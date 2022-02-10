«Яндекс.Афиша» добавила оплату билетов по частям Статьи редакции
Так пользователи могут купить билет на концерт, даже если не откладывали на него заранее.
Стоимость билета можно разделить на четыре части. Первая списывается с карты сразу при покупке, а остальные — через каждые две недели равными платежами, заявила компания.
Функция доступна при стоимости заказа от 850 до 50 тысяч рублей. В будущем лимит может измениться, заявили в «Яндексе».
Чтобы пользоваться «Сплитом», нужно авторизоваться на «Яндекс.Афише». С его помощью можно купить билеты на все мероприятия, кроме кино: концерты, фестивали, театры и другие. График платежей можно посмотреть в личном кабинете «Яндекс ID» — там же можно оплатить билеты досрочно.
Билеты в «Сплите» можно оплатить баллами «Яндекс Плюса» или получить ими кешбэк.
«Афиша» решила добавить оплату по частям, потому что билеты на популярных исполнителей раскупают очень быстро, но не все могут позволить себе покупку сразу после открытия продаж.
- В августе 2021 года «Яндекс» запустил сервис «Сплит» на «Яндекс Маркете». При оформлении заказа покупатель платит только 25% стоимости товара, оставшаяся сумма списывается равными частями раз в две недели.
Питерцы оценят.
Насколько понимаю, делают они это не через банк, тк при таких суммах требуется полная идентификация.
Скорее всего, схема такая же, как у Тинькова с Долями
на маркете так лего частями покупал – очень удобно, видимо прижилось
конечно-конечно, на «боль», наверное, народ не ломанулся, пришлось сжалиться
Яндекс.Кредит?
Яндекс.Кабала
Ты погоди, банка то еще нет
Ну это пока)
Теперь понимаю на что меня приглашали пообщаться на позицию CPO pay.yandex - сплиты и доли.
Блин, так для бизнеса лучше было бы купить МОККО, чем запилить своё с 0-й базой и потом страдать\развивать, пользователей привлекать. Они уже 3-4 года это пилят и есть своя база клиентов с интеграцией с теми клиентами, кому Я.пей не интересен.
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