Microsoft пообещала конкурентам не использовать данные из своего магазина приложений против них Статьи редакции
Так компания готовится к проверке сделки с Activision Blizzard, которую должны одобрить 17 регуляторов.
Microsoft объявила о том, что вводит обновлённый свод «Принципов открытого магазина приложений», который будет применяться и для Microsoft Store для Windows, и для аналогичных сервисов «нового поколения», предназначенных для видеоигр. Компания хочет подстроиться под требования антимонопольных регуляторов на фоне приобретения Activision Blizzard.
Основные правила, по которым будет работать площадка:
- Доступ к магазину предоставят всем разработчикам, которые соблюдают стандарты качества и безопасности.
- Ко всем приложениям, включая продукцию самой Microsoft и её партнёров, будут применимы одни и те же стандарты и условия.
- Разработчикам позволят использовать сторонние платёжные системы, общаться с покупателями напрямую, а также применять собственные пользовательские соглашения.
- Microsoft не будет использовать конфиденциальную информацию в целях конкуренции с приложениями от других разработчиков.
- Пользователям Windows по-прежнему будут доступны сторонние магазины приложений, а также возможность загружать ПО напрямую из сети.
Руководители компании подчеркнули, что в закрытом магазине на консолях Xbox принципы будут соблюдать лишь частично — по крайней мере в ближайшее время. Это связано с тем, что законодательство пока пишется под ПК и другие «цифровые устройства общего назначения».
Смит добавил, что Microsoft сделает Call of Duty и другие популярные франшизы Activision Blizzard доступными на PlayStation по условиям всех заключённых ранее соглашений с Activision.
- 18 января 2022 года Microsoft объявила о планах купить разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд. Гендиректор игровой компании Бобби Котик объяснил сотрудникам сделку тем, что это шаг к созданию метавселенной.
- На фоне объявления стоимость акций Sony упала почти на 13%, инвесторы опасались, что Microsoft может ограничить доступ к играм для Sony.
обещала не использовать информацию против них
Папой поклялись?
На мязинчиках
Убрали бы всякие "photoshop 2019 free guide" за 2 доллара И "Free Browser" из магазина ещё.
Яндекс обещал честный поиск без преимуществ "колдунщиков", власть обещала честные выборы, а производители пообещали честную колбасу с мясом)) Микрософт узнал про это и решил, что настало время его выхода...
«Единожды солгавши, кто тебе поверит?»
Руководители компании подчеркнули, что в закрытом магазине на консолях Xbox принципы будут соблюдать лишь частично — по крайней мере в ближайшее время. Это связано с тем, что законодательство пока пишется под ПК и другие «цифровые устройства общего назначения»
Лицемеры
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