С его помощью можно настроить витрину под себя — добавить баннер или подборку товаров.

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Продавцы с помощью конструктора могут добавить на витрину горизонтальный баннер, карусель товаров со скидками или тематическими подборками товаров, — сразу или по отдельности, объявила компания.

Настройка витрины поможет магазину выделиться на платформе и привлечь внимание покупателей, считает «Яндекс Маркет». Кроме того, продавцы могут использовать витрину как собственный сайт и приводить на неё покупателей по внешней рекламе — например, из соцсетей.

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Если покупатель перейдёт по внешней ссылке и оформит заказ на витрине, продавец сможет платить комиссию в 1 рубль.

Конструктор витрины «Яндекс Маркета»

Оценить эффективность оформленной витрины можно с помощью «Яндекс.Метрики». Сервис показывает, сколько заказов пользователи сделали через витрину, сколько подборок покупатели просматривают в среднем и другую информацию.

Сервис планирует и дальше развивать витрину — например, магазины смогут создавать внутри неё новые страницы, добавлять блоки с любой тематикой и размещать в них подходящие товары.

Витрина «Яндекс Маркета»

Также «Яндекс Маркет» начнёт показывать ссылку на витрину магазина тем покупателям, которые будут оформлять у этого продавца заказы с экспресс-доставкой. Благодаря этому магазин сможет получать больше заказов.