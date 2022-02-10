Так пользователи могут купить билет на концерт, даже если не откладывали на него заранее.

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Стоимость билета можно разделить на четыре части. Первая списывается с карты сразу при покупке, а остальные — через каждые две недели равными платежами, заявила компания.

Функция доступна при стоимости заказа от 850 до 50 тысяч рублей. В будущем лимит может измениться, заявили в «Яндексе».

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Чтобы пользоваться «Сплитом», нужно авторизоваться на «Яндекс.Афише». С его помощью можно купить билеты на все мероприятия, кроме кино: концерты, фестивали, театры и другие. График платежей можно посмотреть в личном кабинете «Яндекс ID» — там же можно оплатить билеты досрочно.

Билеты в «Сплите» можно оплатить баллами «Яндекс Плюса» или получить ими кешбэк.

Оплата билетов «Сплитом» в «Яндекс.Афише»

«Афиша» решила добавить оплату по частям, потому что билеты на популярных исполнителей раскупают очень быстро, но не все могут позволить себе покупку сразу после открытия продаж.