Сервисы
Маша Цепелева

Microsoft заинтересовалась покупкой разработчика сервисов для кибербезопасности Mandiant — Bloomberg Статьи редакции

С 2020 года корпорация купила уже три компании, занимающиеся исследованием хакерских атак.

  • Стороны обсуждают сделку, но окончательное решение ещё не приняли, пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к переговорам источники.
  • Сервисы Mandiant помогут расширить предложение Microsoft для поиска угроз и защиты от хакеров. В 2021 году выручка корпорации от таких услуг выросла на 45% за год, до $15 млрд.
  • Американская Mandiant специализируется на сервисах для быстрого реагирования на атаки. С 2013 года она принадлежит компании FireEye. Она публиковала отчёты о крупнейших хакерских атаках, например, об участии Северной Кореи во взломе систем Sony Pictures в 2014 году и расследование о взломе SolarWinds.
  • На фоне новости стоимость акций Mandiant выросла на 18%, до $18 за штуку, а капитализация — до $4,26 млрд.
  • Чтобы усилить кибербезопасность, в 2020 году Microsoft купила израильский стартап CyberX, в июне 2021 года — ReFirm Labs, в июле — с RiskIQ за $500 млн.
Котировки Mandiant 9 февраля

#новость #microsoft

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Петррр Иваныч

Вот это задержка, только ленивый вчера не написал. Но сегодня писать старую новость…

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Илья Шишкунов

Почему капитализация компании ниже выручки в три раза?
Или это плохое оформление статьи и речь идёт о выручке Майков в данном направлении?

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