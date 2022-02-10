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Сервисы
Валерия Козлова

«Яндекс Маркет» запустил бесплатный конструктор для оформления витрины магазина Статьи редакции

С его помощью можно настроить витрину под себя — добавить баннер или подборку товаров.

6 6 комментариев
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Продавцы с помощью конструктора могут добавить на витрину горизонтальный баннер, карусель товаров со скидками или тематическими подборками товаров, — сразу или по отдельности, объявила компания.

Настройка витрины поможет магазину выделиться на платформе и привлечь внимание покупателей, считает «Яндекс Маркет». Кроме того, продавцы могут использовать витрину как собственный сайт и приводить на неё покупателей по внешней рекламе — например, из соцсетей.

Если покупатель перейдёт по внешней ссылке и оформит заказ на витрине, продавец сможет платить комиссию в 1 рубль.

Конструктор витрины «Яндекс Маркета»

Оценить эффективность оформленной витрины можно с помощью «Яндекс.Метрики». Сервис показывает, сколько заказов пользователи сделали через витрину, сколько подборок покупатели просматривают в среднем и другую информацию.

Сервис планирует и дальше развивать витрину — например, магазины смогут создавать внутри неё новые страницы, добавлять блоки с любой тематикой и размещать в них подходящие товары.

Витрина «Яндекс Маркета»

Также «Яндекс Маркет» начнёт показывать ссылку на витрину магазина тем покупателям, которые будут оформлять у этого продавца заказы с экспресс-доставкой. Благодаря этому магазин сможет получать больше заказов.

Также, чтобы поддержать новую функцию, «Маркет» продлил бонусную программу с «Яндекс.Директом» до конца марта 2022 года. С её помощью продавцы могут продвигать товары или витрину магазина и получать бонусами до 100% расходов за рекламу.

#новость #яндексмаркет

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StargazerXIII

Молодцы!

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Чит Чат

доставку бы лучше отладли

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Matvey Romanov

Интересно будет посмотреть на метрики всего этого «бесплатного конструктора», на одном синем маркетплейсы, особо никто не юзает сильно подобное

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Vlad Ri

Новый функционал это конечно интересно, надо будет посмотреть выхлоп

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Anna Petrova

Любой продукт яндекса лучше обходить стороной - в итоге дешевле выйдет.

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p0st

Суперсторы хорошо работают в али, но там продукт другой. Просто витрина, ну хз - маркетплейсы и shopify две разные модели, зачем пытаться скрести ежа и ужа?

Лучше акцентировать усилия на том, чего пользователям не хватает. Буквально в соседней ветке 100500+ жалоб:
https://vc.ru/trade/361280-pochemu-yandeks-market-umiraet

Почему Яндекс.Маркет умирает? — Торговля на vc.ru
Рассказываю на примерах причины, по которым покупателям и магазинам невозможно пользоваться…
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