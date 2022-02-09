Microsoft заинтересовалась покупкой разработчика сервисов для кибербезопасности Mandiant — Bloomberg Статьи редакции
С 2020 года корпорация купила уже три компании, занимающиеся исследованием хакерских атак.
- Стороны обсуждают сделку, но окончательное решение ещё не приняли, пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к переговорам источники.
- Сервисы Mandiant помогут расширить предложение Microsoft для поиска угроз и защиты от хакеров. В 2021 году выручка корпорации от таких услуг выросла на 45% за год, до $15 млрд.
- Американская Mandiant специализируется на сервисах для быстрого реагирования на атаки. С 2013 года она принадлежит компании FireEye. Она публиковала отчёты о крупнейших хакерских атаках, например, об участии Северной Кореи во взломе систем Sony Pictures в 2014 году и расследование о взломе SolarWinds.
- На фоне новости стоимость акций Mandiant выросла на 18%, до $18 за штуку, а капитализация — до $4,26 млрд.
- Чтобы усилить кибербезопасность, в 2020 году Microsoft купила израильский стартап CyberX, в июне 2021 года — ReFirm Labs, в июле — с RiskIQ за $500 млн.
Вот это задержка, только ленивый вчера не написал. Но сегодня писать старую новость…
Почему капитализация компании ниже выручки в три раза?
Или это плохое оформление статьи и речь идёт о выручке Майков в данном направлении?
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