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Богдан Музыченко

«Яндекс.Афиша» добавила оплату билетов по частям Статьи редакции

Так пользователи могут купить билет на концерт, даже если не откладывали на него заранее.

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Стоимость билета можно разделить на четыре части. Первая списывается с карты сразу при покупке, а остальные — через каждые две недели равными платежами, заявила компания.

Функция доступна при стоимости заказа от 850 до 50 тысяч рублей. В будущем лимит может измениться, заявили в «Яндексе».

Чтобы пользоваться «Сплитом», нужно авторизоваться на «Яндекс.Афише». С его помощью можно купить билеты на все мероприятия, кроме кино: концерты, фестивали, театры и другие. График платежей можно посмотреть в личном кабинете «Яндекс ID» — там же можно оплатить билеты досрочно.

Билеты в «Сплите» можно оплатить баллами «Яндекс Плюса» или получить ими кешбэк.

Оплата билетов «Сплитом» в «Яндекс.Афише»

«Афиша» решила добавить оплату по частям, потому что билеты на популярных исполнителей раскупают очень быстро, но не все могут позволить себе покупку сразу после открытия продаж.

  • В августе 2021 года «Яндекс» запустил сервис «Сплит» на «Яндекс Маркете». При оформлении заказа покупатель платит только 25% стоимости товара, оставшаяся сумма списывается равными частями раз в две недели.

#новость #яндексафиша

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Роман Александров
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evilnw

Питерцы оценят.

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Алексей Дымов

Насколько понимаю, делают они это не через банк, тк при таких суммах требуется полная идентификация.
Скорее всего, схема такая же, как у Тинькова с Долями

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Леонид Цветков

на маркете так лего частями покупал – очень удобно, видимо прижилось

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Полина Лааксо

конечно-конечно, на «боль», наверное, народ не ломанулся, пришлось сжалиться

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Dmitry Porkhaev

Яндекс.Кредит?

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Роман Александров

Яндекс.Кабала

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Леонид Цветков

Ты погоди, банка то еще нет

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Matvey Romanov

Ну это пока)

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p0st

Теперь понимаю на что меня приглашали пообщаться на позицию CPO pay.yandex - сплиты и доли.
Блин, так для бизнеса лучше было бы купить МОККО, чем запилить своё с 0-й базой и потом страдать\развивать, пользователей привлекать. Они уже 3-4 года это пилят и есть своя база клиентов с интеграцией с теми клиентами, кому Я.пей не интересен.

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