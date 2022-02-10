«Яндекс Маркет» запустил бесплатный конструктор для оформления витрины магазина Статьи редакции
С его помощью можно настроить витрину под себя — добавить баннер или подборку товаров.
Продавцы с помощью конструктора могут добавить на витрину горизонтальный баннер, карусель товаров со скидками или тематическими подборками товаров, — сразу или по отдельности, объявила компания.
Настройка витрины поможет магазину выделиться на платформе и привлечь внимание покупателей, считает «Яндекс Маркет». Кроме того, продавцы могут использовать витрину как собственный сайт и приводить на неё покупателей по внешней рекламе — например, из соцсетей.
Если покупатель перейдёт по внешней ссылке и оформит заказ на витрине, продавец сможет платить комиссию в 1 рубль.
Оценить эффективность оформленной витрины можно с помощью «Яндекс.Метрики». Сервис показывает, сколько заказов пользователи сделали через витрину, сколько подборок покупатели просматривают в среднем и другую информацию.
Сервис планирует и дальше развивать витрину — например, магазины смогут создавать внутри неё новые страницы, добавлять блоки с любой тематикой и размещать в них подходящие товары.
Также «Яндекс Маркет» начнёт показывать ссылку на витрину магазина тем покупателям, которые будут оформлять у этого продавца заказы с экспресс-доставкой. Благодаря этому магазин сможет получать больше заказов.
Также, чтобы поддержать новую функцию, «Маркет» продлил бонусную программу с «Яндекс.Директом» до конца марта 2022 года. С её помощью продавцы могут продвигать товары или витрину магазина и получать бонусами до 100% расходов за рекламу.
Молодцы!
доставку бы лучше отладли
Интересно будет посмотреть на метрики всего этого «бесплатного конструктора», на одном синем маркетплейсы, особо никто не юзает сильно подобное
Новый функционал это конечно интересно, надо будет посмотреть выхлоп
Любой продукт яндекса лучше обходить стороной - в итоге дешевле выйдет.
Суперсторы хорошо работают в али, но там продукт другой. Просто витрина, ну хз - маркетплейсы и shopify две разные модели, зачем пытаться скрести ежа и ужа?
Лучше акцентировать усилия на том, чего пользователям не хватает. Буквально в соседней ветке 100500+ жалоб:
https://vc.ru/trade/361280-pochemu-yandeks-market-umiraet
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