Компьютерное зрение для страховщиков и каршерингов: как мы в Platforma изменяем рынки

Привет, VC! Представьте себе ситуацию: зима, на дороге гололед, вы едете на своей машине на работу. И тут вдруг перед вами резко тормозит Порше Кайен. Вы бьете по тормозам… а машина не останавливается и почти беспрепятственно скользит дальше. Бух! На бампере Кайена вмятина и россыпь царапин, и из него вылезает разгневанный владелец.