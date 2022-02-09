Как QA-инженеру получить оффер за ночь: инструкция от Альфа-Банка

Привет, это Владимир Демченков, я руковожу IT-подбором в Альфа-Банке. 10 февраля мы устраиваем One Night Offer — ивент, на котором можно за вечер пройти собеседование, а на утро получить оффер. Такого ещё не делали ни в одной российской компании. Сейчас расскажу, что это за формат, кого мы ждём и как всё устроено.