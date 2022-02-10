Чтобы не дошло до адресата: сервис с «невидимым» текстом помогает письмам попасть в спам Статьи редакции
Нужно скопировать набор слов из Straight 2 Spam и вставить их в конец сообщения — тогда его вряд ли прочтут.
Спам для фильтра
Аднан Ага и Тейлор Табб познакомились в 2018 году на работе в маркетинговом агентства Deeplocal и стали лучшими друзьями. Во период пандемии в мае 2020 года у них появилось больше времени на творческие проекты.
Они, например, разработали расширение для Google Chrome, чтобы автоматически свайпать влево людей с определёнными именами в Tinder. Также написали инструкцию, как заставить дозатор для мыла проигрывать 20 секунд музыки из самых прослушиваемых треков пользователя в Spotify. Для этого друзья предложили использовать Raspberry Pi Zero W.
Тогда же разработчики запустили сервис Straight 2 Spam. Проект обещал помочь пользователям, которые не хотели, чтобы их письма дошли до получателя.
Адан и Табб отмечают, что идея сервиса пришла к ним из документального сериала «Нэйтан спешит на выручку» — в шестой серии второго сезона её описал комик Натан Филдер.
Input сравнило идею со сценкой о выдуманном почтовом сервисе Jiffy Express из шоу Saturday Night Live. Он предлагал своим клиентам послать сообщение или посылку задним числом, чтобы получатель не подумал, что про него просто забыли.
Разработчики решили, что отправить письма в спам поможет набор слов из сообщений с рекламой или от мошенников. Поэтому они проверили свои почтовые ящики, отобрали оттуда лучшие выражения и названия, связанные с криптовалютой, и собрали в «спамный» текст. К нему добавили строку кода одного из вариантов программы EICAR — её используют для проверки антивирусов.
На сайте сервиса есть всего одна активная кнопка. При нажатии она копирует в буфер обмена текст со спамом в белом цвете с минимальным размером. Затем его предлагают добавить в конец письма — чтобы набор выражений нельзя было увидеть, но их распознал спам-фильтр.
По словам Адана, они с Таббом забыли про проект после запуска и вспомнили о нём только в феврале 2022 года. К тому времени срок действия домена straight2spam.com уже истёк, а продление подорожало в 300 раз. Поэтому разработчики поменяли его на xyz.
Что стоит учитывать
Как отмечает The Next Web, текст для спама копируется в белом цвете. Если получатель решит открыть его при тёмной теме на смартфоне, он увидит странный набор маленьких символов под основным сообщением.
Кроме того, если сделать текст самого письма слишком коротким, часть для спама может высветиться при предпросмотре сообщения — например, Gmail автоматически переведёт его цвет в чёрный.
На сайте Straight 2 Spam Адан и Табб предупреждают, что спам-фильтры работают всё лучше — поэтому просят не винить их, если сервис не поможет и пользователь совершит «что-то глупое». Кроме того, если отправитель уже есть в адресной книге получателя, письмо навряд ли будет заблокировано.
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