Нужно скопировать набор слов из Straight 2 Spam и вставить их в конец сообщения — тогда его вряд ли прочтут.

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Спам для фильтра

Аднан Ага и Тейлор Табб познакомились в 2018 году на работе в маркетинговом агентства Deeplocal и стали лучшими друзьями. Во период пандемии в мае 2020 года у них появилось больше времени на творческие проекты.

Они, например, разработали расширение для Google Chrome, чтобы автоматически свайпать влево людей с определёнными именами в Tinder. Также написали инструкцию, как заставить дозатор для мыла проигрывать 20 секунд музыки из самых прослушиваемых треков пользователя в Spotify. Для этого друзья предложили использовать Raspberry Pi Zero W.

Тогда же разработчики запустили сервис Straight 2 Spam. Проект обещал помочь пользователям, которые не хотели, чтобы их письма дошли до получателя.

Любите электронные письма, но ненавидите людей? Не хотите, чтобы кто-то был на вашей вечеринке, но должны пригласить их, потому что заставила мама? Доверьтесь Straight 2 Spam, чтобы отправить важное электронное письмо прямо в их спам. Адган Ага и Тейлор Табб

Адан и Табб отмечают, что идея сервиса пришла к ним из документального сериала «Нэйтан спешит на выручку» — в шестой серии второго сезона её описал комик Натан Филдер.

В серии комик мечтает, что было бы неплохо иметь возможность, чтобы письма к некоторым людям уходили сразу в спам

Input сравнило идею со сценкой о выдуманном почтовом сервисе Jiffy Express из шоу Saturday Night Live. Он предлагал своим клиентам послать сообщение или посылку задним числом, чтобы получатель не подумал, что про него просто забыли.

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Разработчики решили, что отправить письма в спам поможет набор слов из сообщений с рекламой или от мошенников. Поэтому они проверили свои почтовые ящики, отобрали оттуда лучшие выражения и названия, связанные с криптовалютой, и собрали в «спамный» текст. К нему добавили строку кода одного из вариантов программы EICAR — её используют для проверки антивирусов.

Так выглядит текст, который Straight 2 Spam копирует в белом цвете. Источник: Input

На сайте сервиса есть всего одна активная кнопка. При нажатии она копирует в буфер обмена текст со спамом в белом цвете с минимальным размером. Затем его предлагают добавить в конец письма — чтобы набор выражений нельзя было увидеть, но их распознал спам-фильтр.

По словам Адана, они с Таббом забыли про проект после запуска и вспомнили о нём только в феврале 2022 года. К тому времени срок действия домена straight2spam.com уже истёк, а продление подорожало в 300 раз. Поэтому разработчики поменяли его на xyz.

Что стоит учитывать

Как отмечает The Next Web, текст для спама копируется в белом цвете. Если получатель решит открыть его при тёмной теме на смартфоне, он увидит странный набор маленьких символов под основным сообщением.

Строки под основным сообщением можно скопировать и прочитать в любом текстовом редакторе

Кроме того, если сделать текст самого письма слишком коротким, часть для спама может высветиться при предпросмотре сообщения — например, Gmail автоматически переведёт его цвет в чёрный.

Часть после «Привет, как сам» относится к спам-тексту для фильтра