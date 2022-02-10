YouTube запланировал добавить покупки товаров из видео в 2022 году Статьи редакции
Сервис рассказал о функциях, которые появятся на платформе в течение года.
- Платформа планирует развивать свой формат коротких вертикальных видео — Shorts. YouTube хочет добавить новые способы редактирования видео, возможность оставлять комментарии, а для авторов — отвечать на них с помощью видео.
- Также сервис собирается добавить покупки в Shorts, обычных видео и прямых эфирах и изучает и другие способы для продажи товаров на площадке. Эту функцию компания тестировала в ноябре 2021 года. Кроме того, YouTube хочет добавить новый способ сортировки комментариев — с привязкой к определённому моменту времени в видео.
- Компания планирует добавить функцию, при которой пользователь сможет взаимодействовать с видео, включённом на телевизоре. YouTube пишет, что это будет «новый способ смотреть видео и оставлять комментарии». Сервис не уточняет, можно ли будет, например, перемотать видео на телевизоре с помощью смартфона.
- Кроме того, YouTube заявила, что видит потенциал в использовании NFT, а также будет прикладывать усилия в развитии метавселенной — в первую очередь компания будет работать над играми.
Телемагазин получается
Все к этому и шло..
Ожидаемо
Отличная платформа и альтернатива ТВ🖐 Главное, чтобы оставалась доступной в сегменте Россия.
Где-то зашевелились сотрудники Леомакса и все остальные теле магазины
Почему бы и нет, выведут из серой схемы блогеров, рекламирующих товары
Когда мы говорим про разницу поколений, то сразу возникает ассоциация с современными гаджетами, без которых росли наши мамы, папы, дедушки, бабушки. Мы привыкли делить время на то "как было" и "как стало". Но отличие поколений состоит не только в этом – изменился подход ко многим вещам, в том числе и к воспитанию детей. Появились новые…
Сервис рассказал о функциях, которые появятся на платформе в течение года.
Делимся историей о жизни собаки в офисе digital-агентства aim. Рассказываем о плюсах и минусах содержания собаки в офисном пространстве, о командной ответственности и пути щенка от стажера до маскота.
По словам источников, в результате сделки Binance станет одним из крупнейших акционеров издания.
«Модульбанк» запустил лимитированную коллекцию кассовых аппаратов и собственные NFT-токены совместно с художниками BEAT.C и PASHA.
Бывший закупщик «Ленты» стал помогать региональным производителям поставлять товар в крупные торговые сети, когда обанкротился его фермерский бизнес. В среднем он сопровождает трёх клиентов в месяц и зарабатывает на этом 100 тысяч рублей.