виталий Стародубов. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2020 года выручка ООО «ЛП Технологии» составила 49,8 млн рублей, чистый убыток — 4 млн.
- Правительство России хочет увеличить экспорт облачных игровых сервисов до $160 млн к 2030 году.
Учитывая очереди по 300 человек в GFN — не им говорить про инфраструктуру )
По 300? В час пик более 900. Ожидание более часа порой.
я ушёл от них когда была 365 очередь, поэтому дальше уже не наблюдал)
и вычислительных мощности
Советую попробовать не GFN, а именно geforce now от Nvidia. У меня даже на бесплатном тарифе там нет очередей (была очередь на две минуты при первом включении и все).
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