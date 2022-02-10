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Microsoft пообещала конкурентам не использовать данные из своего магазина приложений против них Статьи редакции

Так компания готовится к проверке сделки с Activision Blizzard, которую должны одобрить 17 регуляторов.

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Microsoft объявила о том, что вводит обновлённый свод «Принципов открытого магазина приложений», который будет применяться и для Microsoft Store для Windows, и для аналогичных сервисов «нового поколения», предназначенных для видеоигр. Компания хочет подстроиться под требования антимонопольных регуляторов на фоне приобретения Activision Blizzard.

Основные правила, по которым будет работать площадка:

  • Доступ к магазину предоставят всем разработчикам, которые соблюдают стандарты качества и безопасности.
  • Ко всем приложениям, включая продукцию самой Microsoft и её партнёров, будут применимы одни и те же стандарты и условия.
  • Разработчикам позволят использовать сторонние платёжные системы, общаться с покупателями напрямую, а также применять собственные пользовательские соглашения.
  • Microsoft не будет использовать конфиденциальную информацию в целях конкуренции с приложениями от других разработчиков.
  • Пользователям Windows по-прежнему будут доступны сторонние магазины приложений, а также возможность загружать ПО напрямую из сети.

Руководители компании подчеркнули, что в закрытом магазине на консолях Xbox принципы будут соблюдать лишь частично — по крайней мере в ближайшее время. Это связано с тем, что законодательство пока пишется под ПК и другие «цифровые устройства общего назначения».

Мы верим, что наш подход, основанный на принципах, сможет популяризовать более открытый рынок приложений и хорошо послужит и пользователям, и разработчикам. А те, в свою очередь, помогут нам расширить наш игровой бизнес и улучшить его.

Брэд Смит
президент и член совета директоров Microsoft

Смит добавил, что Microsoft сделает Call of Duty и другие популярные франшизы Activision Blizzard доступными на PlayStation по условиям всех заключённых ранее соглашений с Activision.

  • 18 января 2022 года Microsoft объявила о планах купить разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд. Гендиректор игровой компании Бобби Котик объяснил сотрудникам сделку тем, что это шаг к созданию метавселенной.
  • На фоне объявления стоимость акций Sony упала почти на 13%, инвесторы опасались, что Microsoft может ограничить доступ к играм для Sony.

#новость #microsoft

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ЯжПрограммист

обещала не использовать информацию против них

Папой поклялись?

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Андрей

На мязинчиках

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Ridzuki

Убрали бы всякие "photoshop 2019 free guide" за 2 доллара И "Free Browser" из магазина ещё.

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2
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Дмитрий Задорожный

Яндекс обещал честный поиск без преимуществ "колдунщиков", власть обещала честные выборы, а производители пообещали честную колбасу с мясом)) Микрософт узнал про это и решил, что настало время его выхода...

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2
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Denis Bystruev

«Единожды солгавши, кто тебе поверит?»

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0
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Павел

Руководители компании подчеркнули, что в закрытом магазине на консолях Xbox принципы будут соблюдать лишь частично — по крайней мере в ближайшее время. Это связано с тем, что законодательство пока пишется под ПК и другие «цифровые устройства общего назначения»
 Лицемеры

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–1
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