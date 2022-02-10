Сервисы
Евгения Евсеева

YouTube запланировал добавить покупки товаров из видео в 2022 году Статьи редакции

Сервис рассказал о функциях, которые появятся на платформе в течение года.

  • Платформа планирует развивать свой формат коротких вертикальных видео — Shorts. YouTube хочет добавить новые способы редактирования видео, возможность оставлять комментарии, а для авторов — отвечать на них с помощью видео.
  • Также сервис собирается добавить покупки в Shorts, обычных видео и прямых эфирах и изучает и другие способы для продажи товаров на площадке. Эту функцию компания тестировала в ноябре 2021 года. Кроме того, YouTube хочет добавить новый способ сортировки комментариев — с привязкой к определённому моменту времени в видео.
  • Компания планирует добавить функцию, при которой пользователь сможет взаимодействовать с видео, включённом на телевизоре. YouTube пишет, что это будет «новый способ смотреть видео и оставлять комментарии». Сервис не уточняет, можно ли будет, например, перемотать видео на телевизоре с помощью смартфона.
  • Кроме того, YouTube заявила, что видит потенциал в использовании NFT, а также будет прикладывать усилия в развитии метавселенной — в первую очередь компания будет работать над играми.

#новость #youtube

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Ilia Fedorov

Телемагазин получается

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Volodya Agadzhanov

Все к этому и шло..

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Ваня Токарев

Ожидаемо

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Никита Марушков
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Олег Гущин

Отличная платформа и альтернатива ТВ🖐 Главное, чтобы оставалась доступной в сегменте Россия.

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Вова Меньков

Где-то зашевелились сотрудники Леомакса и все остальные теле магазины

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Илья Шишкунов

Почему бы и нет, выведут из серой схемы блогеров, рекламирующих товары

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4 4 комментария
3
Сервисы
Евгения Евсеева
YouTube запланировал добавить покупки товаров из видео в 2022 году Статьи редакции

Сервис рассказал о функциях, которые появятся на платформе в течение года.

7 7 комментариев
11
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