Сервис со «спамным» текстом — когда нужно отправить письмо, чтобы его не прочитали Статьи редакции
Если скопировать «невидимый» набор слов из Straight 2 Spam и вставить их в конец сообщения, оно вряд ли пройдёт через фильтр.
Спам для фильтра
Аднан Ага и Тейлор Табб познакомились в 2018 году на работе в маркетинговом агентстве Deeplocal и стали лучшими друзьями. В период пандемии в мае 2020 года у них появилось больше времени на творческие проекты.
Они, например, разработали расширение для Google Chrome, чтобы автоматически свайпать влево людей с определёнными именами в Tinder. Также написали инструкцию, как заставить дозатор для мыла проигрывать 20 секунд музыки из самых прослушиваемых треков пользователя в Spotify. Для этого друзья предложили использовать Raspberry Pi Zero W.
Тогда же разработчики запустили сервис Straight 2 Spam. Проект обещал помочь пользователям, которые не хотели, чтобы их письма дошли до получателя.
Адан и Табб отмечают, что идея сервиса пришла к ним из документального сериала «Нэйтан спешит на выручку» — в шестой серии второго сезона её описал комик Натан Филдер.
Input сравнило идею со сценкой о выдуманном почтовом сервисе Jiffy Express из шоу Saturday Night Live. Он предлагал своим клиентам послать сообщение или посылку задним числом, чтобы получатель не подумал, что про него просто забыли.
Разработчики решили, что отправить письма в спам поможет набор слов из сообщений с рекламой или от мошенников. Поэтому они проверили свои почтовые ящики, отобрали оттуда лучшие выражения и названия, связанные с криптовалютой, и собрали в «спамный» текст. К нему добавили строку кода одного из вариантов программы EICAR — её используют для проверки антивирусов.
На сайте сервиса есть всего одна активная кнопка. При нажатии она копирует в буфер обмена текст со спамом в белом цвете с минимальным размером. Затем его предлагают добавить в конец письма — чтобы набор выражений нельзя было увидеть, но их распознал спам-фильтр.
По словам Адана, они с Таббом забыли про проект после запуска и вспомнили о нём только в феврале 2022 года. К тому времени срок действия домена straight2spam.com уже истёк, а продление подорожало в 300 раз. Поэтому разработчики поменяли его на xyz.
Что стоит учитывать
Как отмечает The Next Web, текст для спама копируется в белом цвете. Если получатель решит открыть его при тёмной теме на смартфоне, он увидит странный набор маленьких символов под основным сообщением.
Кроме того, если сделать текст самого письма слишком коротким, часть для спама может высветиться при предпросмотре сообщения — например, Gmail автоматически переведёт его цвет в чёрный.
На сайте Straight 2 Spam Адан и Табб предупреждают, что спам-фильтры работают всё лучше — поэтому просят не винить их, если сервис не поможет и пользователь совершит «что-то глупое». Кроме того, если отправитель уже есть в адресной книге получателя, письмо навряд ли будет заблокировано.
Отличная идея, но вот проверил и письмо не ушло в спам
Да и в превью виден текст
#1 $$$ 100% Act now Action Additional income Affordable All natural/new Amazed Apply now Avoid Be amazed/your own Bitcoin boss Beneficiary Billing Billion Bonus Boss Buy Call!!!!!! free/now Cancel Crypto Cash Casino Certified Cheap Click here Clearance Collect Compare rates Congratulations Credit card/check/offers Cures Deal Dear friend/somebody Debt Discount!!!!!! Direct email Don't delete/hesitate Double your income/cash Earn Extra Expire Fantastic Free!!!!! access/money/gift Freedom Friend Get it now/started/paid Great Guarantee Hello Income Increase sales/traffic Instant Investment Junk Limited Lose Lowest price NFT Luxury Make $/money???? Medicine Money Name!!!!!!! No credit check/experience Now Obligation Offer Only Open Order now Please Presently Problem Promise Purchase Quote Rates Refinance Refund Remove Request Risk-free Sales Satisfaction!!!!!! Save Score Serious Spam Success Supplies Take action Terms Traffic Trial Unlimited Urgent!!!!! Weight While supplies last Win Winner XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-TEST-EMAIL*C.34X
Текст виден, потому что сообщение короткое — про это в конце отметил, нужно учитывать. А отправляли с одной своей почты на другую? Если переписка какая-то между ними была, в спам уже не улетает. А иначе вполне себе, на Gmail и у Яндекса фильтр сработал.
Адан и Табб отмечают, что идея сервиса
Этой "идее" уже 100 лет в обед. Еще когда я лет 20 назад сисадминством подрабатывал, это было в ходу.
Кстати, спамассасин можно было неплохо натренировать на распознавание подобных извращений.
Сервис рассказал о функциях, которые появятся на платформе в течение года.
Когда мы говорим про разницу поколений, то сразу возникает ассоциация с современными гаджетами, без которых росли наши мамы, папы, дедушки, бабушки. Мы привыкли делить время на то "как было" и "как стало". Но отличие поколений состоит не только в этом – изменился подход ко многим вещам, в том числе и к воспитанию детей. Появились новые…
Бывший закупщик «Ленты» стал помогать региональным производителям поставлять товар в крупные торговые сети, когда обанкротился его фермерский бизнес. В среднем он сопровождает трёх клиентов в месяц и зарабатывает на этом 100 тысяч рублей.
«Модульбанк» запустил лимитированную коллекцию кассовых аппаратов и собственные NFT-токены совместно с художниками BEAT.C и PASHA.
Делимся историей о жизни собаки в офисе digital-агентства aim. Рассказываем о плюсах и минусах содержания собаки в офисном пространстве, о командной ответственности и пути щенка от стажера до маскота.
По словам источников, в результате сделки Binance станет одним из крупнейших акционеров издания.